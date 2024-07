Wilbur: el alicantino que pasó del deporte de élite al Grand Prix

Hay artistas que se hacen a sí mismos. El esfuerzo y la amplitud de miras son dos puntos necesarios para conseguir triunfar en el mundo del arte, más aún cuando no naciste con ese cometido. Es el caso de Víctor Ortiz de la Torre, un alicantino del barrio de San Blas que ha dado un vuelco completo a su vida y está viviendo ahora los beneficios de una toma de decisiones más que acertada. Actualmente es conocido con el pseudónimo de Wilbur, un payaso y acróbata que se mostró al gran público el pasado año con la renovada versión del Grand Prix y ahora se encuentra en plenas grabaciones de la que será su segunda temporada.

Y atendiendo a sus dotes, es evidente que tuvo un pasado importante dentro de la gimnasia de alta competición. Fue ahí donde comenzó una carrera que le llevó a ser en varias ocasiones campeón de España en diversas modalidades, pero una lesión en 2003 le obligó a cambiar de rumbo y adentrarse en el mundo circense, donde encontró una pasión que sigue llevando por bandera a día de hoy.

Junto a su mentor José Ignacio, creó su primer espectáculo, Piti y Wilbur. Desde entonces, ha trabajado como actor publicitario, doble de cine y acróbata en el famoso Cirque du Soleil en Madrid. En colaboración con David Morales, fundó la compañía que presentó MonoAMonoB, un espectáculo que ganó el premio del público en el Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid y su éxito lo llevó a actuar en varios países europeos y en Japón.

"Piensa en Wilbur" llega el 6 de julio al Principal de Alicante / información

Una bola de nieve engrandecida por su popularidad que desembocó en un viaje artístico en solitario en 2014 con un espectáculo que tenía por nombre Piensa en Wilbur y que, de hecho sigue manteniendo en la actualidad. Este show muestra al espectador una mezcla única de acrobacias, humor y riesgo que le ha valido reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Su próxima parada, además, será en su casa, en el Teatro Principal de Alicante, el 6 de julio a las 18 horas.

Éxito

Antes del Grand Prix, sus redes sociales ya comenzaron a mostrar un fenómeno que le fue haciendo cada vez más mediático. Fue aquí donde los productores del programa se fijaron en él como un posible personaje al que utilizar como conejillo de indias. "Me contactaron porque vieron lo que hacía en redes sociales y querían probar conmigo. No obstante, como lo que hago no lo puede hacer mucha gente, unir humor y acrobacias, me dijeron que en caso de no hacer ese personaje, ninguna otra persona lo haría. Era un papel hecho a medida para mí".

Esto le ayudó a tener una mayor presencia social, porque salir en la tele permite darte a conocer al gran público. Ese gimnasta de San Blas era ahora reconocido por todos los lugares a los que iba con su proyecto y comenzó a germinar un éxito que, asegura, lleva con total normalidad: "Vivo todo el éxito que se está creando a mi alrededor de manera muy natural. Intento no subirme a las nubes y pisar el suelo en todo momento. Sobre todo noto esa expectación cuando voy de gira por los teatros y noto la acogida de la gente. Sales a escena y ya te conocen. Aunque cada vez la tele se vea menos, siguen viéndola muchísimas personas".

Víctor sin censura

Encarnar un modelo de persona tan histriónico como Wilbur puede generar ciertas complicaciones entre autor y personaje. Sin embargo, Víctor se muestra muy orgulloso de haber dado vida a quien él considera "un Víctor sin censura": "Es un personaje que, dentro de sus peculiaridades, es muy parecido a mí. Lo hago con mucho cariño porque, al final, es mi personaje y nació de una manera muy orgánica".

Un momento de la actuación de "Piensa en Wilbur" / información

Según explica el alicantino, antes de hacer gimnasia ya sobresalía su payaso interior sin querer darse cuenta. Comenzó a ser el payaso del gimnasio, el payaso de la clase, el payaso del trabajo... hasta que llegó un momento en el que se planteó que podría utilizarlo como método de vida: "Realmente era payaso desde que nací, pero no pensé en poder dedicarme a ello". Por eso mismo siguió dando rienda suelta a su otro don, la gimnasia, algo que también le otorgó varios triunfos como campeonatos nacionales o librarse de la mili por ser considerado deportista de élite.

Y lo que más fascina de su propuesta es que da rienda suelta al humor más primario, al físico. Abraza los estándares clásicos del clown para adaptar todas sus capacidades a un personaje diferente que sorprende por su actitud tan especial, pero añadiendo las acrobacias que le destacan respecto al resto. Y en su espectáculo Piensa en Wilbur hace gala de dichos recursos, acercándose a los asistentes e interactuando con ellos. Esta insistencia por profesionalizar este espectáculo le ha hecho contar con público de todas las edades.

Grand Prix

El siguiente lugar donde el público podrá disfrutar de las disparatadas ocurrencias de Wilbur, además de en su actuación en el Principal de Alicante el sábado 6 de julio, será el próximo lunes 8 en el prime time de Televisión Española. La 1 emitirá la segunda temporada del Grand Prix del verano, presentado por el gran Ramón García, a las 22.05 horas. En esta primera entrega se enfrentarán los pueblos de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida), representados respectivamente por sus padrinos Lorena Castell y Leo Harlem. Además, esta nueva temporada, que constará de 10 entregas, tendrá representación alicantina con Ondara, que se medirá a la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada en una de las próximas entregas.