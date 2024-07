Daviles de Novelda: "Siempre supe que iba a vivir de la música"

El duende es el aura de los artistas que tienen la capacidad de embelesar y emocionar con su propia presencia. Artistas que han aprendido a hacer arte de manera autónoma, siendo fieles a una esencia que viene de familia. Y aquí entra en juego la actitud autodidacta de uno de los cantantes más inspirados de la actualidad musical nacional. Daviles de Novelda (Alicante, 1999) ha conseguido alcanzar el éxito a sus 25 años con canciones como Flamenco y bachata o Te miro a la cara, esta última en colaboración con Abraham Mateo.

Un artista con los pies en el suelo, fiel a sus valores y que sigue viviendo en su pueblo pese a que le hayan insistido en numerosas ocasiones que toda la industria musical se mueve en Madrid: "Soy una persona muy familiar y no podría despegarme de mi gente". Acaba de estrenar Corazón partío, un tema donde vuelve a sus orígenes, a entender el flamenco como ente propio, dotándole de un sonido único. Y todo esto, tras haber pasado por un bache creativo que le ha obligado a apartarse de la música durante unos meses.

Corazón partío es su último sencillo, algo que, asegura, simboliza una nueva etapa en su carrera musical. ¿Por qué?

Es una nueva etapa porque he estado unos meses parado y bloqueado musicalmente. Llevábamos seis años sin permitirnos parar sacando canciones cada mes. Eso acaba agotando mentalmente y decidí tomarme un pequeño descanso. Estuve como tres o cuatro meses sin escuchar música y ahora estoy de vuelta con el mono fuerte de hacer canciones. Porque la música es como mi droga. Ahora tengo muchas ganas de trabajar en el estudio y de sacar pelotazos.

En esos momentos de bloqueo mental, ¿pensó alguna vez en tirar la toalla?

Puede haber pasado alguna vez por mi cabeza, pero mi misma persona no me dejaría. Si el día de mañana mi música dejara de funcionar, yo seguiría haciéndola porque la amo y no puedo vivir sin ella. Soy un enamorado de la música.

Daviles de Novelda en una foto promocional / información

Tras un camino marcado por la fuerte fusión de estilos, decide volver a la raíz del flamenco.

Totalmente. Esta canción, como bien se puede escuchar, es una vuelta al flamenco. No al flamenco puro, pero sí al sonido con el que me he criado de maestros como Canelita. Todo comenzó en un parque de Novelda. Me bajé mi guitarra, estaba con mis primos y empezó a surgir esta canción. La grabé en notas de voz del móvil y luego la arreglé en el estudio. Es una canción muy real, que salió de la naturalidad y explica un poco la nueva etapa que comentábamos antes. Volver a saber por qué hago música y qué hizo que me enamorase de ella.

Se sumerge en un género donde reina el puritanismo. ¿Ha recibido críticas por fusionar estilos y alejarse de la esencia más pura?

Por supuesto. Los puristas del flamenco siempre van a estar ahí y da pena. Se pierden la posibilidad de disfrutar del abanico musical tan grande y completo que hay. Es como ponerte una venda. Ven solo una cosa cuando hay 20.000 sonidos más que enriquecen el arte. Yo cuando era pequeño, escuchaba mucho a Michael Jackson, que no tiene nada que ver con el flamenco, y parecía incompatible con que mi artista favorito fuese Camarón. Hay que saber disfrutar de todo.

¿Cuándo comenzó esa pasión por la música?

Si te soy sincero, no tengo un punto de referencia donde todo comenzase. Yo era muy pequeño cuando mi padre me regaló una guitarra. Con cinco o seis años, empecé a tocar la guitarra yo solo. Y hasta el día de hoy, siempre he estado encerrado en mi habitación haciendo música.

Daviles de Novelda en una imagen promocional / INFORMACIÓN

¿No te dijeron nunca la frase "búscate un trabajo de verdad" al querer convertir tu hobby en tu profesión?

Mi padre siempre me ha apoyado. Notaba que era mi pasión y que no se me daba mal. Me pasaba horas y horas encerrado en mi habitación con mi guitarra, con un piano... siempre aprendiendo. Y él veía mi implicación en hacer mi sueño realidad. Siempre tuve claro que iba a vivir de la música. Y es cierto que alguna vez me ha dicho que me buscase algún trabajo cuando todavía era un hobby, pero siempre ha sido el primero que me ha echado una mano para salir adelante.

Cuántos artistas habrá perdido el mundo por la falta de confianza por parte de sus padres...

En esta sociedad se le cortan las alas a las personas que quieren vivir de su sueño. Hay muchos casos que conozco que las familias no ceden porque se preocupan mucho por el futuro de sus hijos. Y a veces, esa preocupación tiene el efecto contrario, no les beneficia y no les dejan volar. Por eso yo tengo la suerte de haber tenido siempre el apoyo de mi padre, es una pieza muy importante para mí. Siempre he buscado su aprobación para cada canción, es algo que a uno le llena. La gente tiene que saber que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo. No es algo imposible, pero si no les dejan perseguirlo, nunca lo van a conseguir.

Con tan solo 25 años ya sabe lo que es triunfar en la música. Siempre supo que iba a vivir de ello, pero todavía es muy joven. ¿Confiaba que esto iba a suceder tan pronto?

La verdad es que yo mismo me he impresionado. Como te he dicho antes, siempre he tenido claro que iba a vivir de la música porque ha sido como mi vida. Pero me impresiona ver el punto en el que estoy siendo, como tú dices, todavía muy joven. Pero esto no es un golpe de suerte. Son resultados que he conseguido por perseguir mi sueño y ser un enfermo con ello.

Daviles de Novelda / información

¿Cómo ha vivido Novelda que un artista de su pueblo pregone su nombre por todo el país?

La gente está muy contenta, imagínate, el nombre del pueblo ha pasado a estar por todo el país. La gente me para mucho y me lo dicen. Me quieren y me siento muy respetado aquí.

¿Por qué decidió tener el nombre de su pueblo en su pseudónimo de músico?

Esto viene muy del flamenco. Muchos artistas ponen el nombre de su lugar de nacimiento en sus nombres. Camarón de la Isla, por ejemplo, se llama así porque viene de la isla de San Fernando. Muchos flamencos han usado eso y un amigo, cuando subió un vídeo mío cantando a YouTube, puso Daviles de Novelda. Y así se quedó.

¿El éxito ha cambiado su manera de ser?

Te voy a ser sincero. A mí el éxito no me ha cambiado como persona, pero sí me ha cambiado la vida. El dinero y la fama te cambian, y el que diga lo contrario, miente. Yo vengo de una familia muy humilde, siempre me ha gustado mucho la ropa y miraba las cosas como algo inalcanzable porque era muy caro. Y ahora voy a una tienda y no miro ni el precio. Digamos que el éxito cambia tu forma de vivir.

Esto puede servir de inspiración para muchos jóvenes que viven una situación complicada y que quieran seguir su paso. ¿Cómo vive eso de ser un referente para nuevas generaciones?

Antes, cuando era un niño, había pocos chavales a los que les gustara la música y ahora veo a mis primicos pequeños y a mis hermanos comenzar a hacer sus propias canciones de rap, trap y todo eso. Me alegra poder servir de referente para ellos porque antes, al menos en mi pueblo, no tenía ningún amigo que sintiera la música como yo.

¿Sigue viviendo en Novelda?

Sí, nunca me he ido de aquí. Soy una persona muy familiar y no podría despegarme de mi gente. Me han dicho muchas veces que hay que irnos a Madrid, que allí se mueve toda la industria, pero yo no puedo.

