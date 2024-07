Un buen día

Es chungo dar un concierto redondo cuando en un festival hay tanto reclamo que la música a veces es lo de menos. En escenario de aspirantes, Los Planetas, apiñados entre las actuaciones de Suede y Mikel Izal –a los que sí ubicaron en el estadio Guillermo Amor-, sin levantar la voz más de lo necesario y sin alegatos vacíos ni impostados, fueron cantando una tras otra las canciones del Super 8, su primer disco largo y que ahora, en su treinta aniversario, homenajean con firmeza. Pese a la efeméride, el grupo granadino huyó de la empalagosa ola de nostalgia, al menos de la verbal, que a menudo copa letras de «tontipop», tan graciosas y ocurrentes a primera vista como huecas en la segunda. Jota y Florent, fundadores de la mejor banda «indie» española de la historia, viajan en esta gira sin el batería Eric Jiménez ni el teclista Banin, que no grabaron el Super 8 en su día pero que forman parte de Los Planetas desde 1998. Tampoco lo hacen con los miembros fundadores, May y Paco, a los que sí dedicaron un guiño. No les hizo mella su ausencia, se sobraron para recuperar del subconsciente de los miles de presentes las letras sin estribillo que les llevaron al estrellato «underground» antes de la eclosión de internet, la piratería o el TikTok.

Jota, líder y vocalista de Los Planetas, en un momento de la actuación. | JOSE NAVARRO

Esta vez, en Benidorm, Jota, el críptico líder del grupo, esquivó el ring de pelea al que no ha rehuido en otras actuaciones de esta gira y donde ha dejado perlas como el «mejor Los Planetas que los imitadores, después de 30 años» que estampó en el Tomavistas de Madrid hace poco más de un mes. Ayer se limitó a decir: «Todavía vivos, para quien diga que no nos ha visto hacer milagros». Tras el Qué puedo hacer, el pelotazo del Super 8, y otros temas del disco como De viaje, 10.000, Jesús o Rey sombra, repasaron algún que otro imprescindible como Segundo premio o Mi hermana pequeña, este último, de la primigenia maqueta, cuando todavía se llamaban Los Subterráneos. También hubo tiempo para Un buen día. A veces resulta imposible no ser nostálgico cuando se tiene tal obra maestra entre manos.

Izal y Suede en sus respectivas actuaciones de ayer en el Vibra Mahou. | FOTOGRAFÍAS DE JOSE NAVARRO

Antes de que Los Planetas descerrajaran a los presentes esa sarta de himnos intergeneracionales, el segundo día del Low había empezado con el directo de los alicantinos Viscopaf, ganadores del Emerge Alicante que se celebró en la sala Stereo y que daba billete para el festival. El primer baño de masas fue para los británicos Suede, a los que bautizaron en su día como las primeras estrellas del «britpop», que se despacharon un señor concierto de hora y pico pero a los que pocos tararearon. Es uno de los sinos del Low, llegan estrellas internacionales pero el público no se sabe la letra de sus canciones. Ésta me suena de un anuncio; ésta, de una peli. En ésta solo muevo la cabeza. Hace poco daba la sensación de que la gente comenzaba a llenar los festivales por los stands variopintos (en este Low hay de tatuajes y peluquería), los «food trucks» o el mero hecho de no perderse nada, ahora simplemente es una constatación de la realidad. En descarga del festival de Benidorm: no es exclusividad, sino rutina. Brett Anderson y su banda abrieron anoche con She, de nueva creación, continuaron con Trash o Animal nitrate y cerraron con Beautiful ones, su indiscutible carta de presentación, tan contundente como lo era en 1996.

El público disfrutó las grandes actuaciones del segundo día del festival.

Hasta que Izal, ahora con el «Mikel» delante y en muletas por una operación de menisco, saliera al estadio de Foietes, habían tocado en los diversos escenarios Sienna, Shinova y su La sonrisa intacta y el inclasificable Putochinomaricón, entre otros. A las 23.25 saltó Mikel Izal para presentar su carrera en solitario en Benidorm: El miedo, La gula, El grito, La rabia… Todos ellos intercalados con grandes éxitos de la banda de la que se separó hace dos años y que fueron los grandes estribillos de la noche. Pánico práctico, Pequeña gran revolución, Qué bien, Copacabana y La mujer de verde se cantaron de principio a fin y escenificaron que suenan tan bien como cuando la banda llegó a lo más alto del espectro «indie» y también que pese a que los británicos copan Benidorm desde hace décadas, el inglés se nos sigue atragantando igual a los españoles. El paraíso, el gran tema hasta el momento de Mikel Izal, culminó una gran actuación.

Shinova sobre el escenario Mini Benigar.

La noche seguiría después de esta crónica, con las esperadas actuaciones a partir de la una de la madrugada de Ojete Calor, Kavinsky o Veintiuno. Hoy se espera un gran cierre de edición con La Plazuela, Crystal Fighters, Carlos Sadness, Arde Bogotá y La Casa Azul. Será, igual que ayer, un buen día, como también lo es despertarse casi a las diez, quedarse en la cama más de tres cuartos de hora, bajar al bar para desayunar, leer unos tebeos de Spiderman que casi ya no recordabas, estar con Erik hasta las seis… n