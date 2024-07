Los del Río, The Waterboys o la Fiesta de los 80's, protagonistas de la segunda semana de Noches Mágicas

Desde este próximo miércoles 31 de julio y hasta el domingo 4 de agosto el recinto natural de Jardines de Abril recibirá la visita de icónicos artistas y bandas nacionales e internacionales como The Waterboys, Los del Río, Mocedades y Los Panchos, Fiesta de los 80's con Celtas Cortos, Seguridad Social y Javier Ojeda de Danza Invisible y Ángel Martín.

Tras superar con grandes creces la primera semana de actuaciones de la mano de una gran afluencia de público y una excelente acogida, se encuentran a la venta las últimas entradas para los días restantes de festival.

The Waterboys, el jueves 1 de agosto

The Waterboys es una de las mejores bandas en vivo del mundo. Siendo dirigidos desde mediados de la década de 1980 por el cantante, compositor y guitarrista escocés Mike Scott, han evolucionado a través de innumerables formaciones, ganándose una merecida reputación.

En el álbum de sus canciones más conocidas incluyen The Whole Of The Moon, How Long Will I Love You, This Is The Sea y Fisherman's Blues.

En la primera noche de Agosto revivirán la música de todas las etapas de la carrera de la banda, desde la primera "gran música" y la era del Fisherman's Blues inspirada en las raíces, hasta el Modern Blues de 2015, abarcando soul, funk, country-rock y otros géneros experimentales. Añadiendo que no faltará drama, improvisación, fuegos artificiales musicales y clásicos de The Waterboys.

Los del Río, el viernes 2 de agosto

Entre las confirmaciones destaca la Feria Party, que este año celebrará la segunda edición, tras el éxito del año pasado con Siempre Así, para hacer vibrar a los asistentes con lo mejor de la feria sevillana en pleno verano en los Jardines de Abril. En esta ocasión, Los del Río conmemorarán el 30 aniversario de la canción Macarena, un éxito internacional que ha conquistado al mundo entero.

Hasta el día de hoy, el grupo andaluz cuenta con más de 40 discos grabados, reconocidos y premiados mundialmente con más 100 millones de copias vendidas. Sumando 250 discos de oro y 120 discos de platino, el dúo musical compuesto por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones sigue en activo y continúa trabajando con la misma ilusión de siempre.

En 2021, la revista norteamericana Billboard ubicó a su éxito Macarena en el puesto número 7 del top 100 de las mejores canciones de todos los tiempos, siendo así la canción en español más escuchada y vendida en todo el mundo, con más de 4.700 versiones.

Sevilla tiene un color especial, Se te nota en la mirada o La malagueña son otros de los grandes éxitos que siempre acompañan a Los del Río y que no faltarán en el concierto en Sant Joan d'Alacant.

Mocedades y Los Panchos, actuación única de forma conjunta, el domingo 4 de agosto

Para cerrar esta segunda semana de música, Mocedades celebrará el próximo 4 de Agosto su gira 50 años contigo junto al trío Los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara, un referente mundial del bolero y la balada romántica.

Durante este show que presentarán a la ciudad Alicantina, mostrarán a los asistentes un recital dual en el que ambos cantarán sus archiconocidos repertorios y donde interactúan en diversos momentos del espectáculo, haciendo que el espectador viva un momento único e inolvidable en compañía de dos de los grupos más importantes del país.

A lo largo de esta semana también actuarán Ángel Martín el miércoles 31 de julio y la Fiesta de los 80's con Seguridad Social, Celtas Cortos y Javier Ojeda de Danza Invisible el sábado 3 de agosto, ambos eventos con todas las entradas vendidas.

Exitosa semana de apertura

El Festival Noches Mágicas ha colgado el cartel de 'todo vendido' en dos fechas de la primera semana. El ambiente que se ha podido ver en Jardines de Abril ha sido inmejorable, sumándole a una gran afluencia de gente que ha disfrutado de todos los rincones del recinto, desde el market de artesanía al Restaurante Terre, la zona de foodtucks, los escenarios principales y garden o el espacio dj, dejándose llevar por todas las manifestaciones artísticas existentes.

El festival ha acogido las actuaciones de Rozalén en el día inaugural, God Save The Queen, La 80'2 Summer Party con La Frontera, La Guardia y Los Rebeldes y Silvia Pérez Cruz.

Últimas entradas a la venta

El Festival Noches Mágicas ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para varios días de esta semana, incluso de la que viene, en los que actuarán Ángel Martín el 31 de julio, Celtas Cortos + Seguridad Social + Javier Ojeda de Danza Invisible + 80’s Summer Party el 3 de agosto y La Oreja de Van Gogh el viernes 9 de agosto.

Para el resto de días quedan las últimas entradas para The Waterboys el 1 de agosto, Los Del Río + La Feria Party el 2 de agosto, Mocedades + Los Panchos el 4 de agosto, Paula Mattheus el 7 de agosto, Miranda! el 8 de agosto, Music In The Garden con Crystal Fighters, Elyella, Karavana y Olivia el 10 de agosto y cerrará el festival Israel Fernández el 11 de agosto.

Consulta las diferentes modalidades de entradas, así como toda la información al completo en la web nochesmagicas.es