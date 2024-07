El ciclo de conciertos Noches Mágicas homenajea a las divas del pop-rock español

El ciclo de conciertos Noches Mágicas prepara su recta final con novedades para esta nueva edición en los Jardines de Abril. La organización ha confirmado en una rueda de prensa celebrada este jueves 18 de julio la entrada de Paula Mattheus al extenso cartel de actuaciones, con un concierto programado para el 7 de agosto, y la exhibición de Iluminarias, una muestra de piezas de las mujeres que han dado vida al pop-rock español desde los setenta y hasta la actualidad.

En el evento han participado Santiago Román, alcalde de Sant Joan d’Alacant; Charo Tomás, concejala de Turismo y Fiestas; Pepe Ten, gerente y promotor del Festival Noches Mágicas; Javier Adrados, responsable de la exposición Iluminarias; Mercedes Ferrer, cantautora española e intérprete de la canción Vivimos siempre juntos escrita por Nacho Cano; y Raquel Molina y Fran Bordonado de Sala Euterpe.

En primer lugar, ha sorprendido la entrada de la joven artista y compositora Paula Mattehus cuando parecía que ya estaba completo el cartel. De esta forma, será la encargada de sustituir la baja causada por Symphonic Dreams de cara al 7 de agosto. La cantante pertenece a la nueva ola de jóvenes artistas autodidactas que están llenando de música el panorama nacional. Con una voz personal y única, utiliza las canciones como medio de desahogo sobre los temas más cotidianos.

Temas como Vale la pena, Viaje sin vuelta, Me presento o El río marcan una línea artística que sabe explotar a la perfección de manera brillante, llegando a publicar en 2022 el que es hasta la fecha su único álbum de estudio: Mi concierto en el balcón. Su crecimiento ha sido tan exponencial que ha pasado de actuar en Euterpe a ser uno de los reclamos más interesantes del ciclo de conciertos Noches Mágicas en apenas tres años.

Se suma así a un cartel que ya ha colgado el cartel de "entradas vendidas" para las actuaciones de Rozalén, La Frontera + La Guardia + Los Rebeldes + 80's Summer Party, Ángel Martín y La Oreja de Van Gogh. Siendo el aforo tan reducido, emplazado el escenario en un paraje tan bonito como son los Jardines de Abril, la organización ha comunicado que para el resto de días ya se ha vendido más del 65% del aforo.

El cartel lo completan God Save The Queen (26 de julio), Silvia Pérez Cruz (28 de julio), The Waterboys (1 de agosto), Los Del Río + La Feria Party (2 de agosto), Celtas Cortos + Seguridad Social + Javier Ojeda de Danza Invisible + 80's Summer Party (3 de agosto), Mocedades + Los Panchos (4 de agosto), Paula Mattheus (7 de agosto), Miranda! (8 de agosto), el festival Music In The Garden con Crystal Fighters, Elyella, Karavana y Olivia (10 de agosto) y el músico Israel Fernández, encargado de cerrar el ciclo (11 de agosto).

Un museo de la música

Del 25 de julio al 11 de agosto, por primera vez y de la mano de Javier Adrados, promotor musical y ensayista español, se presenta la exposición Iluminarias. Las mujeres que iluminaron el escenario musical del pop español. Este evento destaca, entre otras cosas, la importancia de la figura femenina en el desarrollo de la música pop en español. Un viaje musical y visual con un recorrido inolvidable del pop interpretado por mujeres.

Presentación de la exposición "Iluminarias" en Sant Joan d'Alacant / información

"Esta muestra de piezas de artistas españolas pretende hacer notar la transgresión de las mujeres dentro del pop-rock español desde la década de los setenta hasta la actualidad. Muchas iniciaron un camino que parecía estar reservado para los hombres", ha explicado Adrados. Desde la guitarra de Mari Trini hasta piezas de cantantes como Ana Torroja, Marta Sánchez o Amaia Montero. Esta exposición desvela las historias y el legado de voces icónicas y compositoras que, a pesar de las dificultades, cambiaron el sentir de muchos jóvenes y marcaron una época.

La cantautora Mercedes Ferrer, que ha cedido alguna pieza a la colección, destaca que esta muestra "busca reivindicar el papel de la mujer como un bloque completo" y poder servir como "un escaparate de la mujer cantante y autora española, puesto que en otros países se hace alarde del papel de sus artistas femeninas", mientras que en España, entiende, "no hemos podido estar unidas todo lo que quisiéramos".

Conclusión del concurso Talent Fest

Otra de las novedades de este año en la programación de actividades de Noches Mágicas es la celebración del Talent Fest, un concurso organizado por el propio certamen con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan, la Concejalía de Turismo y la Sala Euterpe con el propósito de mostrar y descubrir talentos emergentes en el ámbito de la música y la pintura empadronados en la provincia de Alicante, ofreciendo el espacio de ocio y multidisciplinar del marco del Festival Noches Mágicas.

En el caso de la categoría de pintura, el ganador se ha escogido mediante votación popular y promoción a través de las redes sociales del evento, saliendo como ganador Pablo Rossi, quien formará parte del cartel del Festival Noches Mágicas. Mientras que en la categoría musical, a través de la votación popular, se han elegido a los tres finalistas: Tere Priore, Óscar Ballester y Elia Gosálvez. Estos artistas actuarán en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant y el ganador, además de actuar el día 8 de agosto en el ciclo, recibirá un premio en metálico de 300 euros. Los días de las actuaciones serán el jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20.