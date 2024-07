Mientras todo cambia

En 1999 Tyler Durden decía que la gente tenía empleos que odiaba para comprar mierda (sic) que no necesitaba. Que la sociedad estaba deprimida porque no había logrado las metas a las que se le había dicho que tenía que llegar: tener un cochazo, un chalet, un gran trabajo, una pareja, una fortuna… Todo aquel discurso era parte de la película El club de la lucha, de David Fincher, un alegato contra la especulación, los bancos, el capitalismo y el sistema establecido. Una cruzada profética y nihilista que se convertiría en un título de culto para una generación perdida y en cuya última escena aparecían de espaldas los actores Edward Norton y Helena Bonham Carter, cogidos de la mano, mientras presenciaban por una cristalera cómo se derrumbaba la ciudad, engullidos por el Where is my mind?, de Pixies, pioneros del rock alternativo en los ochenta y que en 1999 llevaban casi una década separados.

El público lo dio todo en el primer día de conciertos de esta nueva edición del festival. | FOTOGRAFÍAS DE JOSE NAVARRO

Los adolescentes de entonces auparon de nuevo al grupo de Boston, disuelto antes de que pudieran ver en directo su catártica manera de interpretar y bajo el enigma que dejaba la letra de esa canción fetiche. «With your feet on the air and your head on the ground, your head will collapse».

Así ha sido el concierto de Sidonie en el Low Festival / JOSE NAVARRO

Ayer, en Benidorm, veinticinco años después de aquella película que de alguna manera revitalizó al grupo y casi cuarenta desde su irrupción en el panorama musical, Pixies retomó su efecto hipnótico con los cuatro primeros acordes que Black Francis emplea para abrir el Where is my mind? (que tiene casi mil millones de escuchas en Spotify). Sobre el escenario Vibra Mahou la banda norteamericana, que en esta gira toca con nueva bajista, Emma Richardson, paseó otros himnos como Here comes your man, Hey, Monkey gone to heaven o Vamos en un ejercicio de pura nostalgia.

El dúo zaragozano Amaral, uno de los más esperados de la jornada, y Sidonie han hecho vibrar el Low Festival de Benidorm. | JOSE NAVARRO

Así, clásico tras clásico, convenció al público del Low en su primer día de 2024, repleto de aquella generación de indecisos, ahora cuarentones, cautivados por una melancolía que había iniciado sobre el mismo escenario, el Vibra Mahou, el grupo Amaral a eso de las 21 horas, en lo que fue el primer lleno de la edición. El dúo zaragozano, un incunable para el pop patrio y reivindicativo siempre, tocó su último single, Rompehielos, y no olvidó temazos de esos que se tararean casi sin querer: Sin ti no soy nada, Toda la noche en la calle, Salir corriendo, Moriría por vos, Cómo hablar, Días de verano, El universo sobre mí… En medio de una gira multitudinaria y disfrutando de una segunda juventud de popularidad, Eva y Juan reconocían antes de comenzar que les «volaba la cabeza» actuar en el mismo festival que Pixies. No solo el público estaba nostálgico. También tuvo tiempo de enviar ánimos a Ana Peleteiro en el inicio de los JJ.O.O.

Así ha sido el concierto de Amaral en el Low Festival 2024 / JOSE NAVARRO

En esa guerra interna de rendirse o no al paso del tiempo andaba gran parte de los asistentes al Low, empujados por unos e indiferentes para otros, como una maleta en la cinta de un aeropuerto, avanzando de escenario en escenario mientras la tarde caía y las gafas de sol se mantenían únicamente para vacilar. Las Wayfarer siempre quedan bien, aunque no valgan para ligarse a Ester Expósito. Ya saben. Entre tanto, uno se paraba y creía escuchar a Iván Ferreiro pero sin canciones de Iván Ferreiro. Se le caen los años encima cuando alguien le dice que es su hijo, Andrés, que lidera la banda Querido y que lo ha heredado absolutamente todo, principalmente el timbre de voz. Jarro de agua fría. Bastaba mirar ligeramente alrededor para darse cuenta de que ese alud de nostalgia lo copa todo. Los cabezas de cartel de ayer (Pixies, Amaral) bien podrían haberlo sido de la edición de 2002, en el caso de que hubiera habido festival.

Black Francis, de la banda Pixies, entonando una de sus canciones sobre el escenario Vibra Mahou.

Entre unos y otros actuaron los barceloneses Sidonie, asentados en el mundo indie y festivalero y que presentaron su nuevo trabajo Marc, Axel y Jes, un disco muy popero. No faltaron sus canciones emblema Estáis aquí, Por ti, Carreteras infinitas… Sobre ese escenario Mini Benigar habían combatido el sol a las 20 horas las geniales Ginebras, que dieron a la edición un pistoletazo de salida lleno de buen rollo. Sonaron La típica canción, Con altura, Desastre de persona, Cosas moradas… Al cierre de esta crónica también habían actuado Maren o Repion en el escenario de Radio 3, que emite todo el festival en directo, y aún faltaban por cantar La La Love You, Maximo Park o Delaporte. Hoy será el turno de Suede, Los Planetas o Izal.

Mientras todo cambia

Mientras muchos pelean todavía por cosas que no necesitan y siguen tratando de descifrar el significado de Where is my mind?, la realidad es que Pixies dijo hace unos años que no había nada de críptico en su mensaje, sino que se les ocurrió mientras buceaban y un pez les perseguía. «En la mitad de las canciones que he escrito, no tenía ni idea de qué estaba hablando», confesaba Black Francis. Quizás saberlo altera la mística del tema. Quizás el paso del tiempo hace que leamos las canciones de manera diferente cuando dicen lo mismo. Quizás simplemente las hemos conocido en un momento extraño de nuestra vida.