Nick Carter en vivo desde la Plaza de Toros de Alicante

Nick Carter, el que fuera el miembro más joven de los Backstreet Boys, llega a la Plaza de Toros de Alicante con su primera gira en solitario por Europa tras más de 30 años de carrera musical.

«Who I Am Tour 2024» aterrizará en arenas alicantinas este martes 13 de agosto y aún se pueden conseguir entradas para ver a este icono de la música en directo.

Trayectoria musical

La carrera musical de Nick Carter comenzó a los 12 años cuando se unió a los Backstreet Boys, una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos, en el año 1992.

Junto con el grupo, el cantante alcanzó rápidamente la fama mundial con éxitos como «Quit Playing Games (With My Heart)», «I Want It That Way» y «Everybody (Backstreet’s Back)».

Los Backstreet Boys se convirtieron en un fenómeno global a finales de los años 90 y principios de los 2000, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su álbum más exitoso, Millennium (1999), incluye algunos de sus mayores éxitos y consolidó su estatus en la industria musical.

Carter lanzó su primer álbum en solitario, Now or Never, en 2002, que incluyó el sencillo «Help Me». Aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que con la banda, demostró su capacidad para brillar como solista. En 2011, lanzó su segundo álbum, I’m Taking Off, y en 2016, un álbum colaborativo con Jordan Knight, titulado Nick & Knight.

Después de 32 años de carrera, el estadounidense se encuentra realizando la primera gira en solitario que hace por el viejo continente.

