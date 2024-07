Sant Joan amplía a tres los premios de su certamen de pintura

Ya está abierta la convocatoria. Desde el 1 de julio hasta el 27 de septiembre está abierto el plazo para la presentación de obras pictóricas para el 75 Certamen de Pintura Villa de Sant Joan d´Alacant, el concurso artístico más veterano convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant que, este año, excepcionalmente, tiene tres categorías. Al primer premio, dotado con 3.000 euros y al III Premio Joven Villa de Sant Joan, cuyo ganador recibe 1.000 euros, se ha incorporado un nuevo galardón, el Premio 245 Aniversario de Sant Joan d´Alacant, con otros 1.000 euros de importe.

Hace tres años, para impulsar a nuevos y jóvenes talentos se creó el Premio Joven, al que pueden optar artistas entre 18 a 30 años. Y ahora se lanza el Premio 245 Aniversario de Sant Joan d´Alacant, cuya temática debe girar en torno a las tradiciones, imágenes, edificios y/o cualquier aspecto vinculado a la historia del municipio comprendida entre 1779 y 2024, de acuerdo con la efeméride anual del 245 Aniversario del nacimiento de Sant Joan d´Alacant.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, de temática y técnica libre, que han de ser originales. No se admiten copias de obras premiadas o seleccionadas en otros concursos. Las obras estarán exentas de cualquier elemento sexista o discriminatorio. Su formato no podrá ser superior a 2x2 metros ni menor de 100x81 centímetros. Las obras compuestas por partes diferentes (como dípticos o trípticos) a efectos de dimensiones máximas, se computará el conjunto de todas sus partes. Deberán presentarse sin enmarcar (o enmarcadas con un simple listón de madera) y no se admitirán obras protegidas con un cristal.

Cartel del 57 Certamen de Pintura Villa de Sant Joan d'Alacant / información

Cada participante se hará cargo de los gastos de transporte y seguro que se generen, tanto para la presentación como para la retirada de las obras. Las obras se entregarán, junto con dos sobres cerrados con el título en su exterior, en horario de 9 a 13:30 horas, en días laborables personalmente o mediante envío en Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant, sita en Carrer la Mar s/n (frente a plaza José Carreras).

El jurado estará compuesto por el concejal de Cultura, que actuará como presidente honorífico, con voz pero sin voto; una número de vocales impar de personas relacionadas profesionalmente con la cultura y la pintura; y un empleado/a público del Ayuntamiento, que realizará las labores de secretaría. En la medida de lo posible se atenderá a una composición paritaria de mujeres y hombres.

El fallo será publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, así como en la web y redes sociales utilizadas por la Concejalía de Cultura. El premio concedido deberá remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La entrega de premios se realizará durante la inauguración de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas. La pasada edición, celebrada en 2023, el Premio Villa de Sant Joan recayó en Daniel Carrión Berenguer, por la obra 83 sobre azul, y el II Premio Jove Villa de Sant Joan en Marina Pomares Marco, por la obra Loop.