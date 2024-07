L’Alfàs del Pi despliega su alfombra roja para homenajear a tres grandes del cine

Era un día de esos que se esperan con auténtica devoción. La alfombra roja se desplegaba en l’Alfàs del Pi un año más para rendir tributo a la magia del cine en una ceremonia conducida por el cómico Raúl Pérez. La velada tenía la intención de celebrar los homenajes de tres intérpretes que personifican en sus carnes la pasión por el séptimo arte. Luis Zahera, Malena Alterio y Vladimir Cruz fueron los Faros de Plata del 36 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, otorgados en una gala inaugural que dio comienzo a las 22 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. Un espectáculo donde no faltó el humor del maestro de ceremonias, haciendo gala de su capacidad para imitar voces ilustres conocidas por todos en una jornada muy acogedora. Y es que precisamente es este carácter cercano el que distingue al certamen. No sé si será por el espléndido lugar en el que se ubica o por sus gentes, pero l’Alfàs tiene algo que no ofrecen otro tipo de ceremonias cinéfilas.

Vladimir Cruz, uno de los premiados, con su hija Julia. | INFORMACIÓN / J.FERNÁNDEZ/A.VICENTE

Si había una expectación especial durante la jornada de ayer era por las tres personas que se iban a llevar a sus casas la insignia honorífica del festival, su Faro de Plata. Un galardón que fue entregado, en primer lugar, a un Vladimir Cruz que sorprendió a propios y extraños en su designio, pero cuya condecoración está más que justificada. El actor de origen cubano cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión que le ha ido otorgando numerosos galardones a lo largo de su carrera. Y aparecía en la Casa de Cultura 30 años después de protagonizar junto a Jorge Perugorría Fresa y chocolate, cinta nominada a los Oscar que supuso uno de los primeros largometrajes de temática LGTBIQ+.

El municipio alicantino rinde homenaje a la magia del cine. | INFORMACIÓN / J.FERNÁNDEZ/A.VICENTE

La segunda persona en subir al escenario para recoger su premio fue Malena Alterio. La actriz, la pequeña de la saga de los Alterio, se encuentra en el mejor momento de su carrera. El reciente Goya a la mejor actriz protagonista por la cinta Que nadie duerma es solo una de las razones por las que ha conseguido una presencia mediática a la altura de pocos. Su dilatada carrera tanto en teatro como en televisión la convierte en una de las actrices más reconocidas del panorama nacional actual y su presencia en l’Alfàs es un hito para el certamen.

El último en subir a recoger su Faro de Plata fue el inconfundible Luis Zahera. El actor gallego es protagonista de grandes personajes que le han valido en sus 37 años de profesión el reconocimiento del público, además de muchos premios, entre ellos dos Goya como mejor actor de reparto en El Reino y As bestas, ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen. Por ello, el festival ha visto a bien honrarle con un galardón a su impecable carrera que a día de hoy promete seguir dando mucho que hablar. De esta forma, se abre una semana de oda al cine que finalizará con otro reconocimiento al escritor y periodista Máximo Huerta, que será nombrado embajador honorífico del Festival de Cine durante la gala de clausura. Y lo será tanto por su estrecha vinculación con el certamen desde sus inicios como por lo mucho que conoce a la localidad de la Marina Baixa. No obstante, hasta que eso ocurra, el municipio alicantino vivirá una auténtica oda al séptimo arte durante una semana cargada de contenido cultural, haciendo cada vez más grande un certamen que ya es un fijo en el circuito del cine español.