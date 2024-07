"Sería una falacia si hiciéramos música que no nos llenara"

Hablar de la progresión del metal español y sus derivados es hablar de Saurom, una banda que se ha convertido en estandarte del género a través de una música cargada de mensaje social y de amor hacia la literatura épica. Es el grupo que abrazan los incomprendidos, los que buscan en el metal un refugio ante las situaciones de la vida. Pero también es lumbre para foráneos que encuentran en sus creaciones un acercamiento hacia la música de los márgenes de manera natural, sin haber sentido previamente ninguna llamada del metal.

Regresan un año más al Leyendas del Rock de Villena y Narci Lara (guitarra rítmica y flauta), fundador de la banda, habla con diario INFORMACIÓN para resumir una carrera que ha pasado de ser el hobby de unos jóvenes a llenar estadios en México. Ahora, afrontan una recta final que les otorgará algo de descanso para armar su siguiente álbum, El principito, cuya presentación en el WiZink Center de Madrid ya se ha confirmado.

Casi 30 años en la música dan para mucho y Saurom ha sabido sacarle provecho. ¿Cómo arrancó ese sueño juvenil de hacer música?

Casi tres décadas de trabajo y de aventuras, se dice pronto. Saurom es una banda que nace en San Fernando, en la bahía de Cádiz, en el año 96. Y la formé con un amigo del barrio. Yo tenía 17 años cuando comenzamos esto y ahora tengo 46. La pretensión era de tocar en los bares del barrio para los amigos, pero salió un concurso de bandas para actuar en un festival local de allí, que era a lo que aspiraba toda banda de jóvenes rockeros de la zona, y a partir de ahí fuimos grabando varias maquetas que nos permitieron firmar un contrato discográfico en 2001 para grabar El guardián de las melodías perdidas.

Ese fue el inicio del Saurom que conocemos ahora.

A partir de ahí, la trayectoria del grupo cambia y aparecen los primeros festivales a nivel nacional. Vamos por primera vez al Viña Rock, tocamos por primera vez en Madrid, en la sala Ritmo y compás y empezamos a tener nuestros adeptos por todo el país. Ahí componemos Sombras del Este, un disco basado en la novela de Tolkien El señor de los anillos y comenzamos a gestar nuestro sonido.

Si no recuerdo mal, hasta ese momento, usted era el vocalista de la banda.

Sí, pero hubo un hándicap. En esa gira me fastidio la voz y de cara al futuro del grupo entra ya Miguel Ángel Franco, con el que grabamos nuestro tercer disco, Legado de juglares. Y hasta el día de hoy sigue siendo el vocalista. La banda lleva más de 20 años con los mismos integrantes y eso ha consolidado una carrera que, creemos, es bastante sólida.

Vienen de llenar el estadio Arena de México con un gran aforo al otro lado del charco.

Un estadio para nosotros impensable en nuestros comienzos. Somos un grupo que nació, como te digo, humildemente en la ciudad de San Fernando. Una banda que viene de las alcantarillas, éramos pequeños, soñadores y no teníamos nada. Jugábamos con muchas cosas en contra, viviendo tan lejos de los focos importantes donde se gestaba la música en directo, como Madrid. Porque cuando nosotros empezamos, las comunicaciones eran complicadas y la promoción funcionaba de otra forma. ¡Hasta la música se grababa en cinta de cassette y los discos en magnetofón!

¿Sienten el peso de todo este tiempo?

Nosotros nos sentimos todavía jóvenes, pero tenemos ya nuestra historia. No obstante, ahora estamos en un momento muy importante de nuestra carrera. No te puedo decir que esté más feliz que antes, tampoco menos. Hemos tenido nuestros momentos malos, como todos, pero también momentos de brillantez como el de ahora, con una gira con llenazos en diferentes partes del mundo. Y en ella podemos ver a muchas personas mayores que siguen al grupo, gente contemporánea nuestra, pero también muchos jóvenes que se están acercando a la música a través de nuestras canciones.

La banda Saurom en una imagen promocional / información

Precisamente, lejos de esos Saurom Lamderth, han conseguido derivar su música hacia un punto diferente dentro del género, apto para públicos más variados.

Sí, pero es una cosa que ha ido desarrollándose de forma natural. No es algo que hayamos pretendido, ni mucho menos. Nosotros siempre nos hemos preocupado de hacer la música que nos gusta. Algo que puede parecer un poco egoísta, pero tenía que satisfacernos. Somos unos músicos que llevan muchísimo tiempo y eso requiere ingentes horas de ensayo, de composición, de estudio... Y parecería una falacia o un alto engaño si no hiciésemos algo que realmente nos llenase y nos ilusionase. Sería casi imposible haber estado ahí tres décadas. Y hemos tenido la suerte de que el gusto es compartido con muchísimo público y cada uno ha interpretado el arte y la discografía de Saurom a su forma. Si no, no tendría una explicación este éxito relativo que tiene el grupo sin apoyos discográficos.

¿Han notado la precariedad de la industria musical sin esos apoyos?

Sustentar un proyecto como este es muy duro. Tienes que dedicarle mucho tiempo y defender a muerte lo que haces. Siempre hemos creído que nuestra música merecía la pena. Somos un grupo de cabezas locas que hemos sabido estar unido para remar juntos en este proyecto con fe e ilusión. Hemos tenido muchos altibajos que son naturales dentro de un recorrido tan largo, pero si lo tienes claro y crees en tu proyecto, quieres ver la luz al final del túnel por encima de tendencias, de modas y de épocas. Y con esa insistencia, la gente empieza a entender y a captar que realmente lo tuyo es auténtico.

