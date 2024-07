25.000 personas diarias llenarán un Low Festival más sostenible en Benidorm

Recta final para uno de los festivales más esperados del verano. El Low Festival de Benidorm acumula 14 ediciones atrayendo a más asistentes cada año, y este éxito ha llevado al festival de Benidorm a mejorar continuamente su producción e infraestructuras para garantizar una experiencia única, cómoda, accesible, sostenible e inolvidable para las 25.000 personas que se espera que asistan cada día a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

La organización se compromete a mantener la accesibilidad y la sostenibilidad como prioridades, eliminando los baños químicos y adoptando prácticas ecoamigables, como la reutilización de vasos y materiales de producción. Además, se han implementado medidas innovadoras, como el uso de energía solar y acuerdos con organizaciones para garantizar la accesibilidad para todos y cuenta con varios puntos de agua gratuita para soportar las altas temperaturas.

El evento también apoya a la comunidad local, promoviendo el uso del transporte público y destinando los ingresos de las invitaciones a organizaciones benéficas como Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana) y a Anémona (Grupo de Autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginecológico), apoyando así económicamente a estas dos asociaciones sin ánimo de lucro.

A través de sus redes sociales, el Low Festival busca fomentar el respeto por el entorno e invita a los asistentes a participar en iniciativas de sostenibilidad. Otra novedad firmada este año por primera vez es un acuerdo con la Fundación Music For All para que el festival sea accesible para todos con señalética específica visible y con QR, plazas de aparcamiento reservadas, áreas de descanso y baños accesibles, mochilas vibratorias bajo demanda y plataforma PMR elevada para los dos escenarios principales, entre otros. Con las últimas entradas a la venta, se espera un sold out en breve, con agotamiento de las entradas VIP y la disponibilidad limitada de abonos y entradas individuales.

Un cartel lleno de variedad

Con la última actualización de los horarios, el festival ha quedado distribuido de la siguiente manera.

Viernes 26 de julio

Escenario Vibra Mahou

21:05 – 22:20 – Amaral

23:40 – 01:05 – Pixies

02:15 – 03:25 – Maxïmo Park

Escenario MINI Benigar

20:00h - 21:00h - Ginebras

22:30h - 23:30h - Sidonie

01:10h - 02:10h - La La Love You

03:30h - 04:30h - Delaporte

04:50h - 06:30h - INNMIR

Escenario Radio 3

19:20 – 20:00 – The Pale White

20.45 – 21:30 – Repion

22:10 – 22:50 – Querido

23:35 – 00:20 – Maren

01:00 – 01:45 – Big Special

02:25 – 03:10 – Shego

03.50 – 04:35 – Parquesvr

Escenario I Love Benidorm

19:30 – 21:00 – Peredius B2B Bea Miau

21:00 – 22:30 – Lola Bozzano

22:30 – 00:00 – Cool Nenas

00:00 – 01:30 – Wisemen Project

01:30 – 03:00 – Joe Goddard

03:00 – 04:45 – Marcelo Pantani

04:45 – 06:30 – Yahaira

Sábado 27 de julio

Escenario Vibra Mahou

20:55 – 22:05 – Suede

23:25 – 00:40 – Mikel Izal

02:00 – 03:00 – Kavinsky

Escenario MINI Benigar

19:45h - 20:45h - Shinova

22:10h - 23:15h - Los Planetas (celebrando los 30 años de “Super 8”)

00:50h - 01:50h - Ojete Calor

03:10h - 04:20h - Veintiuno

04:30h - 06:30h - Neoverbeneo

Escenario Radio 3

19:15 – 20:00 – Viscopaf

20:45 – 21:30 – Hidrogenesse

22:10 – 22.55 – Sienna

23:35 – 00:20 – Morreo

01:00 – 01.45 – Will Butler & Sister Squares

02:25 – 03:10 – Sandré

03.50 – 04:35 – VVV [Trippin' You]

Escenario I Love Benidorm

19:30 – 21:00 – Stereo Dj´s

21:00 – 22:30 – Putochinomaricón

22:30 – 00:00 – Miss Deepin

00:00 – 01:30 – Sama Yax (tbc)

01:30 – 03:00 – Two Ex

03:00 – 04:45 – Horse Meat Disco

04:45 – 06:30 – Álvaro Cabana

Domingo 28 de julio

Escenario Vibra Mahou

19:45 – 20:25 – La 126

21:05 – 22:20 – Crystal Fighters

23:40 – 00:50 – Arde Bogotá

02:00 – 03:15 – La Casa Azul

Escenario MINI Benigar

20.00h - 21.00h - La Plazuela

22.30h - 23.30h - Carlos Sadness

00.55h - 01.55h - Niños Mutantes

03.20h - 04.20h - El Columpio Asesino

04.40h - 06.00h - Flash Show

Escenario Radio 3

19:15 – 20:00 – Claim

20:45 – 21:30 – Vatocholo

22:10 – 22:55 – Niños Luchando

23:35 – 00:20 – El Buen Hijo

01:00 – 01.45 – Night Beats

02:25 – 03:10 – Barry B

03.50 – 04:35 – Lady Banana

Escenario I Love Benidorm