Miranda!: "Nuestras canciones son para que las sientas con el cuerpo"

El festival alicantino Noches Mágicas recibe este jueves la visita de uno de los grupos argentinos más conocidos en Latinoamérica en el mundo del pop: el dúo musical Miranda!, formado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, que ha sido reconocido con varios galardones discográficos, incluyendo 2 nominaciones a los Latin Grammy y 4 Premios Gardel de Argentina. Creado en 2001, el grupo ha vendido más de medio millón de discos y cuenta con más de 8 millones de escuchas en Spotify.

¿Cómo surgió Miranda! y a qué se debe ese nombre?

El grupo surgió más o menos en el año 2000, que fue el año en el que nos conocimos Alex y yo. El nombre ya lo utilizaba alguna vez Alejandro cuando creaba música porque estaba muy interesado en la música electrónica, y a propósito de un actor argentino muy famoso llamado Osvaldo Miranda. Yo traje a la banda un poco mi estética y un poco de jazz medio vintage, años 50... hicimos este contraste.

¿Cómo definís vuestro estilo musical?

Fue a raíz de lo que se estaba haciendo en ese momento, que era experimentar con la música electrónica. Lo primero que probamos fue el jazz, que lo mezclamos con la electrónica, tuvimos un proyecto que duró poquito. Alex me mostró una canción original que había compuesto para que cantáramos juntos a dos voces, una de nuestras primeras canciones, que a mí me encantó y me pareció increíble. Le dije que hiciéramos ese tipo de música y no el otro, el género pop es el que nos sentó bien porque a los dos nos inquieta y no nos gustan todos los tipos de música. Preparábamos nuestros shows con una pequeña máquina electrónica, y poco a poco sumamos un guitarrista, un bajista y muchos años después un baterista. El electro-pop es lo que más nos define: el pop porque nos gusta y el electro porque era práctico.

¿Cuáles han sido vuestras referencias en el mundo de la música?

Nuestras referencias son bastante parecidas, salvo algunas diferencias que tenemos entre nosotros. Madonna, Bowie, Michael Jackson, Pet Shop Boys, los Pixies, Cyndi Lauper, George Michael... canciones buenas y escenarios divertidos, digamos, es lo que teníamos en común. Y de aquí de España somos muy, muy fans de Fangoria.

¿Qué papel juega cada uno a la hora de la creación de la música? ¿Cómo os dividís las tareas?

Alejandro se ocupa integralmente de la música, ya que él es el músico de los dos, él es el que se encarga del laboratorio musical. Yo compongo mucha letra cuando estoy en el estudio. Él me muestra una canción o una idea de lo que quiere conseguir y yo, cuando viene mi parte, pienso alguna melodía o canto algo y elegimos la letra que queremos que componga. Ese es el modo que tenemos de hacer las cosas juntos. A grandes rasgos, yo me dedico más al tema de la escenografía, vestuario, a los videos, a la parte visual de la banda.

Alejandro Sergi y Juliana Gattas. / INFORMACIÓN

En el álbum Hotel Miranda!, recopiláis vuestros mejores temas pero reinterpretados junto a otros artistas. ¿A qué se debe esto?

Se debe a que teníamos ganas de festejar la trayectoria de la banda, ya que somos una banda que nunca se detuvo y tocamos hace 23 años y llega un punto en el que está bueno sacar. A nosotros se nos ocurrió el concepto de Hotel Miranda! con un énfasis muy fuerte en lo visual. Se nos ocurrieron las ideas para los vídeos y las canciones en un hotel y todos los invitados eran huéspedes de un hotel donde estábamos instalados. A raíz de eso nos reafirmamos la idea de hacer nuestras propias canciones, pero re-versionadas por nosotros y por artistas que admiramos mucho y con quienes teníamos ganas de colaborar.

Siendo vuestra primera vez en Alicante, ¿qué idea se puede hacer el público de lo que van a ver en vuestro show?

Nosotros tuvimos la fortuna de dar nuestros primeros shows en España de la mano de Fangoria hace muchos años, que para nosotros fue un sueño. Hicimos una pequeña gira con Nancys Rubias y Terremoto de Alcorcón, que eso fue para nosotros una especie de bautismo. Fue una suerte, ya que ahora prácticamente al público español no tuvimos que explicarles quiénes somos. Los shows de Miranda! son canciones de baile y están hechas para que primero las sientas con el cuerpo y después te des cuenta de lo que estás escuchando. El show en vivo es una especie de fiesta teatral, que puedes entregarte y escuchar la música con los ojos cerrados y bailar, pero también te puedes entretener mucho con lo que va sucediendo en el escenario.

¿Notáis alguna diferencia entre público argentino y el español?

Es una diferencia muy personal, que yo veo porque soy muy fan de la música que hacen acá, ya que hay una cultura de muchos años de música pop, cosa que en Argentina no sucede. En Argentina reinó el género rock durante mucho tiempo y el pop se abrió camino en los 2000 o un poquito antes, pero no tuvo mucha repercusión. Nosotros teníamos el oído puesto en bandas de España. Soy muy, muy fan del pop que se hace acá, de bandas como Le Mans, La Casa Azul, Fangoria o más de ahora como Amaia o Carolina Durante. La música que se hace aquí es muy impresionante y eso mismo lo noto en el público.

Más de 20 años haciendo música, más de medio millón de discos vendidos y ocho millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Qué sienten al escuchar estos datos?

Es un largo recorrido, que creemos merecido, de una banda que siempre ha insistido en lo que sentimos y lo que nos gusta, no viendo lo que nos convenía sino el amor que le tenemos a la música que hacemos. Me emociona mucho más ver las caras de la gente cuando salimos a cantar. Las emociones, los gritos o los aplausos son lo que ocupan ese lugar en mi corazón, los números no me importan tanto.