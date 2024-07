El director oriolano Fran Gas, galardonado en el festival de cine fantástico más importante de Asia

El director Oriolano Fran Gas ha sido reconocido con la Mención Especial del Jurado en el Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), el festival de cine fantástico más importante de Asia, celebrado en Corea del Sur la primera quincena de Julio. "Formar parte de un festival así para mí es un privilegio y una gran oportunidad de seguir explorando en este nuevo mundo", es lo que ha expresado Fran tras este prestigioso reconocimiento que se debe a su innovador cortometraje Latex Kid, siendo destacado en la nueva categoría del festival dedicada a películas realizadas con técnicas de Inteligencia Artificial.

Latex Kid, como cuenta Gas "nace de la necesidad de seguir explorando las habilidades de la inteligencia artificial y contar una historia de una estrella del rock con piel de látex que lucha por sobrevivir en una sociedad decadente". Este cortometraje es una reflexión profunda mezclada sobre la búsqueda de la identidad personal para hacer frente a las adversidades y una crítica a una sociedad que trata a las personas como productos. Con una potente puesta en escena, un montaje virtuoso, y un poderoso ambiente sonoro, Gas elabora un relato hipnótico de diez minutos cargado de elementos de terror y fantasía, crítica social y cine experimental mezclando la vida de Pinocho y fragmentos de la vida de Kurt Cobain. En este proyecto Fran Gas ha utilizado la IA para generar las imágenes desde cero, demostrando una vez más su habilidad para integrar tecnología avanzada en su narrativa cinematográfica.

Cartel película Latex Kid / INFORMACIÓN

Aunque no es la primera vez que Fran Gas incursiona en el uso de la IA en el cine. "Lo interesante es que lo importante sea la obra y no el medio, que la IA no sea un valor añadido sino una herramienta más" expresa el director oriolano en relación al nuevo poder de la inteligencia artificial en el mundo laboral. El año pasado, su cortometraje Of Youth, que reflexionaba sobre el edadismo, y que realizó manipulando imágenes preexistentes con IA, ganó el premio a Mejor Película en el +Rain Film Fest, el primer festival internacional de cine con IA en Europa. Este cortometraje sigue acumulando premios premios internacionales, incluyendo el de Mejor Film en festivales como el Festival Internacional con Medios Alternativos FICMA (México), NarrarelFuturo (Colombia), el Festival Experimental Brasil, y más recientemente, la Mención de Honor en el Festival Internacional de Cine AI y Metaverso de Gyeongsangbuk-do (Corea del Sur).

Latex Kid se estrenó el pasado mes de junio como película de clausura en la edición de este año del +Rain Film Fest. En sus pocos meses de vida, ya ha tenido una notable trayectoria internacional, obteniendo selecciones en festivales de Estados Unidos y China. Además de escribir, dirigir y montar, el director oriolano también ha compuesto e interpretado la música del film bajo su alter ego musical LAVENZZA, un proyecto de música experimental con el que estuvo nominado en 2023 a los Crystal Pine Awards (Croacia) por la banda sonora de Of Youth.

Film ganador del festival / INFORMACIÓN

Además una amplia carrera como director de videoclips y publicidad, este reconocimiento en el BIFAN refuerza la posición de Fran Gas como un pionero en la utilización de la inteligencia artificial en el cine, y continúa su ascendente carrera internacional en el ámbito cinematográfico promocionando por todos los rincones del mundo Latex Kid, Of Youth y otro corto artesanal realizado junto a directores de Elche, Orihuela y Murcia llamado Fidegúa homenajeando al cine de terror clásico.