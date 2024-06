Viscopaf: un grupo con tres generaciones de artistas

Ficha técnica Grupo: Jaime Zaragoza (Bajo), Benjamín Fernández-Cañadas (Voz), Ángel Gambín (Batería), Pepe Ivañez (Guitarra), Hector Rodríguez (Guitarra) y Marcos Martínez (Teclados)

Jaime Zaragoza (Bajo), Benjamín Fernández-Cañadas (Voz), Ángel Gambín (Batería), Pepe Ivañez (Guitarra), Hector Rodríguez (Guitarra) y Marcos Martínez (Teclados) Procedencia: Alicante

Alicante Discos: Discopub (2023), Discobar (2023).

Discopub (2023), Discobar (2023). Año de creación: 2023

Hay grupos que todavía intentan innovar, hacer algo diferente que les destaque entre un mar de grupos noveles que surgen a diario gracias, en parte, a la democratización que ha sufrido la industria musical durante estos últimos años. Cada vez cuesta más hacer una criba de qué proyectos musicales merecen la pena y a cuáles, en cambio, les falta un pequeño proceso de maduración para poder llegar a considerarse una apuesta musical seria y real. En el caso de la banda que nos compete hoy, tienen una historia un poco extraña. Pese a que la idea floreció hace varios años, no fue hasta abril de 2023 cuando se concretó en un grupo con todas las letras, constatando sus aptitudes en la tarima del Spring Festival.

Originaria de Alicante, Viscopaf es una banda de música alternativa que toma como referencia géneros musicales muy diversos y artistas que han marcado todas las épocas, desde el indie ochentero y de principios de los noventa hasta la música disco de los años setenta, pasando por el R&B y dreampop actuales. Compuesto por el cantante Benjamín Fernández, el guitarrista Pepe Iváñez, el bajista Jaime Zaragoza, el baterista Ángel Pérez, el teclista Marcos Martínez y el guitarrista Héctor Rodríguez (Stewe), la banda se marca como objetivo encontrar nuevas formas de arte que permitan explorar maneras diversas de sentir la música desde los márgenes.

Viscopaf apuesta fuerte por realizar un sonido con sello propio / RAFA ARJONES

Y el destino hizo que en tiempo récord diesen forma a Discopub (2023), un EP de tres canciones con el que se presentaron en sociedad ante el público alicantino en un concurso de bandas que daba acceso a abrir el Spring Festival de aquel año, el Emerge Alicante. Ni cortos ni perezosos, probaron suerte en el que sería el primer concierto oficial de la banda y, sorprendentemente, salieron vencedores. «Lo más extraño de todo es que no solo era el primer concierto que hacíamos de manera oficial como banda, sino que Benja (voz) y Marcos (teclados) no se habían subido nunca sobre un escenario», apunta Jaime (bajo), el ideador de un proyecto que está encontrando su espacio a base de destilar música libre de etiquetas.

De esta forma, sus primeras canciones mostraron que la primera norma de Viscopaf es que no hay normas. Se toman la vida con humor gracias a temas como Balconing, que ya se puede considerar su hit, La mejor solución y Ciberataque. Demuestran que se puede mirar a la vida dejando los dramas a un lado y cantar al lado más desenfadado del ser humano. Y precisamente eso es lo que hizo que me sedujese su irreverente propuesta musical.

En una escena donde la intensidad compositiva se erige como uno de los grandes reclamos del oyente, ellos adoptan una cara distinta sin dejar de lado la elegancia. Porque no nos equivoquemos, ellos no son Ojete Calor ni Ladilla Rusa, pero tampoco pretenden serlo. Tienen humor, pero ofrecen un producto completamente serio. Ellos se definen como una especie de pop alternativo disco en el que hay cabida para una gran retahíla de géneros musicales. «Viscopaf es un proyecto formado por tres generaciones diferentes de melómanos y la mezcla de nuestras musicales hace posible que ofrezcamos un producto que puede cambiar de registro sonoro cualquier día, pues no nos encasillamos en nada concreto», asegura Ángel, batería del grupo y uno de los componentes que pusieron la primera piedra del proyecto primigenio que se gestó para que, con los años, este grupo se hiciese realidad.

Alicante encuentra en Viscopaf una apuesta segura con sonido diferencial / RAFA ARJONES

«La idea era hacer una banda de pop-rock alternativo que bebiera del funky, de la música disco y de sonidos de otras épocas. Un poco de todo, porque si ves la biblioteca que tenemos en Spotify te puedes encontrar con cualquier cosa. El ser auténticos melómanos de la música hace que podamos sorprender con nuestros nuevos lanzamientos, pero siempre teniendo presente la narrativa del grupo. Que nadie se piense que ahora nos vamos a poner a cantar reggaetón para sonar a Daddy Yankee. Nuestro objetivo es crear un sonido único con el que se reconozca a Viscopaf», explica Jaime, el alma máter de la formación.

Como persona externa, lo que más me sorprende de esta banda, que no olvidemos que acaba de nacer, es que tiene las cosas claras y la mira puesta en vivir de su música. Por ello, han intentado profesionalizar desde el minuto uno todas y cada una de las facetas artísticas del grupo, contando con colaboradores como Marina y Miguel Zaragoza a la comunicación y a la imagen, además de contratar a un técnico de sonido propio como es Alejandro Pinilla. Apuestan todo por mostrarse como un grupo compacto que hace frente a las adversidades de una industria que suele dejar de lado propuestas noveles para apoyar «lo de siempre».

Y como todo en esta vida consiste en adaptarse al medio para no morir, el sexteto asegura que no va a parar de dar rienda suelta a su creatividad musical con la progresiva publicación de sencillos que les mantengan vivos para no desaparecer. Así, en exclusiva, comentan a INFORMACIÓN que van a publicar un remix de su banger de cabecera Balconing junto al oriolano Aaron Sáez de Varry Brava. Además, antes de su actuación en el Low Festival de Benidorm, tienen previsto publicar dos temas de nuevo cuño: Discopepe y Mi padre hace cosas raras, que se sumarán a la bailable Noche fatal liberada el pasado 10 de junio.

Muchos de ellos viven de la música, pero no de su música. Desde profesores de lenguaje musical hasta promotores de salas de concierto, este grupo está compuesto por tres escalones diferentes de auténticos devoradores de ritmos. Y eso hace que suenen así de bien. Viscopaf es una propuesta completamente diferente en un mar lleno de copias.