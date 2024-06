José María Manzanares: «Torear en mi tierra es lo más importante de toda la temporada»

Manzanares no puede ocultar su felicidad por volver a Alicante. Esta tarde será protagonista de un mano a mano que, a buen seguro, será una de las citas taurinas de la temporada. Para él, la tarde de hoy es mucho más que una cita obligada, supone el reencuentro con una afición deseosa de verle triunfar. Vuelve, además, tras superar sus problemas de salud que le obligaron a parar su temporada repentinamente.

¿Está usted completamente recuperado de esa neumonía que le obligó a guardar reposo?

Pues me encuentro mejor, no al cien por cien, porque todavía no puedo meter todo el aire en los pulmones, pero mejor que hace un mes. Ha sido un tratamiento de muchos antibióticos. El problema es que lo llevé arrastrando desde que acabó la Feria de Sevilla, sin parar de torear. Gracias a Dios es una recuperación lenta, pero va bien. Poco a poco.

Parece una obviedad, pero, ¿volver a verse anunciado en Alicante le hace feliz?

Pues imagínate. Me hace muy feliz, y que sea con un cartel como este, todavía más. Piensa que yo no pude estar el año pasado por mi operación de cervicales, una situación complicada para mí, que me impidió celebrar como yo quería mis 20 años de alternativa. Es curioso pero, para mí, torear en Alicante es algo muy especial y, a nivel de responsabilidad, torear en mi tierra para mí es lo más importante de toda la temporada. Más que Sevilla o Madrid. Desde hace unos años para acá lo vivimos con más alegría y menos presión, porque estoy muy poco en Alicante, entonces llegar a mi tierra, estar con mis amigos, mi familia, con todos... eso me llena de orgullo.

Entonces, ¿esta tarde podría suponer también una celebración doble: el regreso a su tierra y sus 20 años más uno de alternativa…?

Pues podría verse así. No me lo he planteado como una celebración, pero sí como un regreso necesario en mi vida. A mí me emociona verme anunciado en mi tierra. A todos los toreros nos ilusiona mucho estar en la feria de nuestra tierra y yo no soy una excepción, te mentiría si te dijera que el cartel de esta tarde no me hace feliz. Espero disfrutarlo y que todo salga bien. Tengo muchas vivencias desde pequeño en la plaza, gracias a mi abuelo y mi padre. Así que piensa que son 21 años de matador de toros, más el tiempo de novillero, y por mi vida en ese tiempo ha pasado mucha gente, algunos ya no están y su recuerdo siempre está conmigo. Lo más difícil de ser torero es estar lejos de mi tierra, ese es el sacrificio que más me cuesta. Pero volver aquí, oler de nuevo mi tierra, la pólvora, el mar, los sitios en los que desde pequeño he estado… todo eso me llena de emoción, recuerdos y melancolía.

¿Cómo se siente sabiendo que está todo vendido para la tarde del 22 de junio? ¿Eso le motiva más?

Pues no sabía que estaba todo vendido pero, si es así, me llena de alegría. Lo que quiero también es dar las gracias a todas las personas que han querido venir a vernos. Yo me alegro por mi tarde, claro, pero también por el conjunto de la feria. Personalmente, me pone muy contento que la Feria de Hogueras vaya creciendo y se haya convertido en un referente del mes de junio a nivel taurino.

¿Le ilusiona el mano a mano con Andrés Roca Rey?

Pues la verdad es que sí. Ya vamos teniendo más años todos y él es una figura máxima. Fíjate, yo ya tengo 21 años de alternativa, El Juli no está toreando actualmente y Morante está ahora pasando una racha mala. Son los toreros con los que más he toreado. Andrés es el torero a la cabeza del escalafón, él asume su responsabilidad de tirar para adelante todo, una época por la que hemos pasado otros, entre ellos yo, y me hace mucha ilusión. Un mano a mano siempre es una cita muy especial. Ojalá que salga todo bien, por mí y por mi gente.

¿Está siendo la presente una temporada importante para usted? Al menos se le ve muy cómodo…

Pues la verdad es que sí. Me siento muy bien. Físicamente, más allá de la neumonía, me siento muy bien. Me exijo mucho en lo físico. Eso sí, echando de menos el poder disfrutar de la embestida por derecho de un toro en una feria importante. Eso es lo que me falta. Me han embestido toros en sitios menos relevantes, pero necesito uno que embista por derecho en Alicante.

Por lo que me cuenta, estad usted en su plenitud ahora mismo. ¿Cómo ve su futuro?

Pues la verdad es que sí. Lo que es un milagro es que con todas las operaciones de mi espalda pueda estar toreando y lo haga de esta manera, ¿no? Piensa que en lo peor de mi espalda y de mis cervicales me quedaba cojo y perdía el equilibrio, así que, imagínate cómo estaba. Mi futuro lo veo toreando. Tengo muy claro que seguiré en activo hasta que Dios quiera y los toros me lo permitan. Yo no me planteo mi retirada, me queda mucho por hacer todavía (risas). De verdad, me siento muy bien. Además veo la fiesta con mucho futuro, porque siguen saliendo toreros con personalidad y con muchas ganas. Los más veteranos ya hemos llevado el peso de muchas ferias a lo largo de los años y esa etapa ya está completada. Pero mi visión del futuro de la fiesta pasa por una renovación que sé que se va a producir con los toreros que vienen pegando muy fuerte, algo que me alegra enormemente.

Suscríbete para seguir leyendo