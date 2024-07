Disfruta de Música, Cultura y Diversión este verano en el Festival Noches Mágicas

Este verano, el Festival Noches Mágicas en San Juan de Alicante, promete noches inolvidables llenas de ritmos vibrantes, voces espectaculares y una atmósfera inigualable. Con una variada programación que incluye una mezcla ecléctica de estilos musicales y artistas de renombre nacional e internacional, hay propuestas para todos los gustos.

Voces únicas y ritmos nacionales

Creciendo cada año en la oferta de estilos y propuestas que den la oportunidad de disfrutar de Noches Mágicas, el cartel 2024, además de la programación de conciertos que nos llevan a la esencia de los 80, incluye una propuesta de artistas y grupos nacionales con voces únicas y con sello nacional como es el flamenco.

La Feria Party es un evento que recrea el espíritu festivo de la Feria de Abril de Sevilla. / INFORMACIÓN

Silvia Pérez Cruz - 28 de Julio

La talentosa Silvia Pérez Cruz sube al escenario el 28 de julio. Con una voz que ha sido descrita como hipnótica y conmovedora, Silvia contagia con su estilo único que fusiona el flamenco con la música popular y el jazz. Conocida por su capacidad para transmitir profundas emociones a través de su música, su actuación será una experiencia íntima y emotiva que no te puedes perder.

Los del Río y Feria Party - 2 de Agosto

El 2 de agosto, llega una noche de fiesta y diversión con Los del Río, los legendarios intérpretes del éxito mundial "Macarena" y “Sevilla tiene un color especial”. Con su contagioso ritmo y energía, harán bailar toda la noche a los asistentes. Y para hacer la noche aún más especial, tras su actuación tendrá lugar la Feria Party, un evento que recrea el espíritu festivo de la Feria de Abril de Sevilla. Disfruta de música, baile, luces y toda la alegría de esta tradicional celebración andaluza sin salir de Alicante.

Mocedades y Los Panchos - 4 de Agosto

El 4 de agosto, el festival celebrará un encuentro inolvidable con la música romántica. Mocedades, que está celebrando su 50 aniversario sobre los escenarios, se unirá a Los Panchos para ofrecer una noche llena de nostalgia y emociones. Con éxitos atemporales como "Eres Tú" y "Caminito", Mocedades ha dejado una huella indeleble en la música española. Por su parte, Los Panchos, con su inconfundible estilo de boleros, añadirán un toque de romanticismo y elegancia. Será una velada perfecta para disfrutar en pareja, padres e hijos o con amigos, recordando los grandes clásicos de la música.

Israel Fernández - 11 de Agosto

El 11 de agosto, el flamenco tomará el escenario con la actuación de Israel Fernández. Considerado uno de los grandes nombres del flamenco actual, Israel combina una técnica impecable con una profunda conexión emocional en sus interpretaciones. Con su voz poderosa y su estilo apasionado, promete llevar al público a un viaje a través de las raíces y la evolución del flamenco. Su actuación será una muestra del arte y la cultura que ha hecho del flamenco un patrimonio universal.

El flamenco tomará el escenario con la actuación de Israel Fernández. / INFORMACIÓN

Una experiencia exclusiva, más que un concierto

La Finca de Los Jardines de Abril, con un aforo para no más de 1900 personas y donde cada rincón cuenta una historia, es el mágico escenario del Festival Noches Mágicas, un evento que celebra la unión perfecta entre naturaleza y cultura.

En cada rincón de Jardines de Abril, la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en un abrazo eterno, creando un entorno único y especial. Cada visita deja una huella indeleble en el corazón de quienes tienen la suerte de experimentar su magia.

Feria Party 2023 en una fotografía de archivo. / INFORMACIÓN

Cada noche programada promete ser una experiencia íntima, irrepetible y verdaderamente mágica. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecerte un ambiente inigualable y una oferta de entretenimiento sin comparación.

Además de los conciertos programados del 25 de julio al 11 de agosto, cada noche con la entrada, el festival ofrece una amplia variedad de actividades. Los asistentes pueden disfrutar de exposiciones de pintura, de un market artesano, de una Zona Gastro con dos propuestas: una selección de foodtrucks y el elegante Restaurante Luna by Tere Catering. Las performances y un concierto diario en el Escenario Jardín son los encargados de animar la espera hasta el inicio del concierto principal. Al finalizar las actuaciones, las sesiones de DJ prolongan la fiesta hasta la madrugada.

Entradas y Más Información

Las entradas para el Festival Noches Mágicas están disponibles en la web oficial del festival.

Además, el cartel de esta edición cuenta con otras fechas que conforman una propuesta variada de estilos: 25 de julio, Rozalén; 28 de julio, Silvia Pérez Cruz; 31 de julio, Ángel Martín; 02 de agosto, Los del Río con la Feria Party; 04 de agosto, Mocedades y Los Panchos; 07 de agosto, Symphonic Dreams; 08 de agosto, Miranda!; 10 de agosto, Music in the Garden; 11 de agosto, Israel Fernández.