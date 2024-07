¿Y a ti quién te limpia los zapatos?

A él, los zapatos se los limpiaba su madre. Y se los limpiaba a conciencia cuando comenzó a trabajar en el departamento de comunicación de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) con José Antonio Segurado, después de pasar por el diario Ya, RNE y la Gaceta del Norte de Bilbao. Para que su hijo fuera impecable, la madre no cayó en que el betún negro que aplicaba generosamente ensuciaba la alfombra de pelo comprada expresamente en Inglaterra por el jefe. A partir de ahí, crema incolora…

Esta es una de las muchas anécdotas que cuenta en su libro Paco Ochoa, que fuera también jefe de prensa y portavoz del Partido Liberal, jefe de prensa del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y director general de Comunicación con Rodrigo Rato. Después de este periplo político, fue dircom de la CEOE en la etapa de Gerardo Díaz Ferrán. De sus tres principales jefes, dos imputados. Asegura que no tiene nada que ver…

Carlo Rusconi, Mariela Mattera, Isidre Ambrós, Paco Ochoa, Nieves Miralles, Federico Madrid e Isabel Ochoa. / INFORMACIÓN

La presentación fue de todo menos convencional. A Ignacio Larramendi (Tati para los amigos que ya peinamos canas) no le gusta nada la rutina. No quería comentar mucho del autor, pero no tuvo más remedio que explicar que eran como hermanos desde su infancia. En concreto, desde que a los siete años a Paco lo llevó su padre a Alicante a que conociera el mar en el tren botijo y coincidió con otros niños con los que después de cincuenta años sigue manteniendo una profunda amistad. Como Juan Pérez Hickman, Mariano Follana, Marisa Berasaluce, Curro Girón, José Luis Huerta, Susana Palomares, Federico Madrid o Isidre Ambrós, periodista con el que coincidió en Bruselas.

Gran amante de la música, sobre todo del rock, comentó que escribió el libro en tercera persona para distanciarse del pasado y narra historias de personas que han sido importantes en su vida desde el sentimiento, no desde el ajuste de cuentas. Y aunque se resistió, al final comentó que “Rodrigo Rato fue un excelente político, un gran parlamentario, un razonable ministro, y diseñado y programado por su familia para ser presidente del Gobierno, pero como no llegó a ese cargo, todo fue a peor…” Y ahí lo dejo. Como dijo el presentador… “compren el libro y no lo presten a nadie…” ¡Totalmente recomendable su lectura!

El cónsul de Francia acompañado por Juan de Dios Navarro y Rafael García Berenguer. / INFORMACIÓN

Socialité

Había ganas de saber qué dirían los franceses que acudieron ayer a la celebración del Día de Francia, organizado por el cónsul honorario en la ciudad, Sènakpon Gbassi, después de la derrota de su país por España en la Eurocopa de fútbol. Y como no podía ser de otra manera, las buenas formas brillaron desde el primer momento. Después de escuchar los himnos de España y Francia, el cónsul habló de los cambios que se habían realizado en el consulado, la oportunidad para su país con las olimpiadas y dio la enhorabuena a “La Roja”, no sólo por ganar, sino por la calidad que ha demostrado en el terreno de juego, y nos deseó lo mejor para mañana. ¡A ganar!

De los primeros en llegar, José Hernández Mosquera, coronel de la Guardia Civil (“te he hecho caso con lo de titular socialité”) que ayer cumplía años. Muy sonriente cuando le decíamos que aparenta muchísimos menos. ¡Felicidades y que disfrutes la sorpresa que te tienen preparada! Rafael García Berenguer (alcalde de Mutxamel), el diputado Juan de Dios Navarro, Manuel Lafuente (Policía Nacional), Pilar Fuentes (Colegio de Procuradores), Alfonso Ramón Borja (Sociedad de Conciertos), Jeannine Contreras (UEMT) y María López (Fundación Alió) formaron el primer corrillo de la celebración.

Manuel Serrano, José Hernández Mosquera, Manuel Lafuente, María López, Jeannine Contreras, Sènakpon Gbassi, Cari Boyer y Ms. Chantal. / INFORMACIÓN

Por supuesto, otros cónsules arroparon al francés, como Bojan Dozet Kapor (Bosnia-Herzegovina), Dorothea Von Drahosch (Alemania), Vicente Farrach (Marruecos), Danilo Angelini (Italia) o Manuel Serrano (Grecia), con un modernísimo, cortísimo y entallado traje azul marino de raya diplomática.

A toda prisa llegó el concejal Toño Peral de una reunión extraordinaria en el ayuntamiento, con el que bromeamos sobre si es que había habido alguna noticia política reciente para tener esas urgencias. Un encuentro muy divertido al que también acudieron Cari Boyer, Telma Bonet, la dermatóloga Ana Ramírez, la empresaria Wei Wang o el siempre encantador Felipe Lozano.

Los cónsules de Grecia, Italia, Francia, Alemania y Bosnia-Herzegovina. / INFORMACIÓN

La familia APCI

A Charo la invitó a asistir Mari Carmen; a ella Juan Carlos y Lola; Paco se enteró por un amigo. A Ángela se lo dijo Josefina, la mujer de Francisco. Luego se fueron incorporando María Teresa, Marisol, Carmen, María, Encarni y, por supuesto, Hernán, el consentido de todos. Y con otros más forman la familia de APCI, una asociación que nació hace ocho años por la firme voluntad del psiquiatra Salvador Porras y el trabajador social Francisco Javier Santos que estaban convencidos de que con la realización de actividades inclusivas se podía luchar de manera más eficaz contra el estigma que sufren las personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales.

Hace unos días, y a regañadientes, aceptaron la jubilación de Salvador. Y para ello organizaron un entrañable encuentro en el que participaron Sabino Pardines, José Miguel Pérez Ortiz, el director de psiquiatría del Hospital Balmis, Enrique Pérez Martínez; Paco Casamayor, Manolo Martínez Martínez, el periodista Rafa Rodríguez, Javier Romeu o la antropóloga María Jesús Marí.