Pedro Casablanc: «Estaría bien volver a ver cine en blanco y negro y no tanto croma y dron»

¿Qué le mueve por dentro llevarse la Palmera de Plata del Festival de Cine de Elche?

Cuando te hacen un homenaje y te recuerdan la larga lista de personas que han hecho de mi vida o de mi profesión algo muy satisfactorio tengo que agradecer siempre. Agradezco a directores con los que he tenido la oportunidad de trabajar como Pedro Almodóvar, José Luis Garci, Isabel Coixet, Mariano Barroso y una larga lista que me han permitido desarrollar una vocación que me surgió desde pequeño. Nací en la colonia francesa de Casablanca, en Marruecos, y había una cierta parte de la sociedad que tenía afición al teatro. Yo empecé viendo teatro francés y de pronto surge la vocación en un niño que vive allí en un ámbito que no es especialmente cultural. Por eso siempre digo que hay que respetar las vocaciones de los niños, de los hijos, de los jóvenes y dejarles que sigan el camino que les dicta el alma.

Con B. La película, ¿qué sintió interpretando a Luis Bárcenas?

Fue un proyecto de Alberto San Juan para su teatro del barrio de Madrid, que quería que representáramos la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz. Era un texto muy difícil que hablaba de economía, de política, de personas que yo no conocía. Aprendí a interpretar un personaje del que no sabía de qué estaba hablando. Después de mucho tiempo haciendo esa obra con Manolo Solo surgió el proyecto de hacer película. Era un gran protagonista con una caracterización importante, y aunque ya había interpretado a personajes históricos como Goya en el Ministerio del Tiempo, este era un personaje real que había que hacer con la mayor fidelidad y que diera la impresión de que estábamos viendo a ese señor.

Referentes históricos

Se ha metido también de lleno en la obra de Valle Inclán. ¿Con qué papel se quedaría?

Creo que con Valle Inclán. Es un personaje que con el que he tenido mucha relación a lo largo de mi trayectoria. Lo interpreté muchas veces en el teatro y he dirigido un corto basado en una obra suya. Estoy pensando en proyectos que se podrían desarrollar sobre su figura porque creo que es un gran desconocido y es un tipo muy adelantado y muy comprometido con el arte, con la sociedad y la política. Se creó un personaje extravagante, estrafalario de tipo derrochador que parecía que no se comprometía, pero todo lo contrario. Fue un grandísimo artista, escritor y poeta y creador de un nuevo lenguaje que desgraciadamente estamos perdiendo porque el lenguaje se está reduciendo a una serie de códigos y símbolos, a la Inteligencia Artificial... frente a ese barroquismo de Valle Inclán y el gustazo por la palabra, que es como hacer un buen cocido de pelotas y da gusto comerse el manjar. Ramón Gómez de la Serna, que fue otro grandísimo escritor que murió en el exilio, cuenta vida y anécdotas de Valle Inclán y entonces es el espectáculo que hacemos con un piano donde canto canciones de la época. Esperamos venir a Alicante y Elche.

¿Faltan referentes en los tiempos de la inmediatez y las redes sociales?

Cuando todo sea Inteligencia Artificial las nuevas generaciones no echarán de menos lo que no han conocido y es una tremenda riqueza que irremediablemente se perderá como los tesoros de los barcos hundidos. Esta cultura desaparecerá y habrá una nueva, pero antes de que desaparezca del todo estaría bien ir hacia atrás, ver películas en blanco y negro, en las que se nota el movimiento de la cámara, donde hay algún fallo y no ver tanto croma ni tanto dron. Cuando ves una película de Sergio Leone sabes que está hecha en Almería y que lo que pasa, pasa de verdad. Cuando ves una película de dinosaurios, no sabes ni si siquiera si es de verdad ni el dinosaurio, ni el árbol que hay detrás ni el sol que amanece, entonces volvamos a lo auténtico antes de que se desaparezca.

Pedro Casablanc en l'Hort del Xocolater este jueves horas antes de la clausura del Festival de Cine de Elche / Áxel Álvarez

undefined

Sacrilegio fue su primer corto como director, ¿qué es lo que más cuesta para levantar un trabajo cinematográfico?

Es muy caro hacer una película y luego tiene muy pocas garantías de que ese dinero que se invierte se vaya a recuperar, y entonces hay que encontrar mecenas generosos. Una vez quise hacer una función y Nuria Espert me dijo que hipotecase mi casa «que es lo que he hecho yo más de una vez» me dijo. Eran otros tiempos y creo que antes eran más valientes. Me encantaría volver a dirigir y estamos en el proceso de encontrar la mina de oro.

¿Es más feliz encima de las tablas o al otro lado de la cámara?

Son dos versiones de mi trabajo muy diferentes y las dos me dan mucha satisfacción. El teatro es mucho más duro y sacrificado, mucho más directo, te estás exponiendo y poniendo en peligro durante las dos horas o la hora y media que dura el espectáculo, tienes que tener siempre fuerza y energía, no estar enfermo, no haber pasado una mala noche y el cine tiene la dureza de lo que supone viajar. El otro día fui a rodar fuera de España. Estuve fuera de mi casa como 48 horas entre aviones, hoteles y no sabría decir cuánto tiempo estuve rodando. 15 minutos entre acción y corte, todo lo demás fue daños colaterales.

Rosana Pastor cuando se llevó el galardón del FICIE pedía que las cadenas impulsen el cine independiente para que no muera. ¿Piensa lo mismo?

Todo lo que sea independencia en el mensaje y la idea es arte y cultura. Cuando un creador hace cine independiente es porque necesita contar algo que nadie le va a apoyar desde las grandes productoras y entonces es necesario, claro que sí es necesario apoyarlo, pero soy muy pesimista en ese sentido, entonces aprovechemos mientras todavía queden algo de eso porque se nos va a acabar el pastel.

Streaming

¿Las plataformas de streaming han mejorado la estabilidad de los actores?

En mi caso sí pero en lo que es territorio español hay un altísimo nivel de paro entre actores por más que haya productos para plataformas que se estén haciendo. Actores con formación afiliados a la Unión de Actores están sin trabajar durante mucho tiempo y no pueden mantener un ritmo de vida normal, tienen que recurrir a otros trabajos y sin embargo las plataformas dan trabajo de alguna forma a nuevas caras o gente no conocida. Yo formo parte de estos privilegiados que de momento puedo mantenerme a flote

Suscríbete para seguir leyendo