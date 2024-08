Jason Derulo conquista Brilla Torrevieja

Jason Derulo conquistó el festival Brilla Torrevieja ante cientos de personas, que disfrutaron de la actuación de uno de los artistas más conocidos del panorama musical actual, quien no actuaba fuera de Estados Unidos desde hacía 4 años. El músico estadounidense aprovechó su parada por la Vega Baja el pasado viernes para presentar su álbum Nu King y puso en marcha toda su energía y potencial para ofrecer un gran espectáculo.

Para ello contó con una extraordinaria puesta en escena en Torrevieja en la que la pantalla gigante que se encontraba en la parte trasera del escenario jugó un papel crucial, simulando lo que en todo momento parecía un videoclip en directo. Asimismo, estuvo acompañado por Le Twins, que son Laurent y Larry, dos gemelos nacidos en un barrio humilde de Sarcelles (Francia) que ya son considerados de los mejores bailarines del mundo de New Style.

Actuación de Jason Derulo / INFORMACIÓN

El estadounidense, cabeza de cartel de la tercera edición de este festival, puso al público en pie al son de algunas de las canciones que conforman su quinto álbum de estudio y que no deja de sonar en plataformas como Spotify o Youtube. A esos temas se sumaron otros tantos que se han hecho un hueco en las listas de las canciones más reproducidas y descargadas con sencillos como Take You Dancing, Acapulco, Breathing, Cheyenne, In My Head, Mad Love, Hands On Me o Love Tonight, entre otras.

Próximos conciertos

Tras él, los próximos conciertos llegarán de la mano de Ana Mena, la joven malagueña considerada la nueva diva del pop del país dentro del arte urbano, el 10 de agosto; y El Barrio, uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el sold out, estará en Brilla Torrevieja.

Por otro lado, las risas estarán aseguradas con el show del Comandante Lara, que será el 6 de agosto. Y, además, los más pequeños podrán disfrutar de Luli Pampín, la creativa y súper heroína favorita de los niños y niñas, el 8 de agosto.

Antes de ambos conciertos, el público pudo sumergirse en la atmósfera de este reconocido festival con actuaciones en un escenario secundario, y área de food trucks con una amplia variedad de oferta gastronómica. Las entradas están disponibles a la venta en www.brillatorrevieja.com el 11 de agosto