El poder de la constancia

Es una asociación, pero funciona como una empresa. Ayuda a los que no pueden trabajar, y da trabajo a los que no lo encuentran por sus discapacidades. Pide subvenciones y también créditos bancarios que paga religiosamente. Es AMFI. Es Andrés Molina. Toca el silbato y allí estamos todos, igual que si lo necesitamos a él para lo que sea. Sincero, claro, sin pelos en la lengua y muy amigo de sus amigos, Andrés no es de este mundo. Es de ese mundo donde prima la solidaridad, la empatía, la generosidad, la entrega a los demás. ¡Un grande entre los grandes!

AMFI, un referente empresarial en Elda, comenzó hace más de 25 años con dos personas y muchas ideas. Transcurrido este tiempo, la asociación gestiona a través de su fundación más de 5.000 plazas en seis estacionamientos de vehículos y da empleo a más de 40 personas con discapacidad. Además, cuenta con servicios de psicología, logopedia, fisioterapia, talleres de formación y actividades de ocio.

Tras la firma de las cuentas anuales, se celebró un almuerzo para brindar por los brillantes resultados. Una importante colaboradora de AMFI, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, fue de las primeras en llegar, junto a Paco Sogorb, ex-alcalde de Elda, con su habitual energía, y la escritora Elia Barceló, acompañada por Juan Vera, presidente del Centro Cultural La Tertulia de Elda y Petrer.

También acudió el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, con camisa blanca que tenía un bordado. Y no, ni era ni un cocodrilo, ni una corona de laurel, ni un perro salchicha. Era un zapato de tacón de aguja rojo. ¡Haciendo patria, muy bien alcalde! No faltaron el empresario noveldense Cristóbal Serrán con Mari Carmen Ruiz Sabater, patronos de la asociación, así como Andrés Gonzálvez, Alejandro Pascual o Patro Rodríguez.

La escritora Elia Barceló (segunda por la izq.) con Juan Vera y otros asistentes. / INFORMACION

Suerte de compartir mesa con Bernardo Alonso, comisario de la Policía Nacional de Elda y Petrer, y con los hermanos Manuel y José Madolell, propietarios de la empresa de calidad Solumed Consultores, que resultaron ser de Almería. ¡Qué pequeño es el mundo! También con José J. Martínez, que nos recomendó el libro «Ensayo general» de Milena Busquet; Francis Valero, presidente del Auditorio de Óperas y Conciertos ADOC, que nos habló de viajes, fiestas y cementerios, a los que el comisario de Policía llamó «el cortijo de los callaos». También con él hablamos de cómo sonsacar el nombre de las personas que nos saludan y no recordamos cómo se llaman, ¡pero quedamos en guardar el secreto para que no nos descubrieran la estrategia!

Andrés Molina agradeció el apoyo de todas las instituciones, entidades y asociaciones que habían conseguido que en algo más de 25 años, AMFI se haya convertido en una referencia de ayuda a los demás. ¡Que cunda el ejemplo!

Fusión de clubs rotarios

Trabajar en un proyecto único, superando diferencias, y con ganas de poner en marcha proyectos en común que generen un efecto multiplicador, ha sido la principal causa de la fusión de dos de los clubs rotarios de Alicante, que se han convertido en el Rotary Club Alicante Lucentum Puerto. Como presidente seguirá Jesús Guilabert; Andrea Corbalán como vicepresidenta, Pep Rubio de secretario, Pepe Gil López será el tesorero, Ana Marín procederá como presidenta del comité de la Fundación del club, Rafael Jorro intervendrá como presidente del comité de membresía, y de macero actuará Antonio Ibarra.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro con el Presidente de AMFI. / INFORMACION

Aunque no es normal que se mantenga en el cargo más de un año, en esta ocasión Jesús Guilabert repetirá como presidente para cerrar este proceso de fusión que, según sus palabras, «busca alianzas para poder llevar a cabo proyectos de más envergadura, como los que hemos iniciado en una escuela en Guinea, donde más de setecientos alumnos no tenían agua corriente, y se la hemos instalado; o el proyecto ‘Con corazón’, por el que niños con cardiopatías son operados en España. Además, hemos puesto en marcha el proyecto para dotar de instalaciones deportivas a los niños de la zona Norte de Alicante, donde se encuentran muchos niños en exclusión social».

Muchísimos asistentes entre los que se encontraban Cari Boyer, la diputada autonómica Lola Peña, Pedro Romero, la concejal de Comercio Lidia López, Pablo Rico, Ana Martín, Julio Turmo, Judith Sierra, José Manuel San Román, Sol Sirvent, Pepi Pérez Carcelén (Autobuses Carcelén), el abogado Luis Corno, Paquita Martínez, José Luis Gómez, la doctora Marisa Navarro, Luis Lorenzo, Leonor Martínez (Alinur) y Ana Cortés (Reme Fotógrafos), entre otros.