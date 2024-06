Sebastián Castella: «Los ucranianos han aprendido a mirar a la muerte de frente, como los toreros»

«Necesito al toro para vivir, lo sé ahora más que nunca. Buscarlo en el campo, indagar en él, mirarlo de frente y decirle: ‘aquí me tienes…’ sin todo eso no podría ser yo».

Castella lo tiene muy claro. En su dulce madurez, sigue sintiendo que se le seca la boca cada tarde antes de torear, que las manos se agarrotan y el estómago te recuerda que está ahí. A eso también se le llama miedo. Miedo escénico y miedo al toro. Así lo dice el propio Castella, quien esta tarde será protagonista en Alicante abriendo cartel junto a Alejandro Talavante y Daniel Luque con los toros serán de Zacarías Moreno.

¿A usted le gusta torear en Alicante? A muchos toreros les pasa…

A mí también me pasa, me gusta mucho esta plaza. Aquí el torero vive una comunión perfecta con el público y eso se siente en el ruedo. Pero no hay que equivocarse, en Alicante el toro sale bien presentado y no puedes relajarte. Después de Madrid la responsabilidad es distinta, pero nunca puedes bajar la guardia.

¿Por qué motivo dejó de torear? ¿Qué necesitaba encontrar?

Necesitaba escucharme, me había perdido en mi propio personaje y tuve que parar. Llegué a olvidar los motivos por los que me vestía de luces cada tarde, por lo que me ponía delante de un toro y si eso te pasa entonces es cuando estás a merced del animal. El toro se da cuenta de todo, no lo olvides. Una tarde, viendo a Morante por Movistar Plus, volví a sentir las ganas de torear, estaba en el tendido y me dije: «tu sitio no está aquí arriba en el tendido, sino pisando la arena, fue como una epifanía».

Entonces es verdad eso que dicen ustedes los toreros de que el traje de luces es completamente transparente, que muestra cómo estás a cada instante…

Si hay un atuendo bajo el que no puedes esconder nada es el traje de luces. Cualquier imperfección se ve multiplicada por dos. Yo no sé qué tiene, pero si estás mal anímicamente también se ve, no me preguntes porqué, pero es así.

Usted siempre se ha caracterizado por ser un torero diferente, con gestos distintos al resto. Por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania, no dudó en llegar hasta la frontera entre Ucrania y Polonia para ayudar como voluntario. ¿Esa experiencia qué le ha enseñado?

Pues me ha enseñado mucho. Es muy duro ver cómo la gente con dinero llegaba hasta la frontera con sus maletas de marca, pero al mismo tiempo desprovistos de todo lo material. Habían dejado a sus maridos luchando y en muchos casos no los volverían a ver más. Sigo impresionado por la sangre fría con la que los ucranianos han aceptado su destino y todo tiene que ver con el amor a tu tierra, a tus raíces. Ellos han aprendido a mirar a la muerte de frente, como hacemos a diario los toreros. Y lo más impresionante es que no vi ni una lágrima por parte de aquellas mujeres, sabían que estaban haciendo lo correcto, por duro que fuera y lo hacían con orgullo. Y fíjate lo que es la vida, existe un paralelismo con el torero, que también mira de frente a la muerte cada tarde. La muerte te acompaña en silencio caminando a tu lado. No la ves, pero está ahí.

¿Qué piensa usted de los toreros que solo saben hablar de toros?

Pues hay de todo. Mira, el toreo es un arte mágico lleno de misterio, en el que el miedo siempre va contigo. El miedo que sintieron Pedro Romero, Curro Cúchares, Manolete o Joselito «El Gallo» es el mismo que siento yo hoy. Esa esencia sigue intacta a día de hoy. El toreo en esencia es eso, vivir con tu miedo y domesticarlo, porque no se va a ir nunca. Es muy difícil hacer un gran esfuerzo delante de un animal al te pasas muy cerca y conseguir emocionarte tú y emocionar al público. Pero cuando eso sucede, te aseguro que todo lo demás, merece mucho la pena.

Suscríbete para seguir leyendo