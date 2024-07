Tony Kakko: “Este es el álbum más power metal de Sonata Arctica en mucho tiempo”

El mundo del heavy metal es muy amplio y tiende a dividirse en una gran cantidad de subgéneros muy diferentes entre sí. En cuanto a popularidad, quizás el power metal no sea el más conocido de forma general, pero sí uno de los más queridos dentro del gremio. Caracterizado por poseer una mayor velocidad que el metal clásico, adornado siempre con arreglos melódicos y técnica instrumental, muestra un virtuosismo especial que engancha al oyente de manera directa.

Y uno de los grupos que ha marcado la línea sonora del género a nivel europeo es Sonata Arctica, una banda finlandesa que se erige como un valor seguro en los principales festivales de metal y que este año regresa al Leyendas del Rock de Villena para actuar el próximo 8 de agosto en el escenario principal. Liderados por su frontman Tony Kakko, presentarán su último álbum de larga duración Clear Cold Beyond, sin olvidarse de los clásicos que han convertido al grupo en un estandarte a nivel internacional.

Vuelven al festival Leyendas del Rock el próximo jueves 8 de agosto. ¿Cómo afrontan este concierto con el público español?

Vamos a dar lo mejor de nosotros en el festival una vez más. Hemos vuelto al power metal, así que el concierto va a tratar principalmente de eso. Por supuesto, también habrá algunas baladas para aquellos a quienes les gusta. Va a ser algo muy al estilo de Sonata Arctica. Hemos ido a unos cuantos festivales y ha sido muy divertido, así que estamos más que preparados para llegar a España de nuevo.

Han pasado 25 años desde la publicación de su primer álbum como Sonata Arctica, el famoso Ecliptica (1999), que llevó a la banda al reconocimiento internacional. ¿Cómo ha sido este viaje a lo largo de los años creando música?

Ha sido fantástico. Al principio no teníamos muchas expectativas, estábamos muy felices haciendo música. Poco a poco, fuimos capaces de salir de Finlandia, hacer giras y tener un montón de nuevas experiencias. Nos llevó unos cuantos años sentirnos confiados y seguros de que esto podría ser una profesión y de que, con suerte, seríamos capaces de hacerlo hasta el final, cuando nos retiremos. Progresivamente, comenzó a tomar forma y ha sido un gran viaje, con sus altibajos. Ahora estamos de vuelta en la dirección en la que creo que la gente ha estado esperando que Sonata Arctica vaya durante mucho tiempo, probablemente. Veamos si la gente todavía está ahí esperándonos.

Esta extensa carrera debe ser un dolor de cabeza a la hora de crear un repertorio. Aunque grandes éxitos como Replica, Tallulah o FullMoon no pueden faltar en los festivales, el tiempo es limitado y tienen que presentar su nuevo álbum Clear Cold Beyond (2024). ¿Cómo gestionan eso?

Lo cierto es que con cada nuevo disco se está volviendo una tarea más complicada. Tenemos más de cien canciones entre las que elegir y nos encantaría tocarlas todas, pero naturalmente no podemos. Incluso en un espectáculo más largo, no podríamos tocar mucho más de quince o veinte. Va a ser una recopilación de canciones que complacen a la multitud, las que la gente realmente quiere escuchar y de algunas canciones del último álbum. Queremos presentar el nuevo disco, ya que Sonata Arctica está de vuelta en el power metal. Espero que después del concierto la gente vuelva a escuchar las canciones y revise el nuevo álbum.

Sonata Arctica al completo en una imagen promocional cedida / Jaakko Manninen

Después de los álbumes recopilatorios en acústico, los dos volúmenes de Acoustic Adventures, retoman sus sonidos habituales. ¿Tenían ganas de volver a coger las guitarras eléctricas?

Habíamos estado soñando con estos álbumes acústicos durante años. La idea era sacar uno, pero teníamos demasiado material. También vino el coronavirus, lo cual complicó las cosas: íbamos a hacer una gira después del primer álbum, pero no pudo ser. Así que pospusimos todo un poco, lanzamos el segundo volumen y salimos de gira. Funcionó muy bien, los shows fueron muy íntimos y la gente pareció disfrutarlos tanto como nosotros. Es algo a lo que podríamos volver algún día. Una pequeña gira a modo de aperitivo entre otras. Las diez semanas del tour acústico fueron suficientes; ya estábamos listos para volver a ser los verdaderos Sonata Arctica, para salir a la carretera de nuevo como una banda de metal.

El solo de batería en la apertura de First in Line no solo anuncia que este ya no es un álbum acústico, sino que también recuerda los inicios de la banda. Ecliptica tuvo un comienzo similar con Blank File. ¿Este disco significa un regreso a sus raíces?

