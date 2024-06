Más de 350 bailarines aspiran a formar parte de "Romeo y Julieta" en el ADDA

Más de 350 aspirantes han presentado su solicitud para formar parte de Romeo y Julieta, el ballet clásico con música de Prokófiev que se convertirá en una nueva creación de danza contemporánea en las manos de la directora y coreógrafa Asun Noales, acompañada de la batuta de Josep Vicent al frente de ADDA Simfònica.

Esta revisión del clásico es el primer proyecto propio de danza que produce el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), que acogerá el estreno de este montaje a mediados del próximo mes de diciembre.

Para ello, hace unos meses se lanzó la convocatoria internacional con objeto de seleccionar al cuerpo de bailarines del espectáculo, que no será un ballet clásico, como remarca Noales, sino una producción coreográfica nueva que aportará su versión a la tragedia escrita por William Shakespeare. Ayer finalizó el plazo para formar parte del elenco, que inicialmente estará compuesto por diez bailarines, cinco hombres y cinco mujeres, para dar vida a esta historia a través de los cuerpos en movimiento.

"Han llegado solicitudes de todo el mundo, además de España. Desde América, con peticiones de Estados Unidos, hasta Asia, pasando por gran parte de Europa como Italia, Francia, Portugal o Alemania", indica la coreógrafa ilicitana, directora de la compañía OtraDanza, contenta de que la respuesta a la convocatoria haya sido tan numerosa: "Es muy emocionante que tanta gente se interese por participar en este proyecto", señala.

Audiciones en julio

Contar con más de tres años de experiencia en compañías de danza profesionales era prácticamente el único requisito de la convocatoria, que busca a bailarines "experimentados y versátiles" para hacer mucho trabajo de partnering en danza (dúos o tríos), con capacidad para interpretar y con cualidades físicas, indica Noales, que seleccionará entre estos 350 aspirantes que han mandado sus vídeos a unos 70 bailarines, que pasarán a las audiciones presenciales, unas pruebas que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de julio en el ADDA.

Es en esa fase donde se ve al bailarín o bailarina "de verdad". "Hasta que no los vea en persona en las audiciones presenciales, piel con piel, no tengo ni idea de quiénes serán porque luego serán dos meses de trabajo en equipo para la producción", revela la directora, que tiene "en la cabeza" escenas sobre las que trabajará para la coreografía -el conflicto entre familias, el romanticismo, el final dramático- "pero hasta que no tengo delante a los bailarines no me pongo a crear nada porque mi instrumento son los cuerpos".

Producción en octubre

A partir del 14 de octubre comenzará la preparación y el estreno está previsto en dos funciones, el 13 y 14 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante, escenario al que pretende Noales "sacar el máximo partido o transformarlo" para "darle otro aire" renovado a esta historia.

Mientras tanto, Josep Vicent trabaja en la adaptación de la partitura, ya que la música de Prokofiev dura 2 horas y media y la coreografía se reducirá a una hora y cuarto o una hora y media. También participan en Romeo y Julieta Ana Esteban (vestuario), Juanjo Llorens (iluminación) y Luis Crespo (escenografía).