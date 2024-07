Irene Junquera: "Mi sueño de niña siempre fue ser actriz"

Prejuicios. Se dice de la opinión previa generada por una persona, por lo general desfavorable, de alguien o algo. Llegados a este punto, podemos asumir que todos, en algún momento, hemos juzgado algo sin conocer con detalle su contenido. Irene Junquera (Madrid, 1985) es una periodista española que ha dado rienda suelta a su creatividad y capacidad artística más allá del plano periodístico.

Tras escribir un libro como Todo el tiempo que nos queda (Planeta, 2023) y colaborar en varios programas de entretenimiento de televisión, se embarca en una gira nacional con el espectáculo Mujeres: La dramedia, donde muestra qué hacen los grupos de amigas en la intimidad. El 6 de julio, a las 21.30 horas, pisará las tablas del Teatro Principal de Alicante para mostrar su faceta de actriz junto a sus compañeras de elenco La Forte y Amagoia Eizaguirre.

¿Qué puede encontrar el público en Mujeres: La dramedia?

Lo divertido de esta función es que la gente puede ver cómo se relaciona un grupo de tres chicas en la intimidad. Los hombres ven el título Mujeres: La dramedia y automáticamente dicen "uy, esto seguro que no es para mí". Y no, lo gracioso es poder ver por un agujerito las cosas de las que hablamos, situaciones que nos pasan y que nos hacen reír. El espectáculo parte de la premisa de que a una de nosotras la han dejado esa noche y muchas mujeres se van a sentir identificadas, mientras que muchos hombres se van a sorprender y se van a reír también.

Dais la oportunidad a los hombres de comprender qué sucede en la intimidad de un grupo de amigas.

Damos respuesta a preguntas que nos hacéis mucho los hombres como la de "¿por qué vais las mujeres siempre juntas al baño?". Evidentemente todo está ficcionado y es más divertido de lo que en realidad es, pero son cosas que hemos escrito nosotras porque nos han ido pasando. Dentro de la broma hay mucha realidad.

¿Qué os unió a La Forte, Amagoia Eizaguirre y a usted para afrontar este reto?

Fue un poco casualidad. Yo llegué la última porque Amagoia y La Forte ya se conocían y las dos tenían esa idea de querer hacer algo. Muchas veces estamos en comidas o tenemos conversaciones con amigas y piensas "si pudiéramos grabar esto, a la gente fliparía". Y así surgió la premisa, pensando que podríamos llevarlo al teatro. Ellas querían que el espectáculo estuviese compuesto por tres personas y pensaron en mí.

¿Y le dijeron por qué pensaron en su perfil?

Amagoia ya me conocía de antes, pero muy poco. Siempre dice que la primera vez que me vio le llamó la atención mi energía y, como querían tres perfiles de mujeres que fueran diferentes, vieron que mi forma de ser no se parecía en nada a la de ellas. En cuanto recibí la llamada tardé un segundo en decir que sí.

Irene Junquera, La Forte y Amagoia Eizaguirre / información

La gente que la conoce por el periodismo deportivo podrá verle en otra faceta diferente.

Totalmente. Poca gente sabe que yo estudié arte dramático a la vez que periodismo y compaginé las dos cosas durante dos años, pero enseguida empecé a trabajar como periodista y tuve que dejar el arte dramático un poco de lado. Pero mi sueño de niña siempre fue ser actriz y nunca había tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. Solo había participado en cosas amateurs, que hasta los 22 años hice muchísimas. Y cuando surgió esta oportunidad, que era algo que, pensaba, estaba un poco muerto, fue superbonito.

Supongo que, en su mente, cada paso en el periodismo era interpretado como una oportunidad menos de subirse a un escenario.

Esa es la clave. Cuando decido hacer también periodismo, aparte de porque evidentemente me gustaba, en mi miente estaba la posibilidad de poder hacer muchas cosas diferentes. Y creo que a lo largo de toda mi carrera como periodista lo he conseguido. Si ahora me dices "tienes que dejarlo todo para hacer solo una cosa", no podría hacerlo. El poder estar compaginando ambas cosas me está dando la vida, porque además no todo el mundo me conoce como periodista. Hay mucha gente que viene a vernos al teatro y que simplemente me conoce por esta faceta. Es gratificante ver que puedo tener todas esas aristas.