¡Totalmente! Este es el álbum más power metal de Sonata Arctica en mucho tiempo. Incluso en nuestros inicios, cuando todo el mundo consideraba que Sonata Arctica era una banda de power metal, no sé si realmente teníamos tantas canciones rápidas. Siempre hemos sido bastante versátiles, tocamos muchos estilos diferentes en cada álbum. Así que definitivamente sí: esto ha sido un salto de vuelta a lo que la gente ha estado esperando de nosotros durante mucho tiempo. Hasta ahora, por lo que he escuchado de la gente, todos parecen estar muy contentos con lo que hemos hecho y estoy encantado de permanecer en este camino, también de cara al futuro.

Hablando del power metal, hay cierta controversia respecto a lo que se considera que se enmarca dentro de este género musical. ¿Qué cree que tiene que tener una canción para ser power metal?

El sonido y, por supuesto, las melodías. El power metal tiene que ver con las melodías. Si hablamos de un álbum, entonces necesita tener una cierta cantidad de canciones rápidas, aunque eso puede variar. Hay algunas bandas de power metal ultra rápidas como DragonForce, por ejemplo. No somos ni de lejos tan rápidos como ellos, nunca lo hemos sido ni lo seremos. Hay diferentes estilos de power metal dentro del género. En definitiva, una canción de power metal debe tener velocidad —hasta cierto punto—, melodías y una gran actitud para cantar. Tiene que darte cierto poder. La música que te pondrías para ir a correr o ir al gimnasio.

Es un género vocalmente muy demandante. ¿Cómo vive el paso del tiempo como frontman de Sonata Arctica?

Bueno, si te cuidas, la edad solo te aporta cierta riqueza. Cuando llevas muchos espectáculos, tu voz se desarrolla y adquieres cierta distorsión o se desgasta un poco. La voz cambia, pero le pasa a cualquiera que se hace mayor. Con 30 años ya no suenas como un chico de 20. Al principio de nuestra carrera, en los primeros álbumes, cantaba fuera de mi rango normal, como gritando. Fue una locura de gritos. Cuando tu voz cambia, necesitas adaptarte, así que estamos intentando bajar un poco los registros. Aunque siguen pareciendo muy altos para algunas personas. La voz va cambiando, se va enriqueciendo y va adquiriendo más variedad y tonos. Es como el vino, creo que mejora con la edad.

Tony Kakko, líder y vocalista de Sonata Arctica / Jaakko Manninen

Retomando el contenido del disco, en la canción Angel Defiled podemos apreciar la velocidad y las melodías más power metal combinados con tu particular estilo narrativo. ¿Cree que esta canción tiene potencial para convertirse en un nuevo hit?

Esa es una de mis canciones favoritas para hacer en directo. De hecho, la hemos estado tocando bastante y la gente parece disfrutarla también. Tiene un buen ritmo y parece ser una de esas canciones que luego la gente va a querer volver a escuchar. De las diez o más canciones que sacamos en un disco, es una suerte si una o dos se convierten en una especie de clásico que necesitas volver a tocar en los conciertos. Creo que Angel Defiled es definitivamente una de esas canciones que estarán ahí y quizá hagamos algo divertido con esta canción en el futuro. Ya veremos…

Hablemos sobre las giras europeas. Ir de un país a otro conlleva pasar menos tiempo con la familia. ¿Cómo viven eso los integrantes del grupo?

A veces es difícil estar lejos de las familias, pero hemos acortado un poco las giras y no las hemos hecho tan intensas como las de hace unos años cuando no teníamos bebés ni niños. Son giras que duran unas cinco semanas y tenemos suficiente espacio entre una y otra. Considero que es una especie de privilegio. Las personas con una jornada normal no llegan a experimentar esa sensación de echar de menos a su hijo, llegar a casa y reencontrarse con sus seres queridos. Aunque sea doloroso a veces, hay una balanza. Es difícil pero factible.

Cierran el disco Clear Cold Beyond con unos versos que dicen Let’s believe in a dream, believe in peace [Creamos en un sueño, creamos en la paz]. ¿Cree que mensajes como este son necesarios en estos tiempos?

Por supuesto. Estamos bastante alejados de la paz en el mundo ahora mismo. Hay conflictos que están muy presentes en las noticias y en las redes sociales. En todas partes puedes escuchar y leer sobre ello. Pero también están ocurriendo conflictos más pequeños en lugares que no reciben ninguna atención por parte de los medios de comunicación porque no son atractivos para la prensa, aunque estén sucediendo cosas horribles. Creo que podemos hacerlo mejor. Si más gente es consciente de ello, tratarán de hacer lo que puedan para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Nunca hay demasiados mensajes y canciones sobre la paz. De buenos pensamientos hacia otros seres humanos. Es lo mismo que pasa con las canciones de amor: nunca puedes tener demasiadas porque hay muchos aspectos diferentes que tratar.