Si algo les diferencia, es que son capaces de unir la música y la literatura en sus composiciones.

En un principio nacimos así, como una banda defensora de la literatura. Me acuerdo que en el instituto, cuando todavía no habían salido en las películas de El señor de los anillos, en mi barrio solo conocíamos a Tolkien cuatro gatos y nos pasábamos los libros entre nosotros. Por eso, cuando se funda la banda, tiene esa pretensión de cantarle a la épica literaria, al romanticismo, a la poesía... Y a hacer un buen uso de la literatura fantástica, que era un punto fuerte que queríamos trabajar. Pero luego el desarrollo de la vida del grupo va avanzando y ya no somos esos que comenzaron.

También lanzan mensajes de integración, de amistad, de paz...

Sí, creo que eso tiene que ver con que soy profesor de música y psicopedagogo. Mis letras, al final, reflejan lo que intento mostrar a mis alumnos: mensajes de ayuda a los demás, de valores humanos... Eso hace que el oyente de Saurom tienda a filosofar sobre su día a día.

No obstante, han anunciado el retorno a los discos conceptuales con su próximo álbum, El principito, que presentarán en el WiZink Center de Madrid.

El WiZink supone algo muy importante para la banda, pues es el espacio más grande donde vamos a tocar en España en un concierto propio. Es algo histórico para nosotros y vamos a poner todo nuestro empeño en hacer nuestro mejor concierto. Va a ser apoteósico y, además, de la mano del Leyendas del Rock y de Marco Rubio como productores, para intentar hacer de este concierto uno de los mejores de la historia, no solo de Saurom, sino del rock moderno en general.

Narci, con el cartel de su concierto en el WiZink Center / información

¿Por qué tiene el grupo esa relación tan especial con el Leyendas del Rock?

Porque fue uno de los primeros festivales en confiar en nosotros, por eso le tenemos un cariño tan especial. Hemos ido siempre que hemos podido. De hecho, han sido pocas las ediciones en las que no hemos participado. Es bonito ver que hemos crecido en paralelo con el festival y nos sentimos muy orgullosos de haber estado ahí trabajando y aportando nuestra música para que el Leyendas pudiera conseguir las cotas de popularidad y de éxito que tiene hoy día.

Junto a Warcry, son el grupo que más ediciones ha estado en el cartel.

Somos sus chicos mimados, por así decirlo. Siempre que hemos ido, nos hemos sentido como en casa, es el festival que llevamos por bandera, el más importante del país y lo digo con la boca llena. Aunque otros sean más grandes, tengan más público o lleven a grupos más grandes, el Leyendas es el mejor para nosotros. Nos ha visto crecer y desarrollarnos como músicos. Hemos actuado a las tres de la tarde, con temperaturas de 50 grados, y también a las seis de la mañana cerrando el festival. Y de forma natural, hemos ido creciendo y obteniendo mejores posiciones en el cartel hasta que, hoy día, estamos al lado de los más grandes. Pero no hay que olvidar que un día estuvimos en letra muy pequeñita abajo del todo.

¿Piensan que el público puede acabar cansándose de ustedes tras tantas apariciones por Villena?

Por supuesto que puede pasar y nosotros estamos dispuestos a acatar lo que se decida por parte del equipo del Leyendas. Ha habido años que no hemos ido, que hemos descansado en el banquillo, y para nosotros no ha supuesto ningún tipo de problema. Lo hemos entendido a la perfección y es bueno que los festivales se vayan regenerando y vayan apareciendo bandas nuevas. Ahora sí, nosotros vamos a aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que nos brinde la organización.

Volviendo al próximo disco, no sacaban un álbum conceptual desde Maryam (2010).

Sí, y lo que me gustaría resaltar de este próximo trabajo es la percepción y el punto de vista que siempre aportamos como músicos y letristas. En el próximo disco vamos a intentar que, además de pasajes líricos y de reflexión propios, esté presente el punto de vista del autor. Porque El principito es un libro cargado de montones de valores y reflexiones. Ahora tenemos todo preparado para perfeccionarlo en el estudio de grabación y espero que guste a los fans tanto como a mí me está encantando componerlo.

Además del apartado musical, dedican sus esfuerzos en hacer interesantes conceptos artísticos para cada uno de sus discos. ¿Cuál es su proceso?

Tenemos la suerte de contar con el séptimo Saurom, Daniel López, que es nuestro portadista y el que también hace la mayoría de los videoclips. Él se encarga de los diseños de publicidad, cartelería y demás; y lleva con nosotros desde 1998. Y exceptuando la portada del primer disco, que nos la hizo Derek Riggs, el portadista Iron Maiden por imposición de la discográfica, se ha encargado de hacer todas las demás.

Para finalizar quiero hablar del álbum Mester de juglaría, donde muchos grupos del género les rindieron un homenaje interpretando sus mejores canciones. Se cumple ese cliché de hermandad en la música metal.

Lo del Mester de juglaría fue algo espectacular y la prueba de que hay una hermandad importante, por lo menos, entre la gran mayoría de grupos del género. Como toda ley, tiene sus excepciones y es totalmente respetable. En estos años que llevamos en activo he podido comprobar que hay piques, como es natural, entre las bandas contemporáneas que luchan o se retan por conseguir el mejor disco o llenar una sala, pero no deja de ser una competencia natural como la que hay en todos los estratos de la sociedad.