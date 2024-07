El Hemisfèric estrena ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon’

La cartelera del Hemisfèric presenta el planetario musical en formato Fulldome 2D Pink Floyd: The Dark Side of the Moon. Gracias a las últimas tecnologías, el espectáculo combina imágenes impresionantes del cosmos con la música.

Pink Floyd: The Dark Side of the Moon es un planetario sin narración en el que la música acompaña a las escenas de la Luna, del espacio, la Estación Espacial Internacional e imágenes tipo láser en movimiento. El público vive así una experiencia sensorial con los acordes de canciones míticas mientras ‘viaja’ a través del sistema solar proyectado en la pantalla cóncava del Hemisfèric.

El Hemisfèric se une a la celebración del 50 aniversario del álbum The Dark Side of the Moon y amplía así este mes su oferta en planetarios que incluye además Las Nocturnas de Verano y el espectáculo infantil Astromenuts, los primeros domingos de mes a las 12 horas. Las Nocturnas de Verano se celebran hasta el 5 de septiembre los martes y jueves a las 20 horas. Son sesiones narradas en directo en las que se explica al público las constelaciones más representativas de esta época y las líneas invisibles que cuentan historias mitológicas. Por su parte, Astromenuts es un espectáculo en directo con el que el público infantil se inicia en las ciencias del espacio.

Entre las novedades, destaca Auroras. Luces del norte. La oferta del Hemisfèric incluye también las películas Animal Kingdom y Oceans, El arrecife encantado: Kaluoka’hina 3D y Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D, además de las proyecciones IMAX Amazon Adventure y Secrets of the Universe.