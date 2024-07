Black Eyed Peas llega a la Plaza de Toros de Alicante y todavía estás a tiempo de comprar tu entrada

Este viernes, 26 de julio, uno de los grupos más conocidos del panorama musical internacional llega a Alicante. La Plaza de Toros será el escenario de un concierto muy esperado: el de Black Eyed Peas. La famosa banda estadounidense, formada por will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul, está lista para ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable dentro del ciclo de conciertos de Plaza Alicante.

Desde su formación, Black Eyed Peas ha cosechado numerosos éxitos. Con seis premios Grammy y ventas de 35 millones de álbumes y 120 millones de temas, el grupo ha dejado una huella imborrable en la industria musical. No es sorprendente que sea el segundo artista más vendido en la historia por pistas descargadas y esté en la lista de los 100 artistas de la década según Billboard.

El repertorio del concierto incluirá algunos de sus temas más emblemáticos, aquellos que han hecho bailar a medio mundo y que se han convertido en verdaderos himnos. Canciones como «I Gotta Feeling», «Pump It», «Just Can’t Get Enough» o «Let’s Get It Started» evocan recuerdos y emociones en millones de seguidores, quienes han seguido fielmente la evolución del grupo.

Octavo álbum «Translation»

Por otro lado, sus recientes trabajos discográficos han explorado y abrazado la cultura latina. Su octavo álbum, «Translation», lanzado en 2020, es un claro ejemplo de esta fusión sonora. Este álbum, que cuenta con colaboraciones de renombrados artistas como J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam y Tyga, no solo fue un éxito comercial, sino que también recibió elogios de la crítica y fue nominado a ocho premios Billboard de la Música Latina.

¡Todavía estás a tiempo de comprar tu entrada para su concierto en Alicante!