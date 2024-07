Vuelve la magia de los 80 con el Festival Noches Mágicas de Sant Joan

Sant Joan d’Alacant se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del verano: el XII Festival Noches Mágicas. Del 25 de julio al 11 de agosto, el recinto de los Jardines de Abril se transformará en un epicentro de música, arte y cultura, transportando a los asistentes a la década de los 80 en cinco de sus catorce noches programadas con una selección especial de grupos y artistas nacionales e internacionales.

Un cartel de lujo

«God Save the Queen» en concierto, el tributo a la banda británica más aclamado. / INFORMACIÓN

Dentro del cartel 2024, el festival contará con una serie de conciertos que evocan la esencia de los 80. Las estrellas y bandas de esta década no solo definieron el sonido de su tiempo, sino que también dejaron un legado que sigue vivo en el presente. Noches Mágicas, y en especial la 80’s Summer Party, nació con el objetivo de que la música ochentera siga resonando, evocando recuerdos y emociones, y manteniendo su lugar generación tras generación.

Así, el 26 de julio, los asistentes podrán disfrutar del tributo a Queen más aclamado a nivel mundial, «God Save the Queen». Con una puesta en escena espectacular y un repertorio que recorre los mayores éxitos de la icónica banda británica, este concierto promete ser una de las joyas del festival.

El 27 de julio será una noche especialmente nostálgica con las actuaciones de tres legendarios grupos españoles: La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes. Estos artistas, conocidos por sus himnos del rock y pop español, llenarán la noche de energía y recuerdos inolvidables.

El concierto del tributo a Queen promete ser una de las joyas del festival. / INFORMACIÓN

El 1 de agosto, los amantes del folk-rock estarán de enhorabuena con la actuación de The Waterboys. La banda inglesa, liderada por Mike Scott, traerá su inconfundible sonido y clásicos como «The Whole of the Moon» y «Fisherman’s Blues».

Con las entradas prácticamente agotadas, el próximo 3 de agosto, el escenario Noches Mágicas se llenará de energía y nostalgia con la presentación de tres icónicos nombres de la música española: Celtas Cortos, Javier Ojeda y Seguridad Social.

El 9 de agosto, con el cartel de entradas agotadas, Jardines de Abril se vestirá de gala para recibir a una de las bandas más queridas del pop español: La Oreja de Van Gogh. Con una trayectoria de más de dos décadas y una infinidad de éxitos que han marcado a varias generaciones, el grupo donostiarra hará un repaso por su amplia discografía.

Además, el cartel de esta edición cuenta con otras fechas que conforman una propuesta variada de estilos: 25 de julio, Rozalén; 28 de julio, Silvia Pérez Cruz; 31 de julio, Ángel Martín; 02 de agosto, Los del Río con la Feria Party; 04 de agosto, Mocedades y Los Panchos; 07 de agosto, Symphonic Dreams; 08 de agosto, Miranda!; 10 de agosto, Music in the Garden; 11 de agosto, Israel Fernández.

Recinto y actividades

Las puertas del recinto se abrirán a las 20:00, permitiendo a los asistentes disfrutar de un paseo por los encantadores Jardines de Abril, un entorno natural que alberga una casa del siglo XVIII.

Pero además de los conciertos, el festival ofrece una amplia variedad de actividades: exposiciones de pintura, un mercadillo artesano, una Zona Gastro con una selección de foodtrucks y el elegante Restaurante Luna by Tere Catering. Al finalizar las actuaciones, las sesiones de DJ prolongarán la fiesta hasta la madrugada.

Un aforo reducido de no más de 1900 personas y la proximidad del escenario garantizan una experiencia única, cómoda y segura. ¡Nos vemos en el Festival Noches Mágicas!

Entradas y más información

Las entradas para los conciertos están disponibles en la web del Festival Noches Mágicas.