Un compositor alicantino pone música al décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI

El compositor alicantino Óscar Navarro ha sido seleccionado por la Guardia Real/Casa Real para crear la Obertura Rey Felipe VI, una pieza sinfónica dedicada a los Reyes don Felipe y doña Letizia en conmemoración del décimo aniversario de su proclamación. La obra será presentada por la Unidad Musical de la Guardia Real el próximo miércoles 19 de junio, a las 21 horas, en el Palacio Real (Puerta del Príncipe). Además, el acto contará con la presencia de los reyes de España.

La Obertura Rey Felipe VI es fruto de un encargo especial de la Guardia Real al talentoso compositor Óscar Navarro, reconocido a nivel nacional e internacional por sus destacados premios y logros en su carrera, incluyendo una nominación a los Premios Goya y el prestigioso premio Hollywood Music in Media Awards de Los Ángeles, entre otros galardones.

La música de Navarro ha resonado en escenarios emblemáticos alrededor del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro La Scala de Milán, hasta el Walt Disney Hall de Los Ángeles, el Auditorio Nacional de España y el Teatro Real, consolidándolo como uno de los compositores más destacados de su generación. A pesar de este éxito, admite que el encargo fue una "gran sorpresa", puesto que no se esperaba "que la Guardia Real fuera a confiar en mi y que la Casa Real diera luz verde a la propuesta de la Unidad de Música".

La "Obertura Rey Felipe VI" de Óscar Navarro / información

Esto ha derivado de una mera casualidad, pues la Unidad de Música de la Guardia Real ya conocía previamente al compositor de Novelda por haber interpretado piezas suyas en diversos actos. Esto hizo que, con el palmarés previo que cosecha, automáticamente se pensase en él para este reto: "Todo llegó de forma muy repentina. Me avisaron con un mes de antelación y han sido unos días muy intensos, con la intención de poder crear una obra que se adaptase a la grandiosidad del encargo", comenta el músico. Además, esta proeza profesional se une al mejor momento de su vida personal, pues va a ser padre por primera vez.

Una Obertura especial

Poner música al décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI supone una presión extra que, no obstante, el alicantino ha conseguido sortear con creces. La pieza está planteada en formato de marcha, adoptando diferentes pinceladas que llevan de manera inesperada al Himno Nacional. Y no solo eso, también ha cuidado cada uno de los detalles para que se vean representadas otras personas de la Familia Real y no personificar el homenaje únicamente en el rey Felipe VI. "Además de que el Himno de España esté muy presente en la Obertura, será una pieza muy marcial, solemne, elegante y con un final completamente épico. Una Gran Marcha que también ostenta guiños a la princesa Leonor, que es sabido que toca el violonchelo, y a la tierra de la reina Letizia, Asturias", informa el músico de Novelda.

Durante la temporada 2024/2025, la Obertura Rey Felipe VI será interpretada por la Unidad Musical de la Guardia Real de España en diversos puntos del país, llevando un mensaje de honor y grandeza a lo largo y ancho de la nación. Esta formación, representativa de las Fuerzas Armadas, abarca un amplio repertorio que va desde la música castrense hasta partituras de alto nivel. El estreno de esta nueva obra estará a cargo de la Unidad Musical bajo la dirección del coronel Fernando Lizana Lozano, prometiendo ser un evento memorable y lleno de emoción para todos los presentes.

Una vida dedicada a la música

Oscar Navarro es uno de los compositores más destacados de la escena musical internacional. Nacido en Novelda, desde muy joven mostró un talento excepcional para la música. Inició sus estudios musicales en su ciudad natal y rápidamente destacó al recibir el Premio Extraordinario al finalizar el nivel elemental.

Su dedicación y pasión por la música lo llevaron a especializarse en clarinete en el prestigioso Conservatorio Superior Oscar Espla de Alicante, donde obtuvo el Título Honoris Causa al finalizar sus estudios superiores. Posteriormente, decidió ampliar sus conocimientos estudiando composición y dirección en la Academia Internacional de Música Allegro de Valencia, bajo la tutela de Ferrer Ferrán.

La carrera de Oscar Navarro dio un giro importante cuando fue seleccionado por la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles para especializarse en Composición para Cine y TV. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar con reconocidos profesionales de la industria cinematográfica y grabar en estudios de renombre como Capitol Records, Paramount Pictures y Warner Bros. Al finalizar sus estudios en USC, Navarro recibió el prestigioso premio Harry Warren Endowed Scholarship for Scoring for Motion Pictures and TV, convirtiéndose en el estudiante más distinguido de su promoción. Desde entonces, su talento como compositor ha sido reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales.

La música de Oscar Navarro ha sido interpretada por destacadas orquestas y bandas de todo el mundo, como The Cleveland Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Louisville Symphony, Orquesta Sinfónica Tchaikovsky de la Radio de Moscú, entre otras. Sus obras también han sido presentadas en prestigiosas salas de conciertos como el Teatro La Scala de Milán, el Carnegie Hall de Nueva York y el Musikverein de Viena. Además de su aclamada carrera como compositor, Navarro ha destacado como director de orquesta, colaborando con diversas agrupaciones a nivel nacional e internacional. Ha trabajado con solistas de renombre como Ramón Ortega, Franklin Cohen y Ara Malikian, entre otros.

En la actualidad, Oscar Navarro continúa cosechando éxitos en el mundo de la música, siendo invitado a presentar clases magistrales en festivales y universidades de todo el mundo. Su editorial musical Oscar Navarro Music vende exclusivamente sus partituras a nivel global, y su orquesta sinfónica, la Oscar Navarro Symphony Orchestra, realiza conciertos y grabaciones de su música.

Con más de veinte reconocimientos y premios en su trayectoria, Óscar Navarro se ha consolidado como un talento excepcional en la composición musical. Su música ha sido nominada al Premio Goya y ha recibido premios como los Hollywood Music in Media Awards, Mundo BSO Awards y Global Music Awards, entre otros. Es, sin duda, un referente en la escena musical actual y su legado continúa creciendo con cada nueva composición y actuación en grandes escenarios de todo el mundo. Esta hazaña, la de poner música al décimo aniversario de la coronación del rey Felipe VI, le catapultará a nivel nacional e internacional, consolidando un carrera que todavía tiene mucho que decir.