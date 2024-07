"El humor nace mucho de las situaciones límite, del miedo y de la catástrofe"

La lucha de un hombre ya en los 40, a caballo entre la juventud y la vejez. Una batalla a cara de perro contra la dicotomía de quien se siente joven, pero su realidad muestra a una persona que está más cerca del Imserso que del movimiento universitario. Txabi Franquesa hace humor de su propia condición e incluye al público asistente dentro del espectáculo como parte de su problemática. El monologuista catalán es uno de los rostros más conocidos de la comedia española y busca demostrar de lo que es capaz presentando Escocía este sábado 13 de julio, a las 21 horas, en el Teatro Principal de Alicante.

¿Qué se puede encontrar el público alicantino en Escocía, el espectáculo que presenta mañana en el Teatro Principal de Alicante?

Una recarga de energía a través de la risa y de la interacción. Es un show que estaba pensado en origen para combatir la crisis de los 40. El intento de suavizar esta inquietud que se le queda a la gente cuando atraviesa esa fase de la vida, donde hay una especie de crisis casi existencial. Quería sacar todas esas dolencias que puedan venir de ahí y convertirlas en una catarsis colectiva.

Lleva ya muchos años haciendo comedia. ¿Cómo ha conseguido aguantar tanto manteniendo viva la inspiración y la creatividad?

Ni yo mismo lo sé. Ese es el miedo que tiene todo artista que se dedica a la comedia, aunque entiendo que también pasa con la música y con diferentes disciplinas. Siempre tienes miedo de que se te agote la creatividad. Pero precisamente cuando peor estás, o cuanto más miedo tienes, es cuando va a surgir la siguiente historia que contar. El humor nace mucho de las situaciones límite. Desde el relax absoluto, es difícil que salga la comedia. La comedia sale del miedo, de la catástrofe... No me he preguntado muy bien el porqué, porque soy una persona que curiosamente vive mucho en el presente y no mira mucho hacia atrás, ni para lo bueno ni para lo malo.

Es interesante ver también la evolución del cómico, y en su caso no solo han cambiado los contenidos, sino también la estética.

Es fundamental para no aburrir a la gente. Creo que esta evolución tiene que ser compartida con el público que te sigue, porque es maravilloso ver que hay gente que después de casi 25 años de carrera sigue ahí desde el principio, recordando casi mejor que tú lo que hiciste en tus inicios. Y yo creo que el cómico tiene que evolucionar, igual que evoluciona la persona. Si no es así, estás en el camino erróneo. El cómico que lleva 25 años contando exactamente lo mismo y desde un mismo punto de partida deja de ser atractivo. Todos crecemos, evolucionamos, envejecemos o incluso mejoramos. Mi cambio de estética, por ejemplo, es un cambio natural: se te pone el pelo blanco, te encuentras con que tienes la vista cansada y tienes que llevar gafas... La comedia, como la propia esencia de cada uno, tiene que evolucionar. Si no, estás completamente perdido.

Txabi Franquesa en una imagen de archivo / información

Y el consumo de la comedia también ha cambiado. Ahora hay monologuistas, bueno, cómicos, que han conseguido ser famosos gracias a hacerse virales en redes sociales. ¿Usted ha visto necesario seguir esa moda?

De alguna manera sí, y es cierto que hay mucha gente que me ha conocido a través de las redes sociales y no por Paramount Comedy o el Club de la Comedia. Pero fíjate que tú has especificado, casi sin querer, que no son monologuistas, son cómicos. Lo que ellos hacen no es exactamente un monólogo, porque basan su espectáculo en subir a gente del público e interactuar con ellos. Es algo que yo ya hacía hace veintipocos años. Hay partes concretas de mi espectáculo en las que interactúo con la gente y son las que colgamos en redes por no desvelar demasiado contenido del show. Esa improvisación la hago casi egoístamente por aquello de que quiero que cada día sea totalmente diferente al anterior, pero sigo teniendo un texto con el que se cimienta el espectáculo.

Al final, son tendencias con tiempo limitado.

Exacto, igual que cuando empezábamos nosotros había gente que solo contaba chistes, eran los cuentachistes de toda la vida, y esos se vieron relegados por los monologuistas. Y ahora parece que hay mucha más facilidad para llegar a la gente porque ha habido un cambio de paradigma. Al fin y al cabo, nos tenemos que centrar en que es comedia. El formato es lo de menos. Cada uno consume lo que le llama la atención y ahí no nos podemos quejar.

¿Hay controversia dentro del gremio por esto?

Seguramente sí. Habrá cómicos de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, que se han visto afectados por esta irrupción repentina de gente que, de la nada, sin haber hecho un recorrido anterior, puede llenar teatros de 900 personas en cuestión de meses. Y a lo mejor hay gente a la que le sienta mal eso. Yo no, pienso que cada uno se tiene que centrar en su propia línea e influenciarse menos por todo lo de fuera.

Quizá este paradigma de las redes sociales ha venido casi a la fuerza, pues la televisión ha dejado de ser ese gran escaparate que tenía la comedia.

