"Nada más ilusorio", el debut literario de una nueva promesa alicantina

Los dilemas éticos son innatos al ser humano. Al salir de casa, todas las personas compartimos historias con nuestros seres queridos, dialogamos y confiamos nuestras experiencias al que decide escucharnos. Sin embargo, hay cosas que es mejor no decir. Algunas nos las callamos por miedo a la reacción del que nos escucha, en cuyo semblante podemos ver el espejo de nuestra confesión. Otras, en cambio, es mejor guardarlas con nosotros porque no nos pertenecen, son confesiones de terceras personas que han decidido coger fuerza y compartirlas con quienes creen tener confianza.

¿Pero qué pasaría si partimos de esa idea que nos han confiado y elaboramos una ficción con ella? ¿Hasta qué punto eso se puede considerar un delito por revelación de secretos? Tomamos algo que le ha pasado a otra persona y, dándole forma, creamos una historia completamente ficticia, ajena a cualquier suposición real. Estas dudas son las que marcan el punto de partida de Nada más ilusorio, la ópera prima de Marta Pérez-Carbonell (Salamanca, 1982), una salmantina que ha estrechado sus lazos con Alicante desde bien pequeña y que ahora podemos considerar una alicantina más.

La historia da comienzo en un viaje nocturno entre Londres y Edimburgo, donde comparte trayecto con dos desconocidos que cambiarán el devenir, no solo de su viaje, sino de su vida. Uno de ellos, Terry, habla de su ambigua relación con un joven que le confesó una infancia difícil que marcó su vida. Poco tiempo después, el hombre decidió escribir una novela que tomaba muchas referencias de dicho episodio. En este sentido, a lo largo de algo más de 200 páginas, esta obra permite al lector generar una opinión acerca de cuán ético es escribir sobre lo que nos cuentan en privado y cuáles son los límites que separan la realidad de la ficción.

Marta Pérez-Carbonell, la nueva apuesta literaria de la editorial Lumen / Alex Domínguez

Esta novela, que ha cautivado a personas como Rosa Montero, que la considera una obra "que fascina, envuelve y atrapa inadvertidamente" al lector, fue publicada por la editorial Lumen el pasado 6 de junio y ya ha vendido sus derechos de comercialización y edición en nueve países diferentes, entre los que se encuentran Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia o Reino Unido.

Una obra donde no solo cautiva la historia, tan mundana y cercana a cualquier persona, sino la manera de contarla. Nadie diría que es la primera novela de Marta Pérez-Carbonell, que se muestra al mundo como una narradora con estilo personal y una capacidad de narración asombrosa. Atrapa al lector desde las primeras páginas con la misma curiosidad que su protagonista, y no lo suelta hasta los compases finales, dejando un vacío donde antes hubo intensidad. Ese vacío que sustenta de principio a fin la obra y que en china se representa con el carácter ling (零).

"Necesitaba un hilo narrativo que no fuera un personaje o un hecho, necesitaba que fuera un concepto, una idea. Por eso acabé utilizando el ling para ello, un tipo de ausencia que está marcada por la presencia previa que hubo", comenta la autora. Si nos paramos a pensar, muchas de las ausencias que percibimos en primera instancia forman parte de esta, incluida la muerte. Esa sensación de vacío por la falta de alguien que antes llenaba ese lugar, algo que autores como Javier Marías ya exploraron en sus obras.

La escritora Marta Pérez-Carbonell en el diario INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Y precisamente por eso este libro es tan grande, un soplo de aire fresco que hace volar al mero entretenimiento, porque ofrece al lector cosas que no están explícitamente escritas, invitando a la reflexión en cada una de sus páginas. Una literatura que otorga protagonismo a lo que no ha ocurrido, al más puro estilo de Hemingway, quien entendía que una buena novela tenía que ser como un iceberg, solo debía vérsele la punta. "Siempre he creído que lo que no ocurre también tiene peso porque posibilita lo que sí. Son las que dictaminan a dónde vamos y qué caminos descartamos. Cuando descubrí que los numerales chinos tenían hasta un carácter para representarlo, me pareció maravilloso" añade la autora.

De investigar a novelar

La escritura a veces te lleva por caminos nunca imaginados. El caso de Marta Pérez-Carbonell es un poco especial. Doctorada en Estudios Hispánicos por la Universidad de Londres y profesora de literatura española contemporánea en la Colgate University de Nueva York, es autora de numerosos artículos de investigación sobre la obra de varios autores españoles contemporáneos.

Comenzó a labrarse una carrera académica en Reino Unido en pequeños puestos precarios hasta que consiguió dar el salto a Estados Unidos. "Yo me dedico a estudiar literatura contemporánea y a grandes autores, y tenía miedo porque no quería escribir una porquería. Digamos que yo misma me ponía una presión extra. El miedo a hacerlo mal me frenó bastante tiempo", se sincera la autora alicantina, que contó con la ilustre Rosa Montero como maestra de ceremonias.

La autora alicantina Marta Pérez-Carbonell / Alex Domínguez

"Me hace mucha ilusión poder contar con ella y que me haya ayudado en este proceso de escritura, pues es una de las autoras que más he investigado en mi etapa profesional", asegura. "Y mira, te diré más. Ella leyó uno de los primeros borradores que tenía. Y como vengo de la escritura académica, en la que siempre estamos citando, el primer borrador de la novela era un poco así. Había muchas más referencias a otros autores y fue ella la que me empujó a que me lanzara más con mi voz".

Y que la escritora haya encontrado su voz propia posibilita que haya nacido una autora capaz de desobedecer los estándares de la literatura utilizada como mera fuente de entretenimiento. Consigue, a través de una prosa única, que el lector levite entre sus páginas. Y no solo eso, sino que lo sumerge en una reflexión continua acerca de la vida y sus límites, dejando su sello investigador en varios rincones de la novela, esperando ser encontrado.

Con estas premisas, se embarca en un viaje hacia la frontera entre la realidad y la ficción. Un controversial camino que emprenden tres personajes cuya historia atrae la curiosidad de una forma majestuosa. Estamos ante una de las joyas literarias más ambiciosas de Lumen, una editorial que apuesta todo por la brillante prosa de Marta Pérez-Carbonell. Solo el tiempo dirá si el devenir literario de la alicantina será tan exitoso como así lo presagia su ópera prima. Pero con presentaciones como Nada más ilusorio es fácil augurar que le irá bien en esta, su otra faceta de escritora.

Suscríbete para seguir leyendo