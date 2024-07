"No soy un artista rutinario, soy un inventor del momento"

Maestro, referente, artista y leyenda viva de la música. Así es Raphael, uno de los mayores exponentes internacionales de la música española. Sus discos de platino, oro y uranio son testimonio de una carrera meteórica, con más de seis décadas de trayectoria, acumulando más de 80 álbumes, montones de discos vendidos y hasta participaciones eurovisivas.

Desde sus comienzos en 1943, el artista ha llenado los escenarios nacionales e internacionales. / Germán Caballero

Desde sus comienzos en 1943 ha llenado los escenarios nacionales e internacionales de talento, respeto y dedicación por la música, el faro de su vida. A sus 81 años sigue manteniéndose en la cima con una energía y pasión intactas, desafiando el paso del tiempo con una reinvención constante. Está decidido a mantenerse en el panorama musical todo lo que pueda, demostrando una vez más que su espíritu es eterno.

El 21 de septiembre, Raphael visitará de nuevo la terreta, en la Plaza de Toros, como parada de su tour “Victoria”, donde compartirá las canciones que han quedado grabadas en la memoria de varias generaciones y que lo han catapultado a lo más alto. Una cita en la que de nuevo volverá a demostrar que es el rey indiscutible de la canción.

Tiene una trayectoria musical que da vértigo. ¿Podría elegir algún momento vivido sobre los escenarios durante todos estos años?

No puedo quedarme con nada en concreto, porque he hecho muchísimas cosas que me han encantado. He visitado muchos países, y cada uno de ellos me ha regalado momentos únicos. Cantar en Japón, en Australia o en Rusia, que son mundos y realidades totalmente diferentes, te van haciendo adquirir una maestría y un saber hacer que sólo te lo puede dar el tiempo. Al final te alegras de haber vivido tantas aventuras, tantas noches maravillosas que voy transmitiendo al público nuevo que me va conociendo y puede ver que la persona que tiene delante lleva mucho tiempo haciendo vibrar al público.

¿Cuál es el secreto de Raphael para estar durante tanto tiempo en lo más alto?

Afortunadamente soy un artista que no se conforma con lo que hace, siempre quiero hacerlo mejor y eso es lo que me salva. No soy un artista rutinario, soy un inventor del momento. Según estoy es como canto, según me encuentre es como hago vibrar a la gente. No hay nada estudiado, todo viene de repente, la varita mágica aparece siempre. A quién no me haya visto es difícil poder explicárselo, pero el día que me vean entenderán todo lo que estoy diciendo.

Cada gira y año que pasa consigue reinventarse y volver a sorprender.

Para mi, cada año que pasa es mejor que el anterior, porque yo soy una persona que sigo aprendiendo, en constante evolución, no me conformo con lo que hay establecido, cada vez que aprendo algo lo vuelco en el escenario.

60 años sobre los escenarios y a un nivel prodigioso ¿Nunca se ha planteado una posible retirada?

No, ni se me ocurre. Si a algún proyecto no llego no tendría más remedio que hacerlo. Otra cosa es que por cuestiones de salud lo tenga que hacer, pero como eso parece que va muy bien, pues todo perfecto (risas). Soy de los que pienso que si te retiras voluntariamente y dejas de hacer algo que te gusta, al final te afecta y te mueres un poco por dentro. No concibo dejar una profesión que he mimado y trabajado de la forma en la que lo he hecho. ¿Cómo lo voy a dejar? Es imposible.

Raphael es uno de los mayores exponentes internacionales de la música española. / Germán Caballer

“Victoria” es el nombre del tour con el que está llenando escenarios por todo el mundo . ¿Está siendo una victoria para su carrera esta gira?

Si, está teniendo mucho éxito la verdad. Está yendo muy bien y la gente sale complacida de los conciertos. Están siendo grandes noches, porque para mi todos los conciertos deben de ser iguales, es decir, yo salgo a darlo todo todos los días que canto.

¿Qué es lo que más está disfrutando de “Victoria”?

