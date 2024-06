"No nos importa si alguien piensa que nos debemos retirar"

Status Quo en Benidorm. La legendaria banda de rock londinense aterriza este domingo 16 de junio en el Auditorio Julio Iglesias, a las 22.30 horas, para hacer un repaso por los temas que han erigido su legado hasta la fecha. Por ello, hablamos con Francis Rossi, el líder de la formación, sobre cómo es llevar las riendas de un grupo con tantos años de exitosa trayectoria. "El éxito es como una relación de pareja. Al principio es una luna de miel, todo fabuloso, pero después de muchos años se convierte en algo rutinario", asegura el cantante y guitarrista.

Este domingo visitan el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm. ¿Qué se pueden encontrar vuestros fans en dicho concierto?

Te podría decir que va a ser la noche más fantástica, pero esa es la repuesta típica de todas las bandas en este negocio. Nosotros nunca decimos eso, esperamos que sea una buena noche y un buen concierto para el público y para nosotros. Intentamos hacerlo lo mejor posible y tenemos muchas ganas de tocar allí. Esperamos que asistan muchos ingleses al concierto, creo que habrá muchos aficionados ingleses por el partido de la Eurocopa.

España y Status Quo tienen una relación muy especial, se dejan caer por aquí siempre que pueden. ¿Le sorprende seguir manteniendo una legión férrea de seguidores desde aquel Picturesque Matchstickable Messages?

Me parece que nuestros fans españoles son unos adictos a nuestra música. Nos encanta venir y ver que el público escucha nuestras canciones con gran atención, sean conocidas o no. Siempre es un placer tocar en España, aunque haga un poco de calor. ¡Pero siempre están las tapas y la comida española! (ríe). La comida está muy rica en España, tengo muchas ganas de volver a probarla.

Muchos años haciendo música significan muchos conciertos interpretando las mismas canciones. ¿Os ha llegado a cansar interpretar los mismos temas?

Es una buena pregunta y sí, es algo razonable. El único momento en el que te hartas de tocar las mismas canciones es cuando las ensayas en el local a las 11 de la mañana. Hemos ensayado mucho para preparar esta gira y tocar a las 11 de la mañana sin ningún otro motivo que ensayar no es tan inspirador como tocar frente a la gente que ama estas canciones. Siempre ha habido críticas de la prensa, especialmente la inglesa, de que tocamos nuestro viejo catálogo de canciones. Pero es lo que hacemos las viejas bandas, tocar nuestro catálogo.

¿Cuál es la clave para seguir al pie del cañón durante tantos años?

El amor a la música y el estar agradecidos de poder hacer algo que siempre quisimos hacer desde que éramos jóvenes. Llevo tocando desde que tengo 13 años y todavía me produce mucha felicidad cuando lo hacemos. Tocar en directo es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y todavía más compartirlo con los músicos en el escenario. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Ah sí, la clave. Cualquiera que esté en este negocio quiere gustar al público y que se aprecie su arte. En el fondo todos queremos gustar y que nos adulen, triste pero cierto.

Ahora surgen grupos tributo que intentan jubilar a la banda, pese a que siguen activos. ¿Cómo sienten eso?

No me importa si alguien piensa que me debo retirar. Creo que lo entendería si viniera de gente más joven, pues todavía somos muchas las bandas que tenemos 50, 60, 70... Y si los grupos tributo quieren retirarnos, supongo que será porque esperan que pueda ir más gente a sus conciertos. A algunos les gusta, a otros no. En mi caso no lo tengo claro.

La música actual no se entendería sin himnos como Whatever You Want, Rockin' All Over the World o In the Army Now. Cuando echan la vista atrás y ven todo lo que han conseguido con la música, ¿en qué piensan?

No lo sé, desde nuestro primer hit en adelante nos hemos mantenido intentando lograr otro hit. En cierta forma te hace sentir orgulloso. El problema es que este orgullo alimenta el ego. Al final las canciones dependen del oído del que escucha. Si a este oyente le gusta Status Quo, fenomenal, pero si no, también es compresible. Lo interesante de esta profesión es que nunca consigues agradar a todo el mundo.

