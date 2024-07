El Archivo Histórico Provincial de Alicante cierra su sala de consultas por falta de personal

Malos tiempos para el Archivo Histórico Provincial de Alicante. El centro ha informado a través de sus redes sociales del cierre de su sala de consultas, sin fecha de reapertura, por falta de personal. Según anuncia el comunicado, la única ayudante de archivo de la plantilla, encargada de atender las consultas, ha sido trasladada a otro puesto de trabajo público y la plantilla no se puede hacer cargo de dicha labor, pues solo cuentan con cinco trabajadores.

No es la primera vez que sucede esto, se trata de la tercera en cinco años, algo que María del Olmo, directora del centro alicantino, cataloga como "un problema estructural". Actualmente, la plantilla está formada por una técnica, dos auxiliares administrativos, una persona habilitada que se encarga de la gestión económica y un conserje que, junto a la propia directora, llevan a cabo todas las necesidades del archivo. En este sentido, explica que la técnica era la persona que se ocupaba de la sala de consultas y que fueron comunicados el mismo viernes que esa persona se iba, en concepto de comisión de servicios, a otro puesto de trabajo el lunes siguiente.

La comisión de servicios consiste en una cobertura provisional de un puesto de trabajo público que haya quedado vacante, en caso de urgencia e inaplazable necesidad, por un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en dicho puesto. Sin embargo, la directora señala que "no se puede dar una comisión de servicios si se va a dejar desmantelado otro centro", asumiendo que, "si no hay un técnico que pueda encargarse del servicio de atención al público y consultas, nos toca cerrar la sala".

Según Del Olmo, la Dirección General de Cultura le ha trasladado que no saben cuándo se podrá cubrir la vacante en Alicante y que no quedan bolsas de trabajo. A su vez, comenta que ha intentado ponerse en contacto con la subdirectora de Archivos y Bibliotecas Rosa A. Codoñer sin éxito alguno: "le he escrito un mail, le he llamado hasta en siete ocasiones y todavía no he conseguido establecer comunicación con ella", asegura la directora.

Situación difícil

Todo es más complicado teniendo en cuenta que la situación ya estaba mermada de antes. El centro lleva una trayectoria de dejación prácticamente desde que los fondos que se encontraban en la Biblioteca Pública de Alicante (ahora renombrada como Azorín), a pesar de que en 1974 se trasladaron al nuevo edificio de Babel. La dotación de personal que se realizó entonces ya puntualizó en su día la directora a este periódico que "no estuvo a la altura ni del edificio ni de su contenido", ya que no se creó una plantilla fija, sino que se hizo con carácter provisional.

Echando la vista atrás, en 2008, esta institución contaba con un total de 12 personas, cifra que se redujo a la mitad en 2019, provocando el cierre de la sala de investigadores entre mayo y octubre. La precaria situación del Archivo Histórico Provincial ya se hacía patente con la anterior directora del centro, Esperanza López, que se jubiló en 2009 y su plaza estuvo vacante durante diez años, completando toda una década sin dirección.

Posteriormente, en noviembre del 2021, la restauradora también dejó su puesto por la falta de seguridad laboral de la que gozaba, pues realizaba sus funciones en calidad de interina. A día de hoy, todavía no se ha cubierto este puesto y el archivo carece de restauradora. "Desde 2019 se han mandado escritos por registro oficial, durísimos, sobre la situación, pero no hemos tenido respuesta, salvo algún que otro parche", denunció en su día Del Olmo.

Estos hechos han provocado que el laboratorio de restauración lleve dos años y medio cerrado después de que la anterior restauradora se fuera mediante concurso de méritos a València. "Estoy pidiendo que se cubra esa plaza desde el mismo momento en que se fue la persona. El laboratorio de restauración, que es toda una referencia y en el que el Ministerio se gastó una inversión enorme de maquinaria, se deteriora si no se usa. Y a eso hay que sumarle el propio deterioro de los documentos tras más de dos años sin que se pueda restaurar nada", subraya la directora.

Llegados a este punto, el Archivo "tiene que hacer malabares" para abordar todas las necesidades del centro, así como para seguir elaborando un programa de actividades que necesitaría de más manos: "para que sirva de ejemplo, el Archivo del Reino de Valencia tiene una veintena de trabajadores, mientras que nosotros somos únicamente cinco. No digo que no sea importante en cuanto a valor histórico y fondos, pero hay una proporción muy mala. Al único archivo que se le ha quitado 10.000 euros en el presupuesto de este año ha sido al Archivo Histórico de Alicante de todos los centros de la Generalitat y esto no se puede seguir sosteniendo de ninguna manera", finaliza María Del Olmo.