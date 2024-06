El restaurante de Quique Dacosta en Dénia, el noveno mejor del mundo según una "lista de listas"

El restaurante Quique Dacosta en Dénia, galardonado con tres estrellas Michelin, sigue escalando posiciones en el ranking mundial y se sitúa en novena posición de los mejores del mundo por una lista en la que suma, mediante puntuación, los logros conseguidos. Así, en el cómputo global, reúne un total de 9 puntos: 3 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD.

Con estos datos encima de la mesa, en Cata Mayor han confeccionado una "lista de listas" a partir de los datos de cuatro clasificaciones de referencia como son la propia OAD, The World's 50 Best Restaurants, la guía Michelin y The Best Chef (que encabeza actualmente el madrileño David Muñoz). El objetivo, descubrir el mejor restaurante del mundo en la actualidad.

La metodología implementada para elaborar esta lista especial se ha realizado de la siguiente manera: cuando un restaurante o chef lidera una lista, recibe cuatro puntos. Si está entre los tres mejores, se le otorgan tres puntos y medio. Para aquellos que se encuentran entre los diez primeros, se les dan 3 puntos. A los que están entre el puesto 11 y el 25, se les otorgan dos puntos. Del puesto 26 al 50, reciben un punto. Si están entre el puesto 51 y el 100, se les proporciona 0,5 puntos. Además, si hay restaurantes más allá del puesto 100, se les asigna un cuarto de punto más (0,25).

En cuanto a The Best of the Best List de The World's 50 Best, a los restaurantes que ya no compiten tras haber alcanzado el primer puesto en alguna ocasión se les dan dos puntos. Para los reconocimientos adicionales de The World's 50 Best para ciertos restaurantes y las estrellas verdes de Michelin, se les ha asignado medio punto. En caso de empate, esta "lista de listas" prioriza aquellos restaurantes que han logrado una posición más alta en un ranking o que cuentan con un mayor número de estrellas Michelin.

Si el empate persiste, se da prioridad a aquellos que han logrado puntuar en un mayor número de listas. Finalmente, si aún así persiste el empate, se considera la antigüedad en las estrellas Michelin como un factor adicional. Es importante tener en cuenta que algunos restaurantes parten en desventaja, como es el caso de los peruanos, que no están presentes en la guía Michelin. Con esta particularidad en mente, se ha presentado una lista que tiene como objetivo principal entretener y ser un compendio de las listas que surgen anualmente (y que cada vez son más).

Lista completa

Estos son los mejores restaurantes del mundo (sumando todas las listas)

1. Diverxo (Madrid, España) - 13 puntos - (3 por estrellas Michelin, 3 por 50 Best, 4 por The Best Chef y 3 por OAD).

2. Alchemist (Copenhague, Dinamarca) - 12,5 puntos - ( 2,5 por estrellas Michelin, 3 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 4 por OAD).

3. Disfrutar (Barcelona, España) - 12 puntos - (3 por estrellas Michelin, 4 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 2 por OAD).

4. Atomix (Nueva York, Estados Unidos) - 11 puntos - (2 por estrellas Michelin, 3 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 3 por OAD).

5. Noma 2.0 (Copenhague, Dinamarca) - 10, 5 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 2 por OAD).

6. El Celler de Can Roca (Girona, España) - 9,5 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 1 por OAD).

7. Osteria Francescana (Módena, Italia) - 9,5 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 2 por OAD).

8. Hiša Franko (Koberid, Eslovenia) - 9 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 1 por 50 Best, 3,5 por The Best Chef y 1 por OAD).

9. Quique Dacosta Restaurante (Dénia, Alicante , España) - 9 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD).

- (3 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD). 10. Geranium (Copenhague, Dinamarca) - 9 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD).

11. Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya, España) - 8,5 puntos - (1 por Michelin, 3,5 por 50 Best, 0,5 por The Best Chef y 3,5 por OAD).

12. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) - 8,5 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 1 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD).

13. Central (Lima, Perú) - 8 puntos - (2 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 4 por OAD).

14. Frantzén (Estocolmo, Suecia) - 8 puntos - (3 por estrellas Michelin, 1 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 3 por OAD).

15. Reale (Castel di Sangro, Italia) - 8 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2,5 por 50 Best, 0,5 por The Best Chef y 2 por OAD).

16. Don Julio (Buenos Aires, Argentina) - 8 puntos - (1,5 por estrellas Michelin, 3 por 50 Best y 3,5 por OAD).

17. De Librije (Zwolle, Países Bajos) - 7,5 puntos - (3,5 por estrellas Michelin, 1 por The Best Chef y 3 por OAD).

18. Table by Bruno Verjus (París, Francia) - 7,5 puntos - (2,5 por estrellas Michelin, 3,5 por 50 Best, 0,5 por The Best Chef y 1 por OAD).

19. Quintonil (Ciudad de México, México) - 7,5 puntos - (2 por estrellas Michelin, 3 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 0,5 por OAD).

20. Maido (Lima, Perú) - 7,5 puntos - (3,5 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 2 por OAD).

21. Mirazur (Menton, Francia) - 7 puntos - (3,5 por Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 0,5 por OAD).

22. Jan (Munich, Alemania) - 7 puntos - (3 por estrellas Michelin, 0,5 por 50 Best y 3,5 por OAD).

23. The Fat Duck (Bray, Reino Unido) - 7 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 1 por The Best Chef y 1 por OAD).

24. The Chairman (Hong Kong, China) - 7 puntos - (1 por estrellas Michelin, 1 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 3 por OAD).

25. Sézanne (Tokio, Japón) - 7 puntos - (2 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 1 por OAD).

26. Lido 84 (Fasano del Garda, Italia) - 7 puntos - (1 por estrellas Michelin, 2 por 50 Best, 2 por The Best Chef y 2 por OAD).

27. Alinea (Chicago, Estados Unidos) - 7 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2 por The Best Chef y 2 por OAD).

28. Jordnaer (Gentofte, Dinamarca) - 7 puntos - (3 por estrellas Michelin, 2 por The Best Chef y 2 por OAD).

29. D.O.M (São Paulo, Brasil) - 7 puntos - (2 por estrellas Michelin, 2 por The Best Chef y 3 por OAD).

30. Boragó (Santiago de Chile, Chile) - 7 puntos - (1 por 50 Best, 3 por The Best Chef y 3 por OAD).