¿Ese ego hace que se considere una leyenda del rock and roll?

Siempre he pensado que las leyendas están muertas o que no son ciertas, como la leyenda del rey Arturo. Como digo, claro que tengo ego, pero no puedo caminar por la calle pensando "cielos, soy una leyenda". ¡Soy un hombre mayor, si no estoy en Status Quo haciendo lo que hago, soy un tipo viejo de 75 años! ¡¡75 años!! Me resulta extraño que haya tanta gente que sea considerada una leyenda, estrella del rock o el mayor artista del mundo.

Por mucho ego que haya, ese reconocimiento no se consigue solo.

Nosotros hemos sido afortunados, pero hemos trabajado mucho. Esa es la única forma de lograrlo, siendo diligente y estando obsesionado con el concierto, la banda... Soy muy obsesivo con esto. Mira, tengo 8 hijos y, si uno lo analiza, puede pensar que a un tipo como yo no se le podría permitir tener hijos, ya que me he pasado la mayor parte de mi vida alejado de ellos y de mis nietos.

¿Cree que esas nuevas generaciones han dejado de lado el rock and roll?

Igual sí, es difícil decirlo. En un mundo tan diferente, donde tenemos tanto donde escoger en Spotify, tanta elección te acaba dejando frío. Si tienes dos o tres opciones, eliges algo y lo saboreas. Antes, cuando salían los discos, los esperabas ansioso. Ahora todo resulta tan fácil... La música ya no es tan importante para esta generación, sin embargo, todavía se celebran conciertos multitudinarios de gente como Taylor Swift, probablemente la artista más grande de la actualidad... O igual de la historia, si nos fijamos en el número de entradas que vende.

En cuanto a si han dado la espalda al rock, es una generación diferente y tener tantas opciones musicales no es bueno para nadie. En los 60 y 70 hubiera sido maravilloso que existieran más televisiones y cadenas de radio, pero ahora todo el mundo tiene su teléfono y elige el género musical que quiere escuchar o su década favorita. Es una buena pregunta, pero difícil de responder.

Han vivido muchas transformaciones de la industria.

Y no me gusta nada, es como si alguien te mete la mano en el bolsillo y te roba. Una de las cosas que un grupo necesitaba era vender discos para subvencionar sus giras. Ahora las empresas nos dan un cuarto de penique por cada vez que suena uno de nuestros discos cuando anteriormente las radios nos pagaban 7 o 8 libras. La idea de un cuarto de penique por cada tema pinchado hace imposible sobrevivir. Oí una vez a Rod Stewars decir que no le importaba, pero seguro que estaba mintiendo. Para todos lo de mi generación es como si nos robasen. Ahora una banda tiene más difícil poder grabar un disco si no tiene de donde sacar el dinero. Ahora te toca hacer un álbum con menos pasta que en los 60.

¿En los 60 podían llegar a pensar que tendrían este éxito?

No, es un una de esas cosas con las que soñaba cuando tenía 12 años o cuando veía a los Evelry Brothers. Cuando lo consigues, el éxito es como una relación de pareja. Al principio es una luna de miel, todo fabuloso, pero después de muchos años se convierte en algo rutinario a lo que nos aferramos desesperadamente.

Volviendo a tu pregunta, al principio no pensaba que durásemosos tanto. Todos los de mi generación, incluso los Beatles y los Stones, no pensábamos durar más de 3 o 5 años. Nunca nos imaginábamos la idea de poder durar en el mundo del espectáculo. En un principio, llegar a los 30 ya te hace ser muy mayor. Los 40 te hacen ser ridículamente mayor. Y luego vienen los 50, 60, 70... Llegará un momento en el que piense "ya está, lo he conseguido". Pero todavía no ha llegado.

¿Esto quiere decir que queda Status Quo para rato?

(Ríe). No creo que salgamos de gira otra vez. Al menos no en una gira con gran producción. Si dentro de dos años hacemos otra, yo ya tendré 77 años; Andrew, 81, John, 74.. Cuando hablábamos antes del tema de la edad, suena ridículo pensar que vas a intentarlo otra vez, pero es la droga más adictiva que nunca he probado.

