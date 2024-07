Yolanda Marín da voz a la ELA en Tabarca

Emoción y solidaridad se dan la mano en un evento para el recuerdo. Encuentros NOW desembarcó anoche en la Isla de Tabarca con la finalidad de mostrar al mundo la difícil lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta ca cerca de 4.000 personas en toda España.

La iglesia de la isla abría sus puertas a un evento cuya recaudación íntegra iba a parar a la Fundación Luzón para, entre otras cosas, financiar el avance de las investigaciones de una enfermedad que, hasta la fecha, carece de cura. Para darle una dimensión más grande, contaron con el apoyo desinteresado de la soprano internacional Yolanda Marín y del maestro alicantino Florencio Sáez al piano que, de manera completamente desinteresada y altruista, interpretaron un programa marcado por algunas de las bandas sonoras más famosas el cine, himnos operísticos y conocidas baladas de todo el mundo.

Según datos de los organizadores, unas 250 personas acudieron a la cita para apoyar una iniciativa impulsada por Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y director corporativo de innovación del grupo SHA & AB Living, quien recientemente perdió a su madre precisamente a causa de esta problemática. Algunos de los asistentes aprovecharon para pasar la noche en el lugar, pero otros volvieron en los barcos que sirven de taxi entre Santa Pola y Tabarca o incluso en sus botes propios.

La ceremonia cumplió sus expectativas y registró un lleno absoluto en la histórica edificación cristiana de la isla. Los allí presentes tuvieron tiempo de emocionarse con la embelesadora voz de Marín, así como vivir en primera persona un evento único. La retransmisión vía streaming permitió que otros usuarios pudieran ser testigos del recital «de una voz celestial», como catalogó a la soprano el propio Bonilla.

El repertorio incluyó piezas como El día que me quieras, de Carlos Gardel; Lucía, de Joan Manuel Serrat; alguna obra de Ennio Morricone como Nella fantasia o Cinema Paradiso; Moon River de Henry Mancini, My way de Frank Sinatra o La vida es bella, de Nicola Piovani. El evento finalizó por todo lo alto con piezas de Puccini, haciendo del Nessun Dorma un canto angelical en la voz de Marín. A falta de hacer un recuento del dinero recaudado, y sabiendo que todavía se pueden realizar donaciones a través de Bizum al número 00808 o en la web www.ffluzon.org, la organización estima que este evento ha sido un éxito.