"Hemos conseguido un altavoz muy importante y tenemos que utilizarlo"

Ginebras ha pasado en un periodo muy corto de tiempo a ser creadoras de un movimiento cultural. Es el grupo diferencial que rompe el molde de los estándares indies, la banda capaz de hacer reivindicaciones políticas y sociales sobre el escenario sin pelos en la lengua. Utilizan el foco que han conseguido con duro trabajo para trasladar sus vivencias e inquietudes, que son iguales a las que pueden tener los cientos de miles de jóvenes que han tomado sus creaciones como himnos generacionales.

La historia del grupo es muy conocida en el mundillo. Se formó en 2018 por iniciativa de Magüi Berto (cantante) y la aspense Sandra Sabater (guitarra), que en ese momento estudiaban comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Y para buscar chicas que tocasen el bajo y la guitarra, pusieron un anuncio en Tinder que sirvió para reclutar a Raquel López (bajo) y Juls Acosta (batería).

Ahora, tras dos discos en el mercado y giras por grandes escenarios nacionales, llegan este viernes 26 de julio al Low Festival de Benidorm para dar rienda suelta a una manera única de vivir la música. Por ello, hablamos con la bajista Raquel López vía telefónica sobre un grupo que está batiendo récords y creciendo a pasos agigantados.

¿Cómo ha conseguido Ginebras ser pieza fundamental de la industria española en tan poco tiempo?

Empezamos a tocar sin ningún tipo de pretensión. Lo hacíamos simplemente para divertirnos y nos han pasado tantas cosas que no nos han dejado pensar en lo que hemos conseguido. Hemos sido movidas por una corriente que nos ha plantado en algunos escenarios principales de los grandes festivales del país. Es algo muy raro porque nosotras seguimos siendo parte del público que va a esos eventos, somos superfans de un montón de gente y tenemos muy presente el estar al otro lado y el disfrutarlo desde ahí abajo. Yo creo que eso también se nota.

Se atreven a tratar cuestiones como la ansiedad, alzan la voz por el colectivo LGTB e incluso lanzan mensajes feministas en festivales llenos de grupos de hombres.

Cuando comenzamos a hacer música, no era algo que nos propusiéramos desde un primer momento, pero sí que éramos conscientes de que, cuando ya íbamos teniendo más escuchas, teníamos un altavoz y lo teníamos que saber utilizar. Al final, nosotras hablamos de nuestras vidas. Somos personas del colectivo, mujeres en un mundo de hombres a día de hoy, desgraciadamente, y por eso acabamos hablando de esas cuestiones en nuestros temas. En cierta manera, también estamos haciendo activismo.

Ginebras en una imagen promocional / información

Cada vez cuesta más ver a grupos que levanten la voz en festivales de gran formato.

Sí, yo creo que, sin querer, nos hemos generado una identidad como banda. Porque tenemos la suerte de que las cuatro pensamos igual. Ginebras no existiría si pensáramos diferente entre nosotras. No tenemos miedo a hablar de nuestra vida y a exponernos frente al público. La falta de miedo y saber que somos cuatro mujeres que hacen esto juntas nos da fuerzas para generar una identidad que nos puede diferenciar de otros proyectos.

¿Se puede llegar al mainstream con un mensaje social?

El mainstream ya está tan mezclado que cuesta saber qué significa. Es como definir qué es el indie. Yo solo te puedo decir que nosotras, como grupo, no hemos vivido que nos prohíban transmitir un mensaje. No sé cómo será para la gente que está en el mainstream, pero hasta ahora no nos hemos visto con ningún tipo de barrera y espero que siga siendo así, que se pueda hablar de todo y más con los mensajes que llevamos nosotras, que al final son de respeto, de ayuda y de amor. Sería muy triste que nos pusiesen trabas por lanzar mensajes que son positivos para la sociedad.

¿Pensaban que podrian llegar a este punto en el que se encuentran actualmente?

