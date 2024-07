"Ya me has tocado el cuento", comedia fresca en el Principal de Alicante

¿Qué pasaría con los príncipes de los cuentos si sus princesas desapareciesen? El sábado 20 de julio a las 21 horas llega al Teatro Principal de Alicante Ya me has tocado el cuento, una obra llena de humor que da la vuelta a los personajes conocidos por todos con un maravilloso elenco formado por José Cobertera, Alejandro Chaparro, Álvaro Quintana y Víctor Delafuente.

Se trata de una comedia fresca y gamberra donde se podrá descubrir a cuatro príncipes desesperados por recuperar sus vidas felices. Aurora, Bella, Cenicienta y Blancanieves han volado del nido para vivir experiencias solas en el Mundo Real. Ante este inesperado abandono, los príncipes buscan ayuda para recuperarlas, pero, ¿a quién piden ayuda los príncipes cuando la necesitan?

En Ya me has tocado el cuento, Florian, Felipe, Bestia y Enrique emprenderán un viaje introspectivo en busca de sus mujeres. Se trata de una historia donde los cuatro personajes buscarán el camino que les lleve hacia sus mujeres, pero se encontrarán con algo inesperado que no conocían: una masculinidad más sana. Los precios para esta función pasan de 12 euros en el anfiteatro del coliseo alicantino hasta 16 euros en el patio y club.