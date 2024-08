Lluís Homar dejará de dirigir la Compañía de Teatro Clásico tras acordarlo con el Inaem

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Lluís Homar, han acordado que este último finalizará su contrato al frente de la compañía el próximo 31 de diciembre de 2024, ha anunciado el Inaem en un comunicado. Según fuentes del organismo, su contrato terminaba el 31 de agosto, con lo que los términos acordados entre ambas partes es prorrogarlo solamente hasta el 31 de diciembre para evitar que la Compañía quede descabezada hasta que puedan garantizar una nueva dirección, ya que ahora hay que abrir una convocatoria pública (sin que se haya anunciado la fecha) para seleccionar a su sustituto. Junto a Lluís Homar, el 31 de diciembre se extinguirán también los contratos de las personas de la compañía vinculados con él.

La decisión ha sido anunciada este jueves después de las irregularidades publicadas por El Periódico de España: Lluís Homar confirmaba que en 2021 había recibido pagos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas por codirecciones que nunca realizó. En concreto, de las obras Esta primavera fugitiva, dirigida por Alberto Conejero; Antonio y Cleopatra, dirigida por José Carlos Plaza; y el espectáculo Caravaggio, Vermeer, Velázquez, dirigido por Xavier Albertí. Por las tres codirecciones ficticias, tal como refleja el portal de transparencia del Ministerio de Cultura, Homar cobró un total de 50.000 euros, un “complemento” a su sueldo anual como gestor —en 2023 ascendió a 79.586 euros— que acordó con la entonces directora general del Inaem, Amaya de Miguel.

En dichas declaraciones a este diario, Homar explicó: “Me hicieron una oferta de 120.000 euros, de ellos 70.000 eran por la gestión y otros 50.000 por la actividad artística. En 2021 yo interpreto El príncipe constante y Antonio y Cleopatra. Pero en ningún sitio está contemplado que el director de una compañía nacional actúe, no se puede, administrativamente esto no está contemplado […] yo recibo una aportación anual de 50.000 euros y, si sumas todas estas cosas [las codirecciones inexistentes], sale esa cifra. En realidad, yo he actuado, pero no se puede contemplar administrativamente esa posibilidad”.

Homar fue nombrado director artístico de la CNTC en 2019, pese a no contar ninguna experiencia en el teatro del Siglo de Oro. El pasado mes de abril, la nueva directora del Instituto, Paz Santa Cecilia, le renovó en el cargo. Después de conocerse las irregularidades, desde el organismo se negó haberlas conocido en el momento de la renovación. Sin embargo, decidió suspender los pagos como actor a Homar, tanto por sus trabajos en el Festival de Almagro, que la CNTC inauguró, como en el Festival Grec, según pudo comprobar este diario.

Cobro por replicar una adaptación

La situación de Homar al frente de la compañía se ha visto agravada después de que El Periódico de España pudiese comprobar también que el actor se atribuyera la autoría de la adaptación de La discreta enamorada, de Lope de Vega, que la Compañía estrenó en Málaga en 2023. Además, la registró en la SGAE, por lo que cobra también derechos de autor y por la explotación de la nueva versión.

Sin embargo, la adaptación replicaba el trabajo hecho por Gemma Burgos Segarra, investigadora de la Universidad de Valencia, con un texto prácticamente idéntico. Su edición crítica anotada de La discreta enamorada formaba parte de su tesis doctoral, titulada Mas yo, ¿por qué he de mirar al suelo? La mujer como agente en la comedia de Lope de Vega. Edición y estudio de 'La discreta enamorada'. Ni en la ficha artística, el programa de mano, la web de la compañía o en la información a medios proporcionada por la CNTC se especificaba la autoría de la adaptación, pero este periódico pudo comprobar, a través del Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura, que Lluís Homar recibió 5.000 euros por la adaptación de dicho texto.

Salida de Xavier Albertí

Xavier Albertí, contratado por Homar como dramaturgo para apoyarle dada su falta de experiencia en el teatro del Siglo de Oro español en 2020, no se verá afectado por la decisión del Inaem, dado que su contrato finalizó el 31 de julio, según ha publicado recientemente 'eldiario.es'. Albertí, que había dirigido el Teatre Nacional de Catalunya antes de convertirse en mano derecha de Homar en la CNTC, ha acumulado unas retribuciones de más de 261.000 euros en cuatro años, de acuerdo a la información publicada por ese medio.