Para nada, éramos cuatro personas que querían jugar a hacer música. Sandra y Magüi se conocieron en la universidad y, sabiendo que las dos tocaban la guitarra y cantaban, quisieron crear un grupo de música influenciadas por gente de su alrededor, que tenían bandas. Pero claro, todo esto con la única pretensión de ser un grupo de tías que se llevase bien, no se imaginaban que este proyecto iba a llegar hasta donde está llegando.

¿Cree que es revolucionario eso de ser "un grupo de tías"?

Ellas, cuando iniciaron el proyecto, lo hicieron aposta porque no veían que hubiese muchas referentes en la escena. Ahora, nos hemos dado cuenta de que hay un entendimiento especial entre nosotras, acabamos estando más en sincronía hablando de ciertos temas. Es una fuerza interna de cuatro mujeres haciendo música que, creo, proyectamos en nuestras canciones.

La banda Ginebras prepara su concierto en el Low Festival / información

Ahora nacen proyectos formados por mujeres que toman a Ginebras como referente.

Y es un honor poder formar parte de eso. Cuando nosotras éramos más jóvenes, no teníamos muchos referentes femeninos, aunque a día de hoy siguen habiendo muy pocos. Notamos ese cariño cuando vienen chicas jovencitas a las firmas de discos a hablarnos de que se han juntado con sus amigas para hacer música como nosotras. Es de las mejores cosas que nos pueden pasar, aunque luego, guau, da miedo tener esa responsabilidad. Pero ya era hora de que pasase algo así, el papel que estamos tomando es fuerte.

¿Echaron en falta una banda como ustedes en sus comienzos?

Es difícil. Es verdad que, si hubiera existido una banda como nosotras comenzando al mismo tiempo, igual no hubiésemos destacado tanto. Más que en nuestros inicios, yo te diría que echamos en falta más referentes de pequeñas. Al final, las cuatro por separado buscábamos referentes musicales en cada uno de nuestros instrumentos. En este sentido la cantante no tenía problema, pero no había chicas tocando la batería ni referentes bajistas. Eso sí que ha condicionado que gente como yo empiece a tocar supertarde y probablemente, si hubiese tenido más mujeres en las que fijarme, hubiese empezado antes a tocar

¿Han vivido un trato desigual por el hecho de ser mujeres?

Por supuesto, en varias ocasiones. Cosas como que esté por ahí el padre de Magüi y que se dirijan a él directamente, o como que algunos técnicos suelten comentarios de la talla de "ah, pues tocáis bien", como de sorpresa por ser cuatro tías. Que encima se creen que te están diciendo un alago. Afortunadamente, poco a poco nos ven con un equipo más grande y no sé si es que ya no se atreven o que nos respetan más, pero últimamente no estamos recibiendo ese trato. Pero es algo generalizado, amigas músicas han pasado por las mismas, de tener que parar los pies a un técnico que te está explicando cómo funciona tu propio equipo (ríe).

Vuestra carrera artística arrancó con un Ya dormiré cuando me muera (2020) que se hizo viral gracias a canciones como Chico Pum, Crystal Fighters o Paco y Carmela, que pasaron a ser himnos para mucha gente. Y posteriormente, la banda se consolidó con ¿Quién es Billie Max? (2023). Sorprende ver a un grupo de mujeres jóvenes que sigue apostando por el concepto de álbum.

Nosotras lo hablamos mucho. Tenemos todavía ese romanticismo por escuchar discos de principio a fin. También es cierto que, nadie lo dice expresamente, pero hay que sacar singles porque ha cambiado un poco la forma de escuchar música. Pero los álbumes, al fin y al cabo, son los que te definen una gira, los que le dan un concepto a los conciertos, una nueva identidad. Me gusta ese momento de basarse en el disco para crear la escenografía, el vestuario y todo. Es como iniciar el capítulo de un libro que representa toda nuestra historia en la música.