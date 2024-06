Ciudad de la Luz acoge un taller de concienciación medioambiental a través del cine

Alicante abraza el cine de concienciación medioambiental. El Cineco Festival y los estudios de Ciudad de la Luz han creado el taller EcoCine, una iniciativa que busca integrar la sostenibilidad y la ecología en la creación y producción cinematográfica. Esta actividad tiene como objetivo equipar a guionistas, realizadores audiovisuales y estudiantes de cine con herramientas y conocimientos esenciales para desarrollar historias que promuevan la conciencia ecológica y la sostenibilidad. La convocatoria, que es completamente gratuita, está abierta hasta que la organización seleccione a los 25 participantes.

El taller se llevará a cabo el sábado 15 de junio en las instalaciones de la Ciudad de la Luz, de 10:00 a 14:30 horas, con un programa que incluye una visita a las instalaciones del centro, permitiendo a los participantes conocer de primera mano los espacios utilizados para las grandes producciones cinematográficas de España y explorar las prácticas de sostenibilidad implementadas.

Entre sus objetivos, se encuentra el desarrollo de habilidades para comunicar mensajes ambientales así como familiarizar a los participantes con los principios básicos de la narrativa cinematográfica. De esta forma, se busca explorar la relación entre cine-ecología-sostenibilidad para generar un guion que no solo permita traducir la emergencia climática al espectador, sino tocarle emocionalmente, utilizando las producciones como importantes agentes de cambio. Además, no solo se queda en la narrativa. Una de las cuestiones que cimientan este taller es la exploración de alternativas innovadoras para el equipo técnico y la logística de la filmación.

Cineastas Invitados

El taller será impartido por los cineastas invitados Eva Marín y Marcos Altuve, seleccionados por haber hecho trabajos cinematográficos relacionados con el medio ambiente y que han puesto en práctica la sostenibilidad en sus rodajes. La primera es Eva Marín guionista, directora y productora de ficción, documental y publicidad. Fue la primera ganadora del Cineco Festival en 2021 con su cortometraje Made in, realizado con películas recicladas.

Obligado a hacer un largo viaje desde la India, donde ha sido elaborado en cuestionables condiciones, un calcetín cuenta toda su aventura desde que fue fabricado, poniendo al descubierto el grave impacto social y medioambiental del sistema de producción y consumo. Todo este cortometraje se llevó a cabo con cortes de otras películas, dando la sensación de continuidad y ahorrando en producción. Este trabajo ha recorrido el mundo y obtenido numerosos premios. Más allá de este proyecto, Marín tiene una extensa carrera y ha colaborado con diversas instituciones en proyectos que destacan la importancia de la ecología y el patrimonio.

Cartel del taller impulsado por Cineco y Ciudad de la Luz / información

Por su parte, Marcos Altuve, director artístico y técnico del Cineco Festival, es un destacado realizador cinematográfico, dramaturgo y guionista con una trayectoria internacional reconocida. Ha sido galardonado en festivales internacionales y ha dirigido cortometrajes y documentales comprometidos con la sostenibilidad, colaborando también con el Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Biodiversidad. Entre sus trabajos recientes se encuentran Aisladas y Los ojos de la tierra (sobre la situación de la tortuga mora de Marruecos), galardonados en más de doscientos festivales de todo el mundo.

Urgencia medioambiental

Este proyecto se plantea como una herramienta poderosa para transmitir y concienciar sobre cuestiones ambientales, a través de películas y documentales que tienen el objetivo de concienciar y manifestar un problema a partes iguales. Entre las cuestiones que despertaron la inquietud por explorar la alarma medioambiental a través del cine, se encuentra el hecho de que la educación medioambiental y los trabajos de investigación muchas veces no llegan al público general, siendo necesaria la utilización de medios alternativos como el arte y la cultura para ampliar el alcance del mensaje.

Así, se toma el cine como altavoz de la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el cambio climático, la deforestación, la existencia de animales en peligro de extinción o la sobreexplotación de recursos. "Las especies y los hábitats están desapareciendo a un ritmo alarmante, y el ser humano es el principal causante de estas crisis. Sin embargo, también tenemos el poder de revertir estos procesos. La concienciación y la comunicación de estos problemas a la sociedad son pasos cruciales para impulsar cambios positivos", informa la organización del evento en un comunicado.

Participación

El taller EcoCine no solo ofrecerá conocimientos técnicos y creativos sobre cómo narrar historias con este fin, sino que también inspirará a los participantes a convertirse en agentes de cambio a través del cine. La inscripción es gratuita y está abierta hasta agotar los cupos. La organización informa a este diario que podrán acceder a esta actividad entre 20 y 25 participantes. Para inscribirse y obtener más información, el interesado puede consultar la web www.cinecofestival.com o enviar un correo electrónico a cinecofestival@gmail.com.

Pese a que no se requiere experiencia previa en la escritura de guiones, se recomienda un interés en temas ambientales y cinematográficos. Por tanto, se tendrá en cuenta la preparación del interesado, pero también su motivación para llevar a cabo este taller. "Si vemos una persona que no tiene los conocimientos, pero refleja una motivación especial con respecto al tema, le daremos la oportunidad. Tiene que ver más con las ganas que tenga esa persona, no solo de aprender, sino de tomar esa conciencia de dar ejemplo en cuanto a la sostenibilidad y a la necesidad que tiene de hablar de ello", comenta Marcos Altuve, uno de los cineastas que impartirán este taller.