Sí, la gente ha aprendido a buscar nuevas alternativas y sus propias plataformas. Antes tenías que esperar a que te llamara el Club de la Comedia o Paramount Comedy para darte a conocer. Mira, hace relativamente poco, esa mayoría de monologuistas que salíamos en televisión grabamos un especial de Navidad para el Club de la Comedia. Y es curioso que la visibilidad que da el programa en sí dista mucho en cuanto a alcance de la visibilidad que da ese mismo producto en redes sociales. Yo me he tenido que subir a este carro, a pesar de ser un poco contrario, porque el alcance que te dan es muy superior.

Un momento de la actuación de Txabi Franquesa / información

Parece que ha pasado un mundo desde aquel "boom" cómico en el que todos los garitos apostaban por agendar monólogos regularmente. ¿Fueron los mejores años de la comedia en este país?

Totalmente, y yo tuve la suerte de estar en esa época. Pero fíjate que esta nueva generación ha recortado tiempos y esfuerzos. O los ha invertido de otra manera. Yo estoy agradecido de haber estado en aquellos tiempos, que son los que me han forjado a mí a base de recorrerme España trabajando en garitos, muchos de ellos infames, para acabar viéndome trabajando en los teatros.

Un trabajo que, no obstante, tiene marcado ciertos conceptos teóricos. ¿Usted es más de acatar estas reglas o de fluir a su ritmo?

Con el paso del tiempo uno se da cuenta de que hay unos conceptos teóricos marcados y que muchos cómicos han llegado a generar su propia comedia a través del estudio de la comedia y de los esquemas de otros monologuistas americanos. Porque esto viene de allí. Aquí ha habido una comedia que se ha hecho más desde las entrañas, a mi parecer. Yo estoy completamente a favor del concepto autodidacta, es decir, que tú llegues a generar comedia sin conocer la teoría de dicha comedia.

Pero ambos planteamientos llegan al mismo punto al final.

Sí, pero yo soy más partidario de llegar a la conclusión habiendo trabajado y no por haberlo estudiado. Lo que pasa es que tardas mucho más tiempo que los teóricos para llegar a un mismo punto. A mí me gustan las cosas un poquito más lentas y disfrutarlas por el camino. Las cosas de consumo rápido me agotan enseguida. He llegado al mismo punto que los teóricos a base de mi propia experiencia y eso me hace sentir más satisfecho.

¿Dirías que la comedia es vocacional?

Absolutamente. La comedia para mí, la pura, la de verdad, no es estudiable. Es como el fútbol. Lamine Yamal ahora está en un momento álgido a pesar de su juventud, y no porque esté entrenando más que nadie o porque se haya visto más vídeos que nadie. Es un tipo que está dotado para ello y luego, bien asesorado y bien entrenado, llega a un punto determinado. Pero si tú no tienes el don de la comedia, es muy difícil que tu comedia trascienda. Todo el mundo que se dedica a esto nace con esa condición de cómico en las entrañas.

¿Se puede sacar una sonrisa a las personas cuando el monologuista ha tenido un día malo?

Eso es un automatismo. Piensa que lo que tú ves en el escenario es un alter ego de uno mismo. Hay muchos que incluso tienen personajes con distinto nombre al suyo. Ignatius, por ejemplo. Tiene su personaje de comedia, seguramente muy parecido a él, pero menos de lo que la gente cree. Y tú piensas, ¿cómo puedes salir al escenario si tienes un día malo y no te apetece reír? Bueno, pues haz como Eugenio, que parecía tener un día malo constantemente y, sin embargo, podía hacer comedia y conseguía desternillar a la gente.

La comedia no deja de ser un trabajo precario hasta que no se consigue un mínimo de exposición mediática. ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla?

La verdad es que no. Afortunadamente, me considero un tío bastante pragmático y cabal dentro de mi desorden. Yo ahora actúo como abuelo cebolleta con los jóvenes que están comenzando y me gusta asesorarles y darles mi punto de vista. No quiere decir que los consejos que les pueda dar vayan a ser útiles, porque están viviendo otra realidad. Pero esto es una montaña rusa: hay momentos más álgidos y otros más complicados. En mi caso, cuando he visto que en algún momento no lo estaba disfrutando, he sido honesto y he hecho un pequeño break. A veces las paradas sirven para oxigenar e hinchar los pulmones de comedia. Hay que ser valiente y saber parar a sabiendas de que hay gente que te puede quitar el sitio. Si yo no lo disfruto, no puedo pretender que la gente de abajo lo esté disfrutando. Y ese es el consejo que les doy, sobre todo a la gente que está viviendo un buen momento.

El éxito puede llegar a ser efímero.

Es que el éxito es relativo. Si haces algo muy bueno, en menos de año y medio la gente lo ha olvidado. No te van a dar ese crédito. Y si haces algo muy malo, no te preocupes, porque en año y medio también se habrán olvidado. El resumen es que lo importante es trabajar mucho el presente y ser honesto con uno mismo. En los errores del pasado ya no vamos a poder hacer nada. Y en el futuro nadie ha estado todavía. Con lo cual, vamos a centrarnos en el presente y hacer que este sea nuestro mejor momento.