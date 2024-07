Óscar Ballester gana el concurso de talentos del festival Noches Mágicas

Los artistas noveles tienen en los concursos de talentos la oportunidad de ver recompensado todo su esfuerzo. Por ello, el festival Noches Mágicas vio a bien realizar el Talent Fest con el apoyo de la mítica Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant, el Ayuntamiento de la localidad y la Concejalía de Turismo con el propósito de mostrar y descubrir talentos emergentes en el ámbito de la música y pintura, empadronados en la provincia de Alicante, ofreciendo el espacio de ocio y multidisciplinar del marco de Noches Mágicas.

Y tras diversas actuaciones realizadas en Euterpe durante la pasada semana, el músico Óscar Ballester se ha impuesto a las finalistas Tere Priore y Elia Gosálvez consiguiendo un premio en metálico de 300 euros y la posibilidad de actuar el día 8 de agosto, compartiendo escenario con el dúo musical argentino Miranda!

Cartel del anuncio realizado por la organizción del festival / información

En el caso de la categoría de pintura, el vencedor se ha escogido mediante votación popular y promoción a través de redes sociales del ciclo de conciertos y de los participantes, saliendo victorioso el artista Pablo Rossi, quien también formará parte del cartel del festival Noches Mágicas 2024.

Cuenta atrás

Este jueves comienza una nueva edición del ciclo de conciertos en Jardines de Abril. En esta primera semana, tanto Rozalén el jueves 25 de julio como la fiesta de los 80’s con La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes el sábado 27, ya cuentan con el cartel de todo vendido. Sin embargo, quedan las últimas entradas a la venta para el viernes 26 de julio con la actuación de God Save The Queen y para el domingo 28 con el directo de Silvia Pérez Cruz. El recinto abrirá sus puertas todos los días a las 20 horas, salvo el 10 de agosto, con el evento Music In The Garden, cuya apertura será a las 19 horas. Todos los días, además de la actuación del artista principal, también habrá otro concierto en el escenario Jardín.