El festival Nits Al Parc arrancará en Mutxamel con El Kanka y un homenaje a Mecano

El humor y la música vuelven a Mutxamel las noches de julio bajo el nombre de Nits al Parc, en el parque Canyar de les Portelles, un espacio inigualable al aire libre en pleno núcleo urbano. Encuentros muy exclusivos en un lugar único, con aforo limitado, para vibrar con las actuaciones de grandes artistas del panorama nacional e internacional.

Además, el evento contará todos los días desde la apertura a las 19:30 horas con una zona gastronómica habilitada con diferentes foodtrucks de Alacant Street Market y música variada a cargo del DJ Adriasola en el tardeo previo a las actuaciones que se realizarán en el parque.

El artista encargado de abrir esta nueva edición del ciclo de conciertos Nits al Parc será El Kanka, que actuará en Mutxamel el próximo viernes 5 de julio. El cantautor malagueño es un artista hecho así mismo de una manera artesanal. Puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país sino en múltiples territorios latinoamericanos.

Su talento y naturalidad ha cautivado a crítica y público allá por donde ha pasado. Su música suele ser una mezcla de estilos como el folk, el pop y el rock, y sus letras apuestan por dar rienda suelta a la poesía con un toque de humor que hace difícil no salir con una sonrisa de oreja a oreja de uno de sus conciertos. Con todo esto, El Kanka continúa derrochando optimismo en sus letras y trabajando por una música honesta muy enfocada a mostrar lo que siente en su interior.

Cartel oficial de la nueva edición de Nits al Parc en Mutxamel / información

Al día siguiente, el sábado 6 de julio, será el turno del homenaje a Mecano Me cuesta tanto olvidarte, con posterior Fiesta de los 80 con los DJ Ama (Marcos Amorós, David Lagos y Valentín Berenguer) con temática propia de la mítica década. Será, pues, una jornada para revivir a Mecano, el grupo más importante del pop español, de la mano de una banda homenaje reconocida en todo el mundo.

El show ofrecerá al público una reproducción exacta de Mecano, convirtiéndose en todo un espectáculo musical con la sensación de estar viendo al legendario grupo en vivo. El parecido físico y vocal de Belén Alarcón con Ana Torroja la convierte en, probablemente, la mejor doble de la artista, lo que sitúa este espectáculo a un nivel superior.

La banda, compuesta por músicos de primerísimo nivel, representará en directo todos los éxitos de Mecano, como Aire, Un año más, Hoy no me puedo levantar, El 7 de septiembre, Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino, Una rosa es una rosa, Hijo de la Luna, Maquillaje, Barco a Venus...

Imagen de una de las anteriores ediciones del ciclo de conciertos / información

Las canciones serán interpretadas respetando al 100% los arreglos originales y la formación musical e instrumental. El espectáculo reproducirá además la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías.

Más que música

Pero el cartel de Nits al Parc de este año permite hacer una mirada más allá de la música. El domingo 7 de julio tendrá lugar un espectáculo enfocado a los más pequeños de la casa de mano del grupo Cosquillas en un tributo musical a Cantajuegos. Lo siguiente planteado en la agenda será una retahíla del mejor humor actual. El de 10 julio Juan Amodeo presenta su espectáculo Avenate, el 11 de julio Martita de Graná estará en Mutxamel con ¡Martita Sea!, el 12 de julio Goyo Jiménez con Misery Class, el 13 de julio Galder Varas con Esto no es un show y el 14 de julio David Cepo con No cruces los brazos.

Las entradas para los eventos de Nits al Parc se puede adquirir a través de la página web Nitsalparc.com. Además, varios de los espectáculos están a punto de colgar el cartel de entradas vendidas.