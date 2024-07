De El Campello a Europa: la vida itinerante de Eva Collins

Todos hemos querido tener en algún momento una vida itinerante. Viajar por todo el globo, sin rumbo fijo, haciendo frente a todo tipo de aventuras con las que toparse por el camino. Pero, en otro orden de cosas, todos añoramos el hogar, el vivir sin miedo al mañana y teniendo un sitio fijo en el que vivir. Eva Collins Alonso es una campellera que ha preferido afrontar una vida nómada por Europa dando rienda suelta a lo que más le entusiasma: la producción artística. Una joven que se educó y formó como actriz en el Taller de Artes Escénicas y, más tarde, como integrante de Almadraba Teatro.

Pero prefería profesionalizar su carrera detrás de las tablas, lugar donde se ha desarrollado y desde donde explora su condición artística por toda Europa. Actualmente está constantemente sumida en giras internacionales, ejerciendo su labor en festivales de teatro, comedia, música, títeres, danza y circo. Una producción artística donde siempre se mostraba más a gusto, motivada por los retos que podían derivar de ello.

"Tuve la suerte de estar en una generación campellera donde todos estábamos súper motivados para montar nuestro propio tinglado, pero yo, en cambio, odiaba estar en escena. Me apuntaba a los talleres y actuaba casi por obligación. Intentaba no ser de las protagonistas, pero volvía año tras año porque me interesaba ver qué hacía el de las luces, la de dirección, el de sonido...", comenta Collins. Fue ahí donde nació un fanatismo por saber hacer todas las cosas que no se ven en un espectáculo, pero que, sin embargo, son igual o más importante que lo que ocurre en escena. Su familia siempre le apoyó en todas las decisiones que tomaba porque, entre otras cosas, también saben valorar el arte. De hecho, es sobrina de la escultora Mayte Alonso.

Eva Collins durante la preparación de un espectáculo / información

En este punto, hay que mencionar que tiene raíces inglesas, y el teatro constituye el gran arte de Inglaterra. Ese lazo siempre estuvo presente en su vida "y siempre supe que yo quería estudiar dirección y producción", explica. Le tocó trabajar para poder ahorrar e irse a estudiar a tierras inglesas, donde realizó prácticas como técnica de iluminación, sonido y regiduría en el Festival de Edimburgo, famoso por albergar más de 600 obras diarias durante todo el mes de agosto repartidas por toda la ciudad. “Allí tuve la suerte de conocer a dos creadores y cómicos con los que acabaría yendo de gira por toda Inglaterra y Países Bajos”. Esto fue en 2016 y, desde entonces, no ha parado.

A día de hoy trabaja con compañías como Seabright Live, The Lost Estate, Wakka Wakka, Plexus Polaire, Green Ginger, Duda Paiva, Rhiannon Faith, Flywheel Productions, Cervantes Theatre of London y Soho Theatre, entre otras, a veces como parte del equipo creativo en procesos de escritura y dirección, y a veces como técnica. “También creo mis propias obras, con las que he estado en residencia artística en Noruega e Inglaterra, e incluso presenté parte de mi trabajo creativo (Radiofonics) en el concurso Alacant a Escena en 2021".

Eva Collins, encargada de la producción de artes escénicas / RAFA ARJONES

Ahora acaba de terminar una gira por noruega en festivales de marionetas gigantes, concretamente en las Islas Lofoten, al norte del país. Allí, con 24 horas de luz al día, convirtió los almacenes de la industria del bacalao en escenarios, camerinos y cabinas técnicas para echar un mes de conciertos, teatro, marionetas y comedia en directo. Su mirada sigue puesta en el futuro y actualmente forma parte del equipo de producción de CircArte, ahora enfrascados en preparar otro festival de circo en Alicante, El Campello y Guadalest para octubre de este mismo año.

Vida nómada

Todo ocurrió en 2016 y desde entonces no ha parado. Tanto es así que se atreve a hacer bromas con que no tiene casa, algo que a cualquier persona le haría vivir en la más completa incertidumbre: "Con los estudios en Inglaterra comencé a desarrollar la capacidad de vivir en varios sitios a la vez. Me pasaba 6 meses en un sitio y 6 meses en otro. Y lejos de darme miedo, me encanta esa vida. De hecho, cuando paso demasiado tiempo en uno de los sitios, me acabo agobiando. Supongo que esta normalidad de vivir fuera la he adquirido por crecer en un entorno en el que tengo familia en diferentes puntos y en viajar mucho", entiende Collins.

Vivir de aquí para allá, sin tiempo para pasar por casa, es lo que impulsó a la campellera a decidir no tener casa. "Además de que el alquiler es muy caro, el gasto de transporte supone mucho dinero y decidí tomar la decisión logística de no disponer de un sitio para vivir. Si voy a estar de gira, ¿para qué necesito una casa? Decidí guardar todas mis pertenencias en un almacén para que, cuando termine todo, plantearme qué hago con mi vida". Ella y su maleta están actualmente viajando por Europa.