Es capaz de ser periodista, escribir un libro, presentar un programa e incluso de subirse a un escenario. ¿Puede autodefinirse?

Autodefinirse es muy difícil. Soy una persona curiosa y muy activa, y me gusta hacer un gran número de cosas que me interesan. Me interesa cine, me interesa muchísimo la música, me gusta bailar, me gusta escribir, me gusta leer... Si hay tantas cosas en la vida que me interesan, ¿por qué voy a limitarme solo a una? Es verdad que siempre tenemos miedo, sobre todo al principio, de que te encasillen en algo o de que no te tomen en serio. Pero ya llevo una trayectoria detrás en la que puedo permitirme hacer lo que me apetece. Obviamente no voy ponerme operar a corazón abierto ni a hacer una ingeniería... Pero estoy en un momento en el que quiero hacer cosas que sé que puedo hacer bien.

Además, vivimos en una sociedad donde se crítica muy facilmente.

Nadie está libre de prejuicios. Todos los reconocemos en los demás, pero pocas veces los reconocemos en nosotros mismos. Probablemente todos en algún momento hemos visto que alguien ha escrito un libro y hemos pensado "joder, ahora escribe un libro cualquiera". Todos hemos pensado esto en algún momento, no voy a ser yo más papista que el papá. Pero, si te paras a pensar, que yo me ponga a escribir un libro como Todo el tiempo que nos queda tampoco es una cosa muy alejada de lo que he estudiado. Y solo yo sé que me encanta escribir y leer desde que tengo uso de razón. Pero no me importaban tanto los prejuicios, aunque los sufres, como que al final la gente que se lo leyera acabara descubriendo que el trabajo final era bueno y que les gustaba.

Entiendo entonces que su libro no fue algo puramente accidental.

En absoluto. Yo no quise escribir un libro por el mero hecho de escribir un libro. Lo que quería era hacer algo que me llenara y que pudiera gustar a la gente. También te digo, estoy convencida que hay mucha gente que no se lo ha leído por ser yo quien lo firma. Pero bueno, no se le puede gustar a todo el mundo. Mira, el otro día me dijo una amiga: "no eres chocolate, no le puedes gustar a todo el mundo" (ríe). Y tiene toda la razón. También habrá gente que se lo haya comprado porque le caigo bien.

Irene Junquera en una imagen cedida / información

Usted ha vivido en el periodismo deportivo rodeada de hombres, tanto por sus compañeros como por el target al que va enfocado. ¿Cree que ser una mujer que ha vivido en un mundo "creado" para los hombres le ha podido perjudicar?

Es un poco difícil decir si ser mujer me perjudica o me beneficia en este sentido. No me lo he planteado. Lo que sé es que en mi entorno laboral nunca me he sentido diferente por ser mujer. Nunca me han tratado diferente ni me han hecho sentir diferente. ¿Nos miran mucho con lupa todavía en el periodismo deportivo? Por supuestísimo, eso es un hecho. Lo que pasa es que, por suerte, desde que empecé ha ido cambiado muchísimo la cosa y espero que no pare de cambiar. Eso significaría que estamos evolucionando.

¿Hay algo a nivel profesional que se le haya torcido y que todavía ansíe?

A mí lo que más me gusta es presentar, pero en estos momentos sobre todo estoy colaborando. Si llegara algún proyecto guay en el que pudiera presentar, me encantaría poder retomar esa faceta que ya hice durante algún tiempo. Aparte de que, ya que estoy, seguir en el teatro y no parar, que me encanta.

Ahora que ha abierto la veda con este espectáculo, ¿le han llegado más ofertas?

De momento no. Ahora estamos muy enfocadas en girar por toda España con Mujeres: La dramedia y tenemos fechas hasta julio del año que viene. Empezamos en Madrid, que es una plaza muy dura, y comenzamos a salir por el país en marzo. Nos está yendo superbien y me encanta porque se unen dos de mis pasiones: viajar y actuar. Luego habrá tiempo de pensar en el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo