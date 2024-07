"Tengo la suerte de asistir al ADDA con un elenco probado en los mejores escenarios del mundo"

Considerado uno de los pianistas cubanos más influyentes de su generación ganador del Latin Grammy 2021 al Mejor Álbum de Jazz Latino con el álbum Voyager, Ivan Melon Lewis (Pinar del Rio, 1974) es un habitual en algunos de los festivales y salas de jazz más importantes a nivel mundial como Jazz in Marciac, San Francisco Jazz, New York – Blue Note Jazz club, Washington Kennedy Center o Havana Jazz Plaza.

Con esta guisa, y dispuesto a hacer disfrutar al músico alicantino dentro de la programación del Fijazz 2024, estará acompañado de cinco músicos de renombre internacional que le acompañarán sobre el escenario del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Se llega con él al ecuador de una selección de conciertos que representa el buen estado de forma del ritmo improvisado en nuestra ciudad.

Aterriza en Alicante dentro del marco del Fijazz. ¿Qué se va a encontrar el público en ese concierto?

El público encontrará a seis músicos cubanos, seis músicos del mundo, que pretenden compartir su visión de la música. No solo del jazz o del latin jazz, sino de las influencias que tienen esos estilos con la música española. Pues no dejamos de ser artistas que vivimos aquí en España. Una amalgama de géneros musicales que, a la postre, es la dirección que debería seguir cualquier manifestación artística, pues estas carecen de nacionalidades. Un pintor, un músico o un escritor intenta comunicar con su disciplina artística, independientemente del sitio donde haya nacido. El público de Alicante verá un espectáculo variado que, espero, disfruten de la misma manera que nosotros.

Mostrará al respetable su álbum Voyager, ganador de un Latin Grammy en 2021. ¿Qué cree que tiene de especial ese disco para recibir tal galardón?

Creo que, de modo prioritario, esta no es una pregunta que debería responder yo (ríe). En cualquier caso,Voyager tiene un montón de historias y de anécdotas detrás. Es un álbum que se grabó sin ninguna pretensión más allá de compartir un momento vital del creador de toda esa música. Ese es el denominador común de todos los creadores y compositores: compartir con el mundo el momento que esté viviendo y un resumen de todas sus experiencias y emociones. Yo no soy la excepción y no escapo de esa premisa.

Pero creo que Voyager ha sido un disco especial desde su nacimiento. Una vez que decidimos grabar, empezamos a ensayar para ver cómo sonaban esos temas. Y dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante los medios para anunciar que se iniciaba un periodo de confinamiento y todos los españoles tenían que permanecer en su casa (ríe). Cuando ya pasó todo y retomamos la grabación, tuvimos seis días vertiginosos llenos de creatividad donde se respiraba un ambiente de ilusión. Sin saberlo, estábamos haciendo una improvisación organizada. Eso fue muy especial.

¿Los premios individuales le suben la autoestima?

No soy un defensor de los premios ni de la competición. Y mucho menos en algo tan subjetivo como la música. Pienso que son necesarios en la medida en que sirven para nosotros, los artistas, como reconocimiento. Un aviso de que están pendientes de lo que hacemos y reconocen que es bueno. Evidentemente, eso te sube un poco la autoestima. Es la manera de decirte que vas por buen camino. Pero tampoco debería subir autoestimas en demasía, hay que evitar llegar al punto en que se convierta en un alimento excesivo para el ego. Eso me convertiría en un ególatra y no querría que me pasara nunca.

Ivan Melon Lewis, en una imagen promocional / información

Un camino que, no obstante, no realiza solo.

Soy un tipo con suerte, sin duda. En esta ocasión me acompañan Carlitos Sarduy a la trompeta, Romá Filiú al saxofón alto, Pedro Pablo Rodríguez en la percusión, Georvis Pico en la batería y Gastón Joya al contrabajo. Son los mejores y no porque lo diga yo, sino porque otros músicos que están en esto mucho antes como Chucho Valdés, Paquito D'Rivera o Steve Coleman han atestiguado lo mismo sobre estas personas desde hace mucho tiempo. Igual va a ser verdad que son buenos (ríe). Tengo la suerte de asistir al ADDA con un elenco probado en los mejores escenarios del mundo. Y encima son mucho mejores personas que músicos.

Con cinco álbumes publicados y siendo reconocido como una de las figuras más respetadas de la escena internacional, ¿cómo catalogaría su carrera?

Me encuentro cercano a la mitad de mi carrera por edad, pero por contenido siento que no he llegado todavía a la mitad. Creo que lo mejor está por venir y esto lo digo desde la motivación que tengo por hacer música, no porque quiera menospreciar el trabajo que ya está hecho. Soy de la opinión de que tu mejor trabajo es siempre el que estás a punto de hacer porque la ilusión y la motivación de cuando estás grabando un disco siempre son lo máximo. No ha habido un trabajo que yo escuche a posteriori y cuya sensación de satisfacción haya sido mayor que la que tengo cuando estoy grabando un trabajo nuevo. Espero que me quede mucha salud y bastante tiempo para grabar, compartir y plasmar toda la música que tengo en la cabeza.

¿Le falta algo por hacer a nivel musical que todavía no se haya atrevido a afrontar?

(Ríe). Me falta mucho por hacer. Ahora mismo estoy escribiendo la música de lo que será mi próximo disco, que estamos ya grabando y debería estar para finales de año. Va a ser en formato trío y no voy a desvelar el título porque me gusta mucho. Siempre se cumple una regla con mis discos y es que los termino de grabar sin tener el título, pero esta vez ha sido diferente. Eso es lo más inmediato. Tengo también un proyecto que consiste en hacer una selección de mi música previamente publicada y hacerle arreglos para gran formato, para piano y orquesta sinfónica. Además, quisiera grabar con un cuarteto de cuerdas, tengo un proyecto electrónico... Tengo muchas cosas pendientes, los músicos somos unos infinitos ilusionados. Aviso, no me voy a atrever a cantar ni a bailar porque no es lo mío (ríe).