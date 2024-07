Vicente Magro regresa a la novela con un relato sobre violencia de género

La mirada de la justicia frente a la violencia machista. Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo de Alicante, regresa a la novela con su sexto título publicado, embarcándose esta vez en un tema candente a nivel social como es la violencia de género. Entre las llamas es una historia que refleja hacia dónde puede llevar una relación con una persona tóxica. "Una novela en la que un hombre confundió lo que es el verbo 'querer', pretendiendo tener a su pareja como si se tratara de una propiedad y convertir su relación en una esclavitud de la mujer hacia él", reza la sinopsis.

Un relato desgarrador que pone el foco en un drama que viven muchas mujeres diariamente, tanto de forma consciente como inconsciente. Es, por tanto, una novela de ficción que representa la realidad vivida en muchos hogares. "Mi intención era poder contar una historia de muchas mujeres que, con el tiempo, acaban comprobando que su pareja no les trata bien. Este libro puede ayudar a que muchas personas abran los ojos y comprendan que están siendo víctimas de violencia de género y que no se trata solo de una manera de ser de su pareja", explica Magro.

La novela cuenta la historia de una mujer que vive una vida aparentemente normal y que, poco a poco, se da cuenta de que la gravedad de la violencia empieza a incrementar en su vida de pareja. En ese momento, ella toma la decisión de plantear el divorcio, hecho que marca el devenir de la obra. La magnitud de este libro recae en que, si bien un novelista se basa en la imaginación para crear su texto, un magistrado deja atrás las superficialidades y parte desde una base real sólida.

"La ventaja que puedo tener yo es que me dirijo al lector desde una base científica por los casos que he estado tratando durante 37 años en mi carrera profesional, ficcionando todo para poder trasladarlo a la novela", asegura Magro. Esto ha derivado en la dramatización de un hecho real que, se calcula, afecta a cerca de 700.000 mujeres en España, de las que solo están denunciando unas 145.000. "Aunque el problema aquí es que hay una muy profunda cifra negra de criminalidad, la administración no llega a conocer muchos casos porque no se denuncian y, por tanto, no se pueden dar soluciones", asegura el magistrado.

Los interesados pueden adquirir un ejemplar de la novela Entre las llamas a través de la página web de Amazon a un precio de 15,60 euros. La portada del libro, obra del hijo del autor, representa la silueta "de una víctima que intenta salir de un hogar que se le está convirtiendo en un auténtico infierno", finaliza Magro.