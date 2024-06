El mando absoluto de Daniel Luque se impone en Alicante

Siempre sucede lo mismo cuando llegan las figuras. Todo se transforma en un ambiente de luz y color. La tarde de ayer no fue para menos. Se reencontraron los viejos compañeros de abono y la feria fue tomando vuelo. En el callejón, presentes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el vicepresidente y maestro Vicente Barrera.

Abrió la tarde Sebastián Castella. Lo hizo con un toro de nombre Alcahueto, algo basto de hechuras pero agradable por delante. Toda la movilidad que mostró de salida se transformó en sosería en la muleta.

Castella lo toreó bien por ambos pitones, especialmente por el izquierdo y siempre con la premisa de llevarlo largo. Pero el de Zacarías, sin pararse del todo, decía muy poco. Fue ahí donde afloró la veteranía del francés, que aprovechó hasta la última embestida . La buena disposición de Castella y su gran oficio no fueron suficientes para que la faena creciera en intensidad. Lo mató de una estocada entera, algo desprendida pero, tras cuatro descabellos y un aviso, todo quedó en una ovación desde el tercio.

En su segundo toro, la faena comenzó a coger vuelo a partir de un quite en los medios por chicuelinas. Tras brindar al público llegó un ajustadísimo pase cambiado por la espalda, que levantó al público de sus localidades. Comenzó entonces a sonar la música y la melodía que interpretó Castella fue constante y sostenida. Le faltó al toro acometividad y finales, algo que no le importó a Castella que no dejó de torear muy despacio.

La raza de figura de Castella afloró cuando ya en el epílogo no dudó en echar las dos rodillas a tierra y pegarse un gran arrimón de los de toda la vida. El público se entregó al torero francés poniéndose en pie en los tendidos.

Un inoportuno pinchazo arriba rompió la magia. Lo mató al tercer intento sin premio físico, pero con la admiración de quienes allí se dieron cita, que llegaron a pedir la oreja en un pequeño número. El toro fue ovacionado en el arrastre y Castella saludó desde el tercio una rotunda ovación.

Daniel Luque es sacado en hombros de la plaza de toros de Alicante, como triunfador. | RAFA ARJONES / joségermánestela

Llegó Talavante con un terno blanco y oro impecable. Su primer toro tuvo transmisión y entrega en su muleta. Se le vio a gusto a Talavante, que veía cómo la faena iba a más según avanzaban las series. Hubo temple en su muleta y ajuste en cada pase.

Talavante es uno de esos elegidos, que con la mano izquierda eleva el toreo a la máxima expresión. Algo de eso vimos ayer.

Si bien la propia condición del toro hizo que la faena careciera de una estructura definida, Talavante puso todo lo que le faltó al toro. Mató de una estocada desprendida en la suerte natural y 5 golpes de descabello. Con el quinto le vimos con muchas ganas. Nos deleitó con un ramillete de buenas verónicas. Javier Ambel cuajó un gran tercio de banderillas no exento de riesgo. Brilló Talavante con la mano izquierda, siempre templado, siempre ajustado y aprovechó la inercia en la embestida del toro de nombre Cebadilla. El toro se movió pero sin ritmo, un hecho que hizo que Talavante tuviera que luchar por que no le enganchara el paño. Aún así, hubo pasajes de mucha calidad y cadencia. No tuvo suerte con el estoque y todo se desdibujó en el tramo final.

El diestro francés, Sebastián Castella en el inicio de su fena al cuarto toro de la tarde de Zacarías Moreno. | RAFA ARJONES / joségermánestela

Luque, gran triunfador

Regresaba Daniel Luque a Alicante tras el triunfo del año pasado y lo hizo con la exquisitez en sus muñecas toreando a la verónica, especialmente por el pitón derecho, al que hizo tercero. Un gran tercio de banderillas protagonizado por Juan Contreras y Jesús Arruga nos llevó a una serenata de buen toreo del sevillano de Gerena. Qué despacio lo toreó Luque, acariciando la embestida y toreando con las yemas de los dedos. Puro deleite. El toro, que fue pronto, siempre tendía a irse, una condición que Luque intentó mitigar dejándole la muleta siempre en la cara. Quiso coger el toro el camino hacia las tablas y allí fue donde Luque tuvo que resolver lo que quedaba de faena. Con una serie corta de luquesinas remató su actuación. Mató de una fulminante estocada y cortó una oreja.

Con el que cerró plaza, Daniel Luque volvió a demostrar el gran momento profesional en el que se encuentra. Su faena vino precedida por un extraordinario tercio de banderillas que protagonizaron Iván García y Jesús Arruga, que lograron poner al público en pie.

Ya con la muleta, Luque comenzó sin probaturas, con un toro que pronto se definió en sus manos. Como decían los antiguos aficionados, lo ve muy claro.

Toreó de rodillas, a pies juntos y bajó mucho la mano, una exigencia que el de Zacarías Moreno aguantó bien. La faena de Luque fue a más. Mató de un pinchazo hondo arragado que quedó en muy buen sitio y que fue sufuciente. A este toro le cortó una oreja, que supuso el pasaporte para abrir la puerta grande, por segundo año consecutivo.

Galván sustituye a Morante

El gaditano David Galván será el sustituto de Morante de la Puebla para el cartel de domingo 23 de junio, junto a Enrique Ponce y Tomás Rufo, con los toros de Daniel Ruíz. Así lo hacía público ayer la empresa Eventos Mare Nostrum.

