Marco Pérez, novillero: «Soy un chico normal que a veces se viste de luces para cumplir sus sueños»

Marco, tienes 16 años y ya eres una figura destacada entre los novilleros, ¿eres consciente de lo importante del momento que estás viviendo?

Yo creo que sí. Hay veces en las que todavía no me creo lo que he conseguido y que haya gente que viaja solo para verme, me produce mucha alegría y a la vez me da un poco de respeto, pero me gusta esa sensación que tengo. Noto el cariño de la gente.

Llegas a Alicante, una plaza en la que debutas precedido de un gran ambiente ¿eres consciente de que aquí se te va a medir y exigir?

Si, si, lo soy. Si no fuera así perdería todo el sentido una plaza de toros como la de Alicante. Siempre había visto esta plaza en las corridas de Canal Toros de Movistar y era como una plaza muy amable con los toreros y con aficionados que venían a pasarlo bien. Estoy muy contento, porque siempre había querido torear aquí. Además, es la tierra de dos maestros como Manzanares y Esplá. Así que estoy muy feliz de hacer hoy el paseíllo.

Compartes cartel con dos toreros de la tierra y eso te deja a ti como el que viene de fuera ¿te preocupa?

No, para nada. Sé que Kevin Alcolado ya ha triunfado en su tierra y que Javier Cuartero es muy buen torero, por eso este cartel me gusta tanto y los novillos de Fuente Ymbro hacen que todo sea perfecto. Me gusta el cartel de esta tarde y creo que vendrá mucha gente joven a vernos.

En eso tienes tú mucha culpa…

Pues fenomenal entonces, si mi nombre hace que la gente joven de mi edad venga más a los toros, eso nunca puede ser malo. Lo que tengo que conseguir después es que esa gente quiera volver a verme otro día en otra plaza y así siempre.

Háblame de las tardes más significativas en tu vida, de las que te han marcado…

Pues ha habido muchas, pero yo creo que Sevilla en el Festival del 12 de octubre fue impresionante. Verme en esa plaza y rodeado de figuras del toreo y abrir la Puerta del Príncipe eso ya es un sueño cumplido. Luego mi debut en Madrid, verte pisando ese ruedo tan grande y esa plaza tan impresionante fue otra tarde que tengo grabada y América, la afición de Manizales entregada conmigo, triunfar y que el maestro César Rincón quisiera sacarme en hombros eso fue algo que no puedo describir con palabras. Hay más tardes, pero estas tres son las más impresionantes.

Y cuando no toreas o entrenas, ¿cómo es tu vida?

Pues yo me considero un chico normal que algunas tardes se viste de luces para cumplir sus sueños. Pero fuera tengo a mis amigos, a mis padres, que me ayudan mucho. Por la mañana voy a clase, si no tengo que ir al campo, por la tarde entreno en la escuela taurina de Salamanca, que tiene un gran ambiente. Luego por la noche hago los deberes para el día siguiente. Para mí, es lo más normal. Hay compañeros que entrenan al fútbol o juegan mucho a la Play, yo toreo porque es lo que más me gusta del mundo.

¿Tienes en tu horizonte tomar la alternativa?

Todo llegará, pero de momento eso no me quita el sueño, no tengo prisa. Mi apoderado, el torero francés, Juan Bautista, me dice que tenga paciencia y que no quiera correr antes de saber andar y tiene razón. Cuando tu carrera va tan rápido como la mía hay que medir todo mucho más. Se habla mucho de cómo toreo y hay que estar bien cada día. Ya habrá tiempo para cuando salga el toro. De momento me centro en Alicante y en una tarde con mucha rivalidad, pero al mismo tiempo muy bonita para los tres.