Black Eyed Peas en Alicante: la esencia de un "remember" histórico

“Todo lo que pasa en Alicante, pasa por la Plaza de Alicante” sigue siendo el claim de unos conciertos que están haciendo de Alicante una ciudad con parada de varios de los mejores artistas tanto nacionales como internacionales del panorama musical actual. Y una de esas guindas que hacen que el pastel luzca más fue la actuación de una banda americana que ha supuesto la banda sonora de muchas generaciones: Black Eyed Peas.

Ya estuvieron en el Brilla Torrevieja el año pasado, y ahora repetían por estos lares en la Plaza de Toros de Alicante. Su recurrente paso por nuestro país se basa en un intento de "latinizar" el proyecto con colaboraciones de vértigo en sus dos últimos álbumes. Pero lejos de canciones como Ritmo, Mamacita o Mabuti, la gente pagó su entrada para no perderse la retahíla de clásicos que les lanzó al estrellato con su magno Elephunk (2003).

Will.i.am, durante un concierto en el que se lanzó a cantar temas propios / HÉCTOR FUENTES

Les sienta a la perfección esta fusión de géneros, navegando entre el pop y la electrónica sin dejar de lado su estilo hiphopero. Y basta escuchar cómo rugía la Plaza de Toros de Alicante cuando interpretaban temas de su clásico The E.N.D. (The Energy Never Dies) (2009) como Boom Boom Pow o las hipnóticas I Gotta Feeling y Pump It. Era esencia remember en toda regla. Una sensación de comunión con un público que ha crecido escuchando sus canciones. Y su desempeño sobre el escenario está a la altura de las expectativas. Porque no es un grupo de solistas, es una banda con todas las de la ley.

El espectáculo tuvo lugar el 26 de julio y estuvo capitaneado por los vocalistas Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul. Y además de hacer gala de un repertorio propio que les ha llevado a alcanzar galardones como el Grammy, sorprendieron al público versionando otros temas muy sonados como es el caso de Dirty Dacing o Celebration. La conexión entre la banda y los asistentes estuvo presente desde el principio, algo que se hizo notar cuando uno de los asistentes lanzó una camiseta que llegó al escenario y todos los cantantes la firmaron y se la devolvieron.

El público coreó todos y cada uno de los éxitos de los estadounidenses / HÉCTOR FUENTES

Ya llegando al final de la actuación, aunque con la misma fuerza del inicio todavía intacta, Will.i.am habló de su familia, que también estaba allí disfrutando del espectáculo. Entre todos ellos se encontraba su sobina, quien subió al escenario e interpretó la canción Where Is the Love? junto al grupo. Y tanto antes, como después del propio concierto, la oferta gastronómica estaba lista para hacer disfrutaría, todavía más, a todos los allí presentes con un amplio y variado espacio Food Truck, donde también hubo DJ con música comercial del momento.

Todo continúa el 4 de agosto con Luis Fonsi, quien presentará El viaje, su último álbum, y con el que celebra sus 25 años encima de los escenarios. Ya el 13 de agosto aparecerá en escena Nick Carter, el miembro más joven de los Backstreet Boys, quién actúa en la plaza con su gira Who I am.

Es el segundo concierto veraniego de Black Eyed Peas en la provincia tras participar en Brilla Torrevieja el pasado año / HÉCTOR FUENTES

El viernes 16 será Luz Casal, una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, quien ofrecerá un concierto que iniciará un intenso fin de semana con grandes actuaciones musicales. La siguiente, el 17 de agosto, será la de Miguel Poveda, en la que presentará su último disco Poema del Cante Jondo, compartiendo viaje sonoro con el guitarrista Jesús Guerrero. El 18, los Chichos se despedirán en Plaza Alicante, en un concierto que abrirá Dj Nano e India Martínez cerrará este cartel de actuaciones el día 23, con el concierto en el que dará a conocer su último disco, Nuestro mundo.