Lo que más me gusta es que el público parece que se pone de acuerdo conmigo y juntos creamos unos finales apoteósicos. La verdad es que cada función y cada concierto es mejor que el anterior y la gente sale entusiasmada. De hecho, creo que esa es la clave por la que llevamos tres temporadas de “Victoria” y por ello estamos muy felices. Cada año poniéndolo más difícil todavía para el próximo, siempre intentando superarme.

No me extraña, tiene un público muy fiel.

A sus 81 años sigue manteniéndose en la cima con una energía y pasión intactas. / Germán Caballero

La mayor alegría que me ha dado el público fue comprobar, no hace demasiado, que me están viendo en el mismo momento cinco generaciones . Es una barbaridad, como un milagro cuando ves cómo se van juntando una generación con otra y te das cuenta que están cinco diferentes, sentadas o de pie delante tuyo, es muy fuerte. Me emociona ver cómo conviven y disfrutan a la vez de la música.

Ha realizado colaboraciones con jóvenes cantantes como Israel Fernández. ¿Qué le diría a todas esas promesas que están iniciando su carrera musical?

Lo primero es creer en uno mismo, esa es la clave, si tú crees en ti convencerás al mundo. Y otro punto importante es cuidarse mucho, es decir, no fumar, no beber, todo ese tipo de cosas que hacen que puedas estar bien. Al final los dos consejos son aplicables a cualquier cosa que hagas en esta vida. Si tú no crees en aquello que haces déjalo y busca otra cosa, porque no vas a poder llegar a nada. Si no eres el primero que cree en ti mismo, nadie lo hará.

A lo largo de su carrera ha grabado más de 80 discos, 335 álbumes de oro, 50 álbumes de platino, uno de uranio y recientemente ha recibido el Premio Honorífico en los Premios del Teatro Musical. ¿Qué ha significado para usted este reconocimiento?

Ha sido realmente especial para mi porque me lo dan después de 22 años, ha sido una sorpresa maravillosa. Ha premiado mi aparición en el musical “Jekyll y Hyde” que para mí es una de las cosas más importantes que he hecho en mi carrera. Me ha dado tanta alegría, porque en aquel entonces no existía el Teatro Musical, y ha sido muy bonito que se hayan acordado de mí a la hora de darlo.

El cantante está decidido a mantenerse en el panorama musical. / Germán Caballero

Fue una experiencia preciosa, porque todo el público que había eran de los musicales, personas muy jóvenes. Podría decir que ha sido uno de los momentos más significativos de mi carrera, sobre todo, porque ha sido un reconocimiento inesperado. Al final a los discos de oro o platino uno se va acostumbrando, pero que te den esto es muy importante, sobre todo, porque uno empieza a pensar que no estaba equivocado, que algo ha hecho bien (risas).

Raphael es sinónimo de éxito, si no no estaría regresando el 21 de septiembre a Alicante para presentar su tour. ¿Cómo lo afronta?

Estoy muy feliz de volver un año más. En Alicante siempre me siento como en casa, el cariño de la gente allí es muy importante para mí. Precisamente lo que más me gusta de Alicante cada vez que voy es la gente cómo es, son muy “padres”, gente muy llana, cercana, de muy buen corazón y que dicen lo que sienten.

¿Por qué Alicante le es tan especial?

El primer concierto que dí fuera de Madrid cuando era un crío, con 17 años, fue en Alicante, en el Teatro Principal, y fue la primera vez que ví un teatro en pie. Yo no había visto eso en la vida y me acuerdo de como me miraba al espejo y me decía a mi mismo: ¿pero esto es para mí? ¿por qué se habrán puesto de pie?. Yo era muy incauto en aquellos años, y no sabes hasta qué punto impacta esta situación a un jovencillo que no ha vivido nunca nada igual.

Luego, después de esto, cada vez que sales a un escenario esperas lo mismo o más, y ahí es cuando comienza la carrera de obstáculos y de superación constante.

¿Guarda algún lugar de la terreta con especial cariño?

A mí lo que más me gusta hacer es pasear por la Rambla. También hay otros lugares que me encantan, porque yo ya conocía Alicante desde que era niño, ya que mi familia me llevó varios años a veranear allí, a la conocida playa de San Juan, seguro que a más de uno le suena (risas).