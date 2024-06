Conciertos en Alicante: las leyendas del rock nunca mueren

La provincia se sumerge de lleno en la oferta musical veraniega con el arranque de la nueva edición de los conciertos de Área 12 que inaugura Robe Iniesta en el Multiespacio Rabasa. Mientras tanto, el Salmaya Live Festival de Elche apuesta por la actuación de los clásicos Revólver en la rotonda del Parque Municipal.

Robe: del rock transgresivo a las melodías transgresoras

Hay artistas cuyo legado va más allá del nombre del grupo que les dio a conocer. Músicos que se han labrado una respetada carrera que ha calado en lo más profundo de muchas generaciones. Es el caso de Robe Iniesta, una leyenda de la música que ha conseguido sobreponerse a las turbulencias que acabaron con Extremoduro, apoyándose en unos virtuosos músicos que han conseguido seguir el rumbo experimental que marcó en su día La ley innata.

La gira Ni santos ni inocentes hace parada en Alicante el sábado 29 de junio, abriendo el ciclo de conciertos de Área 12 en el Multiespacio Rabasa a las 22 horas. En él repasará las canciones de reciente cuño que forman parte de su álbum Se nos lleva el aire, pero dejando pequeños obsequios para sus fans de antaño en forma de canciones de Extremoduro. Todo ello, para confirmar que se encuentra, como él dice, «en un momento muy bueno de mi carrera». Multiespacio Rabasa, Alicante.

Revólver dispara sus éxitos a la diana de la historia en Elche

El Salmaya Live Festival, que se celebra en la Rotonda del Parque Municipal de Elche, sigue trayendo grandes figuras de nuestra música a la provincia. El sábado, a las 21 horas, visitará la ciudad ilicitana el grupo Revólver con su indiscutible líder Carlos Goñi al frente. Desde que comenzase entre Alicante y Valenciana con el proyecto Comité Cisne hasta la proliferación de Revólver, ha ido disparando uno tras otro certeros trabajos en la diana del éxito masivo contando en su haber con más de 20 discos dotados de una enorme calidad tanto en música como en letras.

Sobresalen títulos como Calle Mayor, El peligro, Argan o los tres volúmenes del Básico que convirtió a Revólver en el primer grupo español en grabar un Unplugged como hacían los grupos americanos. En plena actividad compositora, Carlos Goñi grabó hace unos meses el disco Adictos a la euforia y hace poco presentaba Playlist, un disco con canciones de otros cantantes que han formado la banda sonora de su vida. Rotonda del parque municipal, Elche.

Claudia León, una poeta que erige realidades en su refugio

La Sala El Refugio del Poeta de Elche se ha convertido en el escenario perfecto para cantautores que quieren presentar sus nuevos temas. Por ello, este sábado a las 21.30 horas será la joven cantautora madrileña Claudia León quien haga lo propio tal como dice ella misma: "Lo que siento y pienso es lo que luego escribo como si fuese una ventana a mi alma, a través de esto he reído, llorado y aprendido mucho y todo eso me ha dado fuerzas para subir al escenario y compartirlo con todos los que quieran escucharme".

"Empiezo ahora y no se dónde me llevará la música, pero mi deseo es que me acompañéis en este viaje". Seguro que serán muchos los que quieran compartir con esta joven autora estos temas que nacen desde lo profundo de su alma. El refugio del poeta, Elche.

Concierto solidario en apoyo a «los cuatro de la UA»

Este viernes tendrá lugar en la Sala Marearock uno de esos conciertos en los que la música pasa a un segundo plano. Se dará apoyo a los cuatro jóvenes antifascistas de la UA a los que Vox pide 12 años de prisión y 7 la fiscalía. Las canciones correrán a cargo de las bandas RkeR, A tercio pelao, Respirando Amianto y Stalingrad 42. Sala Marearock, Alicante.