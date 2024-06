Música al aire libre todos los jueves de julio y agosto en Altea

Altea podrá disfrutar durante este verano de nueve conciertos de diferentes estilos musicales que se ofrecerán al aire libre durante cada jueves de julio y agosto en el XVII Festival Música a Boqueta Nit, que tendrá como escenario la Plaça de l'Aigua, dentro del casco antiguo. La oferta de este año contempla grupos de big band, de cuerda, de percusión, de metal, de flamenco, de fusión y de piano pop. La inauguración del festival, el próximo 4 de julio, correrá a cargo de alumnos de la escuela de música de la Sociedad Filarmónica Alteanense y del Conservatorio Profesional de Música de Altea con su espectáculo Campanes al vol, mientras que la clausura del día 29 de agosto la realizará el pianista Luis Prado y su nueva banda con un repertorio de música pop.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha señalado durante la presentación del festival que Música a Boqueta Nit es un ciclo "más que consolidado en los meses de julio y agosto, que inició su andadura en 2007 cuando el concejal de Cultura era el socialista Miquel Zaragoza. Desde entonces, es una cita musical obligada en los veranos de Altea que tiene una asistencia media de cinco mil personas en cada edición". La edil ha añadido que los conciertos comenzarán a las 21 horas de cada jueves y que "como es costumbre, el mes de julio la Societat Filarmònica Alteanense (SFA) es la que programa los conciertos, y el mes de agosto la programación corre a cargo del Departamento Municipal de Cultura".

El grupo Sons d'Embat / INFORMACIÓN

El coordinador del festival, Juan Tomás Laviós, ha dado a conocer la programación. Así, el 4 de julio "tendremos un proyecto innovador y joven, titulado Campanes al vol, que ha nacido en el seno de la SFA en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de Altea. Es un concierto en el que se han hecho diferentes arreglos para un grupo de trompetas y percusión pensado para todos los públicos con un estilo de música muy fresco y apropiado para el verano".

Los días 11 y 18 de julio "tendrá lugar el proyecto En Clau de Blau a cargo de agrupaciones cuyos repertorios también son muy frescos. Este año actuarán La Tropical de Benidorm y Altea Músics Classic Band". En cuanto al 25 de julio, "será el Ensemble Ifach Trio quien cierre la programación organizada por la SFA. Es un trío formado por bandurria, laúd y guitarra que harán un recorrido musical por varios estilos, empezando por el barroco y evolucionando a música más contemporánea", ha aseverado Laviós.

Programación de agosto

El mes de agosto comenzará la programación de la Concejalía de Cultura con un concierto de Valencia Brass Ensemble el día 1. "Es una formación que hizo su presentación antes de la Semana Santa de este año y que llena un vacío en nuestro territorio, formado por solistas de la Banda Municipal de Valencia y Orquesta del Palau de les Arts, que hacen música escrita para esta agrupación", según los detalles ofrecidos por Laviós, quien ha añadido que "seguramente en poco tiempo será un referente en música de metal". El 8 de agosto estará dedicado a la copla a cargo de la Orquestina Iris "formada por músicos locales y de la Marina Baixa que se han unido para recuperar géneros como el pasodoble y la copla española, y que también ha recuperado el nombre de la mítica Orquesta Iris de Altea la Vella de los años 50-60 del siglo pasado".

El coordinador del festival, Juan Tomás Laviós, y la concejala de Cultura de Altea, Pepa Victoria Pérez / INFORMACIÓN

El 15 de agosto, el trío Duende y Aire, formado por trompeta, guitarra y cajón flamenco, "fusionarán músicas de diferentes culturas y estilos musicales con un estilo característico". El 22 de agosto, Sons d'Embat ofrecerán "una propuesta innovadora de música en valenciano reinterpretando canciones populares mediterráneas adaptadas al estilo del grupo". Y finalmente, el 29 de agosto, Música a Boqueta Nit será clausurada con el concierto del músico alicantino Luis Prado, que toca con nueva banda, en "un proyecto personal que gira en torno al piano pop", ha apostillado Laviós.

Entradas

La concejala de Cultura ha finalizado su intervención indicando que las entradas para estos conciertos "están disponibles de forma online en la página web de Altea Cultural , de forma presencial en la Casa de Cultura y en taquilla una hora antes de cada concierto. Así mismo ha indicado que "como todos los años, se puede comprar una entrada para cada concierto o los abonos por meses". En este sentido ha indicado que el precio de las entradas individuales es de 10 euros (8 euros en compras on line), mientras que el coste de los abonos es de 27 euros para el mes de julio (22 euros por comprar on line), y de 35 euros para el mes de agosto (30 euros si se compra on line).