Una semana de cine rural para disfrutar en el Camp d’Elx

Cine en todos los formatos y de cualquier género, pero vinculado siembre al mundo rural, es la propuesta que ofrece de nuevo el Rural Film Fest del Camp d’Elx, que se celebra desde hoy y hasta el 7 de julio en ocho pedanías ilicitanas.

Documental, ficción, animación, largos, cortos y mediometrajes se alternan en este festival internacional de cine itinerante, creado por Jaume Quiles y Alberto Gutiérrez, que proyectará 64 películas al aire libre en Asprella, La Foia, La Marina, La Baia, Perleta, Valverde, Los Arenales del Sol y, como novedad este año, La Penya de les Àguiles.

En su 12ª edición, el festival se centra en temáticas vinculadas al mundo rural y el medioambiente, la sostenibilidad, los recursos naturales, el folclore o la tradición ofreciendo una visión actual de aspectos esenciales de la vida en pequeñas poblaciones, pero también incluye cinco películas de ficción y temática libre para amenizar cada sesión.

El certamen, además, está libre de huella de carbono desde 2022 gracias a un generador fotovoltaico provisto de placas solares para proyectar las obras audiovisuales.

Las familias y el público joven son los destinatarios de la programación diseñada, que cada día se desplaza a una pedanía para ofrecer hora y media de proyección de películas, con dos días de sesión extra de cine infantil (martes y jueves) ante unas 150 personas.

Proyección en una pedanía, en una edición anterior / Javier Robles

Los organizadores que han seleccionado los títulos se precian de que la mitad de los que se proyectan son estrenos en España y la otra mitad han sido reconocidos en festivales destacados como Cannes, Toronto, la Seminci, Aguilar de Campoo, los Oscar o los Goya.

Vertiente internacional

El carácter internacional del Rural Film Fest le lleva a reflejar los valores del mundo rural en cualquier lugar del planeta, por ello están presentes producciones de países como Alemania, Dinamarca, India, Estados Unidos, Portugal o Finlandia, entre otros. Algunas reflejan la vida de las mariscadoras gallegas -contada por dos directoras germanas en The Shellfishers on Foot in Galicia-, la reforestación o la vida en pequeños pueblos, desde la ficción o el documental.

De hecho, buena parte de los directores y directoras extranjeras viajan hasta Elche para conocer de cerca el Camp d’Elx , su riqueza agrícola y cultural, y disfrutarán de actividades ecolúdicas, como conocer el Parque Natural El Hondo subidos en una barca, el Museu Escolar de Puçol con taller de coca salada, una ganadería de Matola, la degustación de vinos del Camp d’Elx en una bodega tradicional, el paraje Natural Clot de Galvany o la ciudad de Elche.

"Noizko Basoa", cortometraje vasco de Mikele Landa / INFORMACIÓN

Jurado

El jurado de esta edición está compuesto por profesionales de las artes y la cinematografía, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos se encuentran las animadoras Daniela Murralles ( Taiwán) y Kelia Cepeda (Ecuador), el documentalista Rodrigo Jardón (México) y el actor español Javier Bódalo (30 monedas). También contará con la actriz vizcaína Luci Tueros (20.000 especies de abejas), la actriz Ángela Tejedor de Segovia, el director de fotografía Javi Arrontes de Barcelona, el fotógrafo y director Carlos Cazurro de Valladolid, y la realizadora Sonia Alarcón de Albacete.

"The shellfishers on foot in Galicia" / INFORMACIÓN

Palmarés con coordenadas de GPS

El festival comienza sus proyecciones hoy en la antigua escuela de Asprella y concluirá el día 7 con una gala de clausura en el Hort dels Pontos, en pleno Palmeral de Elche. El palmarés se conocerá mediante una actividad de geocaching en la que directores y público formarán equipos y deberán localizar los sobres que contienen los nombres de los premiados utilizando coordenadas de